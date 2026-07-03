Як власнику бізнесу зрозуміти свого ppc-спеціаліста й не збожеволіти від термінів?

Як власнику бізнесу зрозуміти свого ppc-спеціаліста й не збожеволіти від термінів?

Як власнику бізнесу, я певен, що вам знайома ситуація, коли, працюючи з вашим PPC-спеціалістом, ви чуєте від нього безліч жаргонізмів та термінів на кшталт: крео, конверсійність, LTV та ROAS. Але ви ж прийшли до нього з метою заробити грошей, а не вислуховувати тонну незрозумілих слів.

Ця стаття була написана, щоб допомогти вам порозумітися та разом прийти до приємних результатів у касі.

Чому PPC-спеціаліст говорить складно

Коли підрядник або штатний фахівець із реклами звітує власнику бізнесу, між ними нерідко виникає непорозуміння. Спеціаліст говорить про CTR, показник якості, частку показів і рівень оптимізації. Власник чує цифри, але не розуміє, що з ними робити. Це не проблема компетентності — це проблема різних мов.

PPC-спеціаліст мислить категоріями рекламного кабінету: що показується і кому, скільки коштує один клік — елементарно тому, що він так звик. Це ті дані, які його оточують і з якими він працює щодня, і це перше, про що він розказуватиме власнику.

Власник бізнесу мислить категоріями грошей і росту: скільки я заробив, наскільки ефективно витрачається бюджет, куди рухається бізнес. Ці дві системи координат перетинаються лише в одній точці — в результаті.

Будні рекламного кабінету Google Ads. Саме цей масив графіків та технічних метрик щодня аналізує спеціаліст, намагаючись витиснути максимум з аукціону.

Щоб ця точка перетину не губилася у звітах, власнику варто зрозуміти: які терміни мають для нього практичне значення, а які залишати на рівні операційної роботи фахівця.

Ключові метрики

Нижче — метрики, що безпосередньо пов'язані з фінансовим результатом бізнесу. Саме вони мають бути в щотижневому або щомісячному звіті, який ви читаєте.

Дохід від реклами (Revenue)

Revenue — виручка, дохід. Сума грошей, котру бізнес отримав від продажів, ініційованих рекламою.

Формула: Кількість трансакцій × Середній чек. Приклад: 120 замовлень × 1 500 грн = 180 000 грн доходу від реклами.

Найпростіша й найважливіша цифра незалежно від типу бізнесу. Якщо вона не відстежується, решта метрик просто втрачає сенс.

В інтернет-магазинах дохід від реклами відстежується автоматично через Google Analytics або пікселі; кожна трансакція прив'язана до рекламного джерела. Власник бачить чітку картину: витратили X — отримали Y.

У послугах або сервісному бізнесі дохід від реклами відстежити складніше, бо між кліком і оплатою є кілька кроків: заявка → дзвінок → зустріч → договір. Тому важливо впровадити CRM і позначати джерело кожного нового клієнта. Без цього ви платите за рекламу наосліп.

Що запитати у фахівця: «Який дохід згенерували кампанії цього місяця? Як це порівнюється з минулим місяцем і з аналогічним періодом минулого року? Як нам підвищити дохід?»

Конверсії (Conversion)

Конверсія — цільова дія, яку виконав користувач після кліку на рекламу.

Формула коефіцієнта конверсії (CR): (Кількість цільових дій ÷ Кількість кліків) × 100%. Приклад: 50 покупок із 2 000 кліків = CR 2,5%.

Але що саме вважати конверсією, принципово різниться залежно від вашої бізнес-моделі.

Для інтернет-магазину конверсія — це завершена покупка. Додавання в кошик або перегляд сторінки товару — це мікроконверсії, корисні для аналізу воронки всередині кабінету, але не для оцінки прибутку. Власнику важливо знати кількість реальних трансакцій.

Для сервісного бізнесу конверсія — це кваліфікована заявка (заповнена форма, дзвінок, запис на консультацію). Але не кожен лід стає клієнтом. Тому важливо відстежувати відсоток заявок, що перейшли в оплату — і це вже частіше питання до відділу продажів, а не до реклами.

Не варто рахувати всі події поспіль як конверсії. Наприклад, кліки по випадкових кнопках. Завжди уточнюйте у фахівця: що саме налаштовано як конверсія і чи веде це до реальних грошей.

Другою помилкою буде вважати, що велика кількість конверсій — це завжди добре. У випадку з послугами це може бути спричинено нападом спам-заявок, а у товарному бізнесі — несправжніми замовленнями або великою кількістю низькомаржинальних замовлень. Аналізуйте систему в цілому, ніколи не оцінюйте її окремі складові.

Приклад важливої конверсії — а саме покупки у системі аналітики. Власнику важливо переконатися, що статус «головної конверсії» мають лише ті дії, які приносять бізнесу реальні гроші.

ROAS (Return on Ad Spend)

ROAS — показник рентабельності інвестицій у рекламу.

Формула: Дохід від реклами ÷ Витрати на рекламу. Приклад. Дохід 200 000 грн, витрати 50 000 грн → ROAS = 4 (або 400%). Тобто, кожна вкладена гривня принесла 4 гривні доходу.

ROAS — це не чистий прибуток. Він не враховує собівартість продукту, логістику чи зарплати. Але як орієнтир ефективності самого маркетингового каналу — це одна з найголовніших метрик.

Для більшості інтернет-магазинів мінімально прийнятний ROAS починається від 3–4, але він повністю залежить від вашої маржинальності. Наприклад, при маржинальності 20% і ROAS 3 — це не «робота в нуль», а робота в збиток.

Давайте порахуємо базову математику «на пальцях»:

Ви інвестували в рекламу 1 000 грн. При ROAS = 3 реклама повернула вам 3 000 грн брудного доходу (виручки). Нагадаю, що формула ROAS — дохід від реклами / витрати на рекламу. Тому, маючи за невідоме дохід, маємо: 3 * 1000 = 3000 грн. Оскільки ваша маржинальність становить 20%, то з цих 3 000 грн ваш реальний заробіток (після вирахування собівартості товару, закупівлі, упакування тощо) — лише 600 грн (3 000 грн × 20%). А тепер зводимо дебет із кредитом: ви заробили на товарі 600 грн, але віддали за рекламу 1 000 грн. Фінал — 400 грн чистого збитку з кожної вкладеної в кабінет тисячі.

Запам'ятайте правило: що нижча маржа продукту, то вищим має бути ROAS.

Щоби при маржинальності 20% виходити хоча б у чистий нуль (break-even), ваш ROAS має бути не менше 5.

Усе, що нижче, — мінус вашому бізнесу. У такій ситуації варто або за допомогою спеціаліста фільтрувати неефективний трафік і підвищувати ROAS, або переглядати ціноутворення вашого товару та працювати над збільшенням середнього чека.

У послугах і сервісному бізнесі ROAS складніше порахувати прямо через відкладені оплати. Але якщо CRM налаштована правильно — це цілком реально. Альтернативний орієнтир для послуг: вартість залучення одного клієнта (CAC) відносно середнього чека. Я повернуся до показника CAC згодом у статті.

Частка рекламних витрат (Cost Share, ACoS)

ACoS — відсоток від доходу, який ви знову інвестуєте в рекламу.

Формула: (Витрати на рекламу ÷ Дохід від реклами) × 100%. Приклад: Витрати 40 000 грн, дохід 200 000 грн → ЧРВ = 20%. З кожної заробленої гривні 20 копійок йде назад на маркетинг.

Для інтернет-магазину ЧРВ — ключовий індикатор масштабованості. Якщо при збільшенні бюджету ЧРВ стрімко зростає — система перенасичена або аудиторія вичерпується. Знайте свою граничну ЧРВ, за якої ви залишаєтеся в плюсі.

Для сервісного бізнесу менш поширена метрика, але дуже корисна, якщо ви ведете кілька напрямів. Наприклад, юридична фірма може порівняти, скільки відсотків від доходу коштує залучення клієнта на послугу А проти послуги Б і перерозподілити кошти на більш маржинальний напрям.

CPI (Cost Per Install)

CPI — вартість одного встановлення мобільного застосунку.

Формула: Витрати на рекламу ÷ Кількість встановлень. Приклад: Витрачено 30 000 грн, отримано 1 500 встановлень → CPI = 20 грн за інсталл.

Для ecommerce, якщо у вас є додаток магазину, важливо відстежувати не просто встановлення, а відсоток користувачів, які здійснили першу покупку всередині додатка після скачування. CPI без конверсії в покупку — порожня цифра.

Для сервісних застосунків (бронювання, записи) CPI поєднується з показником активації: чи зареєструвався користувач, чи зробив першу дію.

Додаткові важливі метрики

Більшість рекламних метрик вимірюють одну трансакцію або один клік «тут і зараз». Але стабільний бізнес будується на клієнтах, які повертаються. Ось дві стратегічні метрики, які піднімають аналітику на рівень вище та допомагають дивитись на діяльність бізнесу «по-дорослому».

LTV (Lifetime Value)

LTV — пожиттєва цінність клієнта. Загальна сума грошей, яку один клієнт приносить вашому бізнесу за весь час співпраці.

Формула: Середній чек × Середня кількість покупок на рік × Середній «термін життя» клієнта (в роках). Приклад: Чек 1 200 грн × 5 покупок на рік × 2 роки = LTV = 12 000 грн.

Знаючи LTV, ви можете дозволити собі вищу вартість залучення клієнта і приймати рішення про бюджети стратегічно, а не панікувати через коливання вартості кліку.

До прикладу, онлайн-магазин товарів для дому. Середній чек — 1 200 грн, а залучення нового покупця (CPA) коштує 800 грн. На перший погляд, реклама майже збиткова. Але якщо цей клієнт повертається в середньому п’ять разів на рік і залишається з брендом на два роки — його LTV становить 12 000 грн. Раптом виявляється, що 800 грн за його залучення — це геніальна інвестиція.

Інший приклад — студія з догляду за тілом. Середній візит — 800 грн, клієнт приходить раз на місяць і ходить у студію в середньому 18 місяців. LTV = 800 × 12 × 1,5 = 14 400 грн. При такому показнику витратити навіть 1 500–2 000 грн на залучення одного клієнта — абсолютно виправдано.

CAC (Customer Acquisition Cost)

CAC — фінальна вартість залучення одного нового клієнта з урахуванням усіх витрат.

Формула: Усі витрати на маркетинг за період (бюджет + оплата фахівця + софт) ÷ Кількість нових клієнтів за цей період.

Важливо: CAC — це не те саме, що CPA (вартість цільової дії) у рекламному кабінеті. CPA вимірює лише вартість натискання кнопки чи заявки в рамках однієї кампанії. CAC враховує абсолютно всі супутні кошти, тому він завжди більший за CPA.

Золоте правило. Співвідношення LTV ÷ CAC має бути ≥ 3. Клієнт має приносити щонайменше втричі більше грошей, ніж ви витратили на його залучення.

Де відбуваються розбіжності в даних

Маркетинг — це не математика в чистому вигляді, тут є людський фактор, алгоритми штучного інтелекту та технічні особливості. Ось три реальні ситуації, де найчастіше виникають конфлікти між власником та PPC-спеціалістом.

Чому х2 до бюджету не дорівнює х2 до прибутку

Коли кампанія показує крутий ROAS, перше логічне бажання власника — залити туди вдвічі більше грошей, щоб отримати вдвічі більше замовлень. Але в аукціонах Google Ads діє закон спадної ефективності.

Спочатку розумні алгоритми викуповують «найгарячіший» і найдешевший трафік — людей, які готові купити прямо зараз. Коли ви різко збільшуєте бюджет, системі доводиться йти за складнішою, «холоднішою» аудиторією або сильніше конкурувати з іншими великими гравцями, і, згадуючи минулі показники, це спричиняє штучне підняття вартості кліку (CPC) та зниження коефіцієнта конверсії (CR).

І це логічно: менш знайома з вашим бізнесом аудиторія буде не готова купувати у вас щось, та зацікавити її буде важче. Варто згадати, що чим вагоміше змінюється бюджет, тим сильніше це опустить ваш CPC та CR.

Масштабування — це завжди робота «сходинками». Бюджет піднімають на 15–20%, стабілізують результат, оптимізують кампанію і лише тоді рухаються далі. Різке вливання грошей зазвичай просто спалює ROAS.

Цифри в Google Ads та CRM не збігаються

Ви відкриваєте звіт фахівця: «50 конверсій». Дивитеся свою CRM: «35 реальних замовлень». Перша думка власника — підрядник «малює» цифри у звітах, аби виправдати свій гонорар. Але тут є дві об'єктивні причини:

Моделі атрибуції. Рекламний кабінет фіксує всі дії, до яких торкнулася реклама. Якщо людина клікнула на ваше оголошення в понеділок, а замовила в четвер через закладинки в браузері — Google Ads абсолютно справедливо забере цю конверсію собі, бо він знайшов цього клієнта. А ваша CRM запише це як «прямий захід на сайт».



Далеко ходити не потрібно: на зображенні вказано, як фіксують дані різні моделі атрибуції, і це завжди різні числа через різні механізми підрахунку. І це ми ще не почали говорити про ці числа у CRM клієнта.

Розбіжності між типами атрибуції у середині кабінету.

Технічний та людський фактори. Люди скасовують замовлення, дублюють заявки через поганий інтернет, менеджери видаляють спам або тестові ліди. Google Ads рахує факт відправки форми, а не фінальний факт відвантаження товару з вашого складу.

Оцінюйте рекламу не за абсолютною точністю цифр «один в один», а за загальним фінансовим трендом у касі.

Реклама працює, а продажів немає

Буває так: трафік росте, кліки йдуть, фахівець показує чудові графіки, а реальних грошей у бізнесі немає. Хто винен? Для цього потрібно чітко розуміти зони відповідальності:

Зона PPC-спеціаліста. Привести на сайт цільового користувача за плановою ціною. Якщо кліки є, ключові слова релевантні, оголошення відповідають товару — фахівець свою роботу виконав. Зона сайту. Зручність замовлення, актуальність цін, швидкість завантаження. Якщо людина перейшла за рекламою кросівок, а сайт гальмує або на ньому немає кошика — гроші за клік уже списано, але покупки не буде.



Теж саме стосується і конкурентоспроможності самого продукту. Найкращий маркетолог у світі не зможе продати людині об’єктивно слабкий за наповненістю продукт. Зона відділу продажів. Швидкість та якість обробки. У послугах реклама приносить ліда (заявку), а не готові гроші. Якщо менеджер передзвонює клієнту через три години або спілкується грубо — гарячий лід миттєво зливається. Без добре організованої роботи відділу продажу рекламні успіхи будуть скоріше нагадувати «Морський бій».

Лійка відповідальності трьох сил. Реклама — це лише перший крок, успіх якого залежить від міцності наступних ланок.

Що вам НЕ знадобиться в щоденних звітах

Знати ці поняття корисно для загального розвитку, але вимагати їх у щотижневому звіті та приймати на їхній основі бізнес-рішення власникові не потрібно. Це операційний рівень роботи, де варто довіритися спеціалісту.

Термін Чому це зона фахівця, а не власника CTR (Клікабельність) Показує, як часто люди клікають на оголошення. Залежить від креативів. Низький CTR не завжди означає погану рекламу — іноді це свідоме звуження аудиторії, щоб відсікти нецільових людей. Quality Score (Показник якості) Внутрішня оцінка Google від 1 до 10. Впливає на ціну кліку, але напряму взагалі нічого не говорить про прибутковість вашого бізнесу. Семантичне ядро Список ключових слів, за якими спрацьовує показ оголошення. Це суто технічна рутина: збір, групування та щоденна чистка мінус-слів. Тексти оголошень Аналіз того, який саме заголовок (перший чи другий варіант) спрацював краще — це завдання внутрішньої оптимізації, а не стратегії власника. CPM / CPC Ціна за 1000 показів або ціна за один клік. Без контексту вашого доходу ці цифри не несуть жодної бізнес-цінності. Клік може бути дорогим, але приносити мільйони, і навпаки. Impression Share (Частка показів) Вказує, скільки потенційних показів ви викупили на аукціоні. Операