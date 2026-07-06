Как владельцу бизнеса понять своего PPC-специалиста и не сойти с ума от терминов?

Как владельцу бизнеса понять своего PPC-специалиста и не сойти с ума от терминов?

Как владельцу бизнеса, я уверен, что вам знакома ситуация, когда, работая с вашим PPC-специалистом, вы слышите от него множество жаргонизмов и терминов вроде: крео, конверсионность, LTV и ROAS. Но вы же пришли к нему с целью заработать деньги, а не выслушивать кучу непонятных слов.

Эта статья была написана, чтобы помочь вам найти общий язык и вместе добиться приятных результатов в кассе.

Почему PPC-специалист говорит сложно

Когда подрядчик или штатный специалист по рекламе отчитывается перед владельцем бизнеса, между ними нередко возникает недопонимание. Специалист говорит о CTR, показателе качества, доле показов и уровне оптимизации. Владелец слышит цифры, но не понимает, что с ними делать. Это не проблема компетентности — это проблема разных языков.

PPC-специалист мыслит категориями рекламного кабинета: что показывается и кому, сколько стоит один клик — просто потому, что он так привык. Это те данные, которые его окружают и с которыми он работает каждый день, и это первое, о чём он будет рассказывать владельцу.

Владелец бизнеса мыслит категориями денег и роста: сколько я заработал, насколько эффективно расходуется бюджет, куда движется бизнес. Эти две системы координат пересекаются лишь в одной точке — в результате.

Будни рекламного кабинета Google Ads. Именно этот массив графиков и технических метрик ежедневно анализирует специалист, пытаясь выжать максимум из аукциона.

Чтобы эта точка пересечения не терялась в отчетах, владельцу стоит понять: какие показатели имеют для него практическое значение, а какие следует оставить на уровне операционной работы специалиста.

Ключевые метрики

Ниже — метрики, напрямую связанные с финансовым результатом бизнеса. Именно они должны быть в еженедельном или ежемесячном отчете, который вы читаете.

Доход от рекламы (Revenue)

Revenue — выручка, доход. Сумма денег, которую бизнес получил от продаж, инициированных рекламой.

Формула: Количество транзакций × Средний чек. Пример: 120 заказов × 1 500 грн = 180 000 грн дохода от рекламы.

Самая простая и важная цифра независимо от типа бизнеса. Если она не отслеживается, остальные метрики просто теряют смысл.

В интернет-магазинах доход от рекламы отслеживается автоматически через Google Analytics или пиксели; каждая транзакция привязана к рекламному источнику. Владелец видит четкую картину: потратили X — получили Y.

В сфере услуг или сервисном бизнесе доход от рекламы отследить сложнее, так как между кликом и оплатой есть несколько этапов: заявка → звонок → встреча → договор. Поэтому важно внедрить CRM и отмечать источник каждого нового клиента. Без этого вы платите за рекламу вслепую.

Что спросить у специалиста: «Какую выручку принесли кампании в этом месяце? Как это соотносится с прошлым месяцем и с аналогичным периодом прошлого года? Как нам повысить доход?»

Конверсии (Conversion)

Конверсия — целевое действие, которое совершил пользователь после клика по рекламе.

Формула коэффициента конверсии (CR): (Количество целевых действий ÷ Количество кликов) × 100%. Пример: 50 покупок из 2 000 кликов = CR 2,5%.

Но что именно считать конверсией, принципиально различается в зависимости от вашей бизнес-модели.

Для интернет-магазина конверсия — это завершённая покупка. Добавление в корзину или просмотр страницы товара — это микроконверсии, полезные для анализа воронки продаж внутри личного кабинета, но не для оценки прибыли. Владельцу важно знать количество реальных транзакций.

Для сервисного бизнеса конверсия — это квалифицированная заявка (заполненная форма, звонок, запись на консультацию). Но не каждый лид становится клиентом. Поэтому важно отслеживать процент заявок, перешедших в оплату — и это уже чаще вопрос к отделу продаж, а не к рекламе.

Не стоит считать все события подряд конверсиями. Например, клики по случайным кнопкам. Всегда уточняйте у специалиста: что именно настроено как конверсия и приводит ли это к реальным доходам.

Второй ошибкой будет считать, что большое количество конверсий — это всегда хорошо. В случае с услугами это может быть вызвано наплывом спам-заявок, а в товарном бизнесе — поддельными заказами или большим количеством низкомаржинальных заказов. Анализируйте систему в целом, никогда не оценивайте её отдельные составляющие.

Пример важной конверсии — а именно покупки в системе аналитики. Владельцу важно убедиться, что статус «главной конверсии» имеют только те действия, которые приносят бизнесу реальные деньги.

ROAS (Return on Ad Spend)

ROAS — показатель рентабельности инвестиций в рекламу.

Формула: Доход от рекламы ÷ Расходы на рекламу. Пример. Доход 200 000 грн, расходы 50 000 грн → ROAS = 4 (или 400%). То есть каждая вложенная гривна принесла 4 гривны дохода.

ROAS — это не чистая прибыль. Он не учитывает себестоимость продукта, логистику или зарплаты. Но как ориентир эффективности самого маркетингового канала — это одна из самых важных метрик.

Для большинства интернет-магазинов минимально приемлемый ROAS начинается от 3–4, но он полностью зависит от вашей маржи. Например, при марже 20% и ROAS 3 — это не «работа в ноль», а работа в убыток.

Давайте посчитаем базовую математику «на пальцах»:

Вы инвестировали в рекламу 1 000 грн. При ROAS = 3 реклама принесла вам 3 000 грн валового дохода (выручки). Напомню, что формула ROAS — доход от рекламы / расходы на рекламу. Поэтому, зная доход, получаем: 3 * 1000 = 3000 грн. Поскольку ваша маржа составляет 20%, то из этих 3 000 грн ваш реальный доход (после вычета себестоимости товара, затрат на закупку, упаковку и т. д.) — всего 600 грн (3 000 грн × 20%). А теперь сверим дебет с кредитом: вы заработали на товаре 600 грн, но потратили на рекламу 1 000 грн. Итог — 400 грн чистого убытка с каждой тысячи, вложенной в аккаунт.

Запомните правило: чем ниже маржа продукта, тем выше должен быть ROAS.

Чтобы при маржинальности 20% выходить хотя бы в чистый ноль (break-even), ваш ROAS должен быть не менее 5.

Все, что ниже этого уровня, — минус для вашего бизнеса. В такой ситуации стоит либо с помощью специалиста отфильтровывать неэффективный трафик и повышать ROAS, либо пересмотреть ценообразование на ваш товар и работать над увеличением среднего чека.

В сфере услуг и сервисном бизнесе ROAS сложнее рассчитать из-за отложенных платежей. Но если CRM настроена правильно — это вполне реально. Альтернативный ориентир для услуг: стоимость привлечения одного клиента (CAC) по отношению к среднему чеку. Я вернусь к показателю CAC позже в статье.

Доля рекламных расходов (Cost Share, ACoS)

ACoS — процент от дохода, который вы вновь инвестируете в рекламу.

Формула. (Расходы на рекламу ÷ Доход от рекламы) × 100%. Пример. Расходы 40 000 грн, доход 200 000 грн → ЧРВ = 20%. Из каждой заработанной гривны 20 копеек уходит обратно на маркетинг.

Для интернет-магазина ЧРВ — ключевой показатель масштабируемости. Если при увеличении бюджета ЧРВ стремительно растёт — система перенасыщена или аудитория исчерпывается. Знайте свою предельную ЧРВ, при которой вы остаётесь в плюсе.

Для сервисного бизнеса эта метрика менее распространена, но очень полезна, если вы ведете несколько направлений. Например, юридическая фирма может сравнить, сколько процентов от дохода стоит привлечение клиента на услугу А по сравнению с услугой Б, и перераспределить средства на более маржинальное направление.

CPI (Cost Per Install)

CPI — стоимость одной установки мобильного приложения.

Формула. Расходы на рекламу ÷ Количество установок. Пример. Потрачено 30 000 грн, получено 1 500 установок → CPI = 20 грн за установку.

Для e-commerce, если у вас есть приложение магазина, важно отслеживать не просто установки, а процент пользователей, совершивших первую покупку внутри приложения после скачивания. CPI без конверсии в покупку — пустая цифра.

Для сервисных приложений (бронирование, записи) CPI сочетается с показателем активации: зарегистрировался ли пользователь, совершил ли он первое действие.

Дополнительные важные метрики

Большинство рекламных метрик измеряют одну транзакцию или один клик «здесь и сейчас». Но стабильный бизнес строится на возвращающихся клиентах. Вот две стратегические метрики, которые поднимают аналитику на уровень выше и помогают смотреть на деятельность бизнеса «по-взрослому».

LTV (Lifetime Value)

LTV — пожизненная ценность клиента. Общая сумма денег, которую один клиент приносит вашему бизнесу за всё время сотрудничества.

Формула. Средний чек × Среднее количество покупок в год × Средний «срок жизни» клиента (в годах). Пример. Чек 1 200 грн × 5 покупок в год × 2 года = LTV = 12 000 грн.

Зная LTV, вы можете позволить себе более высокую стоимость привлечения клиента и принимать решения о бюджетах стратегически, а не паниковать из-за колебаний стоимости клика.

Например, онлайн-магазин товаров для дома. Средний чек — 1 200 грн, а привлечение нового покупателя (CPA) обходится в 800 грн. На первый взгляд, реклама почти убыточна. Но если этот клиент возвращается в среднем пять раз в год и остается с брендом на два года — его LTV составляет 12 000 грн. Вдруг оказывается, что 800 грн за его привлечение — это гениальная инвестиция.

Другой пример — студия по уходу за телом. Средняя стоимость посещения — 800 грн, клиент приходит раз в месяц и посещает студию в среднем 18 месяцев. LTV = 800 × 12 × 1,5 = 14 400 грн. При таком показателе потратить даже 1 500–2 000 грн на привлечение одного клиента — абсолютно оправданно.

CAC (Customer Acquisition Cost)

CAC — итоговая стоимость привлечения одного нового клиента с учётом всех затрат.

Формула. Все расходы на маркетинг за период (бюджет + оплата специалиста + софт) ÷ количество новых клиентов за этот период.

Важно: CAC — это не то же самое, что CPA (стоимость целевого действия) в рекламном кабинете. CPA измеряет только стоимость нажатия кнопки или заявки в рамках одной кампании. CAC учитывает абсолютно все сопутствующие расходы, поэтому он всегда больше, чем CPA.

Золотое правило. Соотношение LTV ÷ CAC должно быть ≥ 3. Клиент должен приносить как минимум в три раза больше денег, чем вы потратили на его привлечение.

Где возникают расхождения в данных

Маркетинг — это не математика в чистом виде, здесь есть человеческий фактор, алгоритмы искусственного интеллекта и технические особенности. Вот три реальные ситуации, в которых чаще всего возникают конфликты между владельцем и PPC-специалистом.

Почему х2 к бюджету не равно х2 к прибыли

Когда кампания показывает отличный ROAS, первое логичное желание владельца — вложить туда вдвое больше денег, чтобы получить вдвое больше заказов. Но в аукционах Google Ads действует закон убывающей эффективности.

Сначала умные алгоритмы выкупают «самый горячий» и самый дешёвый трафик — людей, которые готовы купить прямо сейчас. Когда вы резко увеличиваете бюджет, системе приходится обращаться к более сложной, «холодной» аудитории или сильнее конкурировать с другими крупными игроками, и, учитывая прошлые показатели, это приводит к искусственному повышению стоимости клика (CPC) и снижению коэффициента конверсии (CR).

И это логично: аудитория, менее знакомая с вашим бизнесом, не будет готова покупать у вас что-либо, и заинтересовать её будет сложнее. Стоит помнить, что чем значительнее меняется бюджет, тем сильнее это снизит ваши CPC и CR.

Масштабирование — это всегда работа «шаг за шагом». Бюджет повышают на 15–20%, стабилизируют результат, оптимизируют кампанию и только тогда двигаются дальше. Резкое вливание денег обычно просто сжигает ROAS.

Цифры в Google Ads и CRM не совпадают

Вы открываете отчет специалиста: «50 конверсий». Смотрите свою CRM: «35 реальных заказов». Первая мысль владельца — подрядчик «подкрашивает» цифры в отчетах, чтобы оправдать свой гонорар. Но здесь есть две объективные причины:

Модели атрибуции. Рекламная платформа фиксирует все действия, к которым прикоснулась реклама. Если человек кликнул на ваше объявление в понедельник, а заказал в четверг через закладки в браузере — Google Ads совершенно справедливо зачтет эту конверсию себе, потому что именно он нашел этого клиента. А ваша CRM запишет это как «прямой переход на сайт».



Далеко ходить не нужно: на изображении показано, как фиксируют данные разные модели атрибуции, и это всегда разные цифры из-за разных механизмов подсчёта. И это мы ещё не начали говорить об этих цифрах в CRM клиента.

Расхождения между типами атрибуции внутри кабинета.

Технические и человеческие факторы. Люди отменяют заказы, дублируют заявки из-за плохого интернета, менеджеры удаляют спам или тестовые лиды. Google Ads учитывает факт отправки формы, а не конечный факт отгрузки товара с вашего склада.

Оценивайте рекламу не по абсолютной точности цифр «один в один», а по общему финансовому тренду в кассе.

Реклама работает, а продаж нет

Бывает так: трафик растет, клики идут, специалист показывает отличные графики, а реальных денег в бизнесе нет. Кто виноват? Для этого нужно четко понимать зоны ответственности:

Зона PPC-специалиста. Привести на сайт целевого пользователя по плановой цене. Если клики есть, ключевые слова релевантны, объявления соответствуют товару — специалист свою работу выполнил. Зона сайта. Удобство оформления заказа, актуальность цен, скорость загрузки. Если человек перешел по рекламе кроссовок, а сайт тормозит или на нем нет корзины — деньги за клик уже списаны, но покупки не будет.



То же самое касается и конкурентоспособности самого продукта. Лучший маркетолог в мире не сможет продать человеку объективно слабый по наполнению продукт. Зона отдела продаж. Скорость и качество обработки. В сфере услуг реклама приносит лиды (заявки), а не готовые деньги. Если менеджер перезванивает клиенту через три часа или общается грубо — горячий лид мгновенно ускользает. Без хорошо организованной работы отдела продаж рекламные успехи будут скорее напоминать «Морской бой».

Воронка ответственности трех сил. Реклама — это лишь первый шаг, успех которого зависит от прочности последующих звеньев.

Что вам НЕ понадобится в ежедневных отчетах

Знать эти понятия полезно для общего развития, но требовать их в еженедельном отчете и принимать на их основе бизнес-решения владельцу не нужно. Это операционный уровень работы, где стоит довериться специалисту.

Термин Почему это сфера компетенции специалиста, а не владельца CTR (Кликабельность) Показывает, как часто люди кликают на объявление. Зависит от креативов. Низкий CTR не всегда означает плохую рекламу — иногда это сознательное сужение аудитории, чтобы отсеять нецелевых людей. Quality Score (Показатель качества) Внутренняя оценка Google от 1 до 10. Влияет на цену клика, но напрямую вообще ничего не говорит о прибыльности вашего бизнеса. Семантическое ядро Список ключевых слов, по которым срабатывает показ объявления. Это чисто техническая рутина: сбор, группировка и ежедневная очистка минус-слов. Тексты объявлений Анализ того, какой именно заголовок (первый или второй вариант) сработал лучше — это задача внутренней оптимизации, а не стратегии владельца. CPM / CPC Цена за 1000 показов или цена за один клик. Без учета вашего дохода эти цифры не несут никакой бизнес-ценности. Клик может быть дорогим, но приносить миллионы, и наоборот. Impression Share (Доля показов) Указывает, сколько потенциальных показов вы выкупили на аукционе. Операционная метрика для тонкой настройки охвата.

Важно: вы, как владелец бизнеса, можете интересоваться некоторыми из этих показателей и просить своего специалиста предоставлять вам отчеты по ним. Однако действительно ли вы готовы тратить своё время и время специалиста на изучение десятков показателей, которые очень косвенно влияют на ваш доход?

Так как же владельцу найти общий язык со специалистом?

Если ваш подрядчик присылает вам скриншот из рекламного кабинета без аналитики — это не отчет. Грамотный отчет для владельца бизнеса должен четко отвечать на три вопроса:

Сколько мы потратили и сколько заработали? Последовательность должна быть логичной: Бюджет → Доход → ROAS / ACoS Что изменилось по сравнению с прошлым периодом? Например, динамика конверсий, средний чек, стоимость заявки. Что планируем делать дальше и почему? Следует озвучить и зафиксировать, например, в медиаплане конкретные шаги.

Разделение отчетов: что видит клиент, а что — специалист

Чтобы у вас не возникало ощущения, будто от вас что-то скрывают (или наоборот — перегружают техническим мусором), в профессиональном сотрудничестве чётко разделяют уровни отчётности:

Что видит и анализирует клиент (Стратегический отчет) Что видит и анализирует специалист (Операционный отчет) Глобальные цифры: общий доход, расходы, чистый финансовый результат от маркетинга. Микрометрики: CTR, CPC, CPM, показатель качества (Quality Score) отдельных объявлений и групп. Эффективность инвестиций: динамика ROAS, ЧРВ (ACoS), стоимость привлечения клиента (CAC). Технические детали: эффективность конкретных ключевых слов, поисковых запросов, анализ и добавление минус-слов. Динамика бизнеса: сравнение результатов «неделя к неделе» или «месяц к месяцу прошлого года». Статистика аукционов: кто из конкурентов активизировался, начал демпинговать или вытеснять компанию из выдачи. Стратегические планы: масштабирование бюджетов, запуск новых категорий товаров или услуг, изменение УТП. Гипотезы и тесты: результаты А/Б-тестирования различных заголовков, креативов, различных типов кампаний и стратегий ставок. Периодичность: краткий обзор раз в неделю, развернутый анализ — раз в месяц. Периодичность: ежедневный мониторинг и оптимизация кабинета (рабочая рутина).

Пример возможного отчета, который даст вам представление о том, как работает бизнес, исходя исключительно из бизнес-метрик

Выводы

Язык PPC-специалиста и язык бизнеса — разные. Ваша задача не в том, чтобы стать специалистом по настройке рекламы, а в том, чтобы научиться читать результат, а не сам процесс. Сосредоточьтесь на показателях, приносящих доход: доход от рекламы, revenue, реальные конверсии, ROAS, доля рекламных расходов (ЧРВ) и CPI, если приложение есть. Переходите к мышлению в категориях LTV и CAC уже сейчас. Клиент, которого вы привлекли сегодня, может стоить дороже, чем его первая покупка, но принесет вам прибыль в перспективе нескольких месяцев или лет. Технические метрики, такие как CTR, семантика, тексты, оценка качества — это сфера специалиста. Не тратьте своё время на микроменеджмент — доверьтесь компетентному человеку и следите за показателями, которые напрямую влияют на вашу прибыль. Прозрачность превыше всего. Хороший отчет дает понимание, сколько денег принесла каждая вложенная гривна и что команда будет делать в следующем месяце для улучшения результата.

Понимание этих базовых вещей не сделает вас сертифицированным специалистом по Google Ads, но поможет вести диалог с позиции сильного партнера, задавать правильные вопросы подрядчикам и принимать решения на основе реальных цифр, а не слепого доверия.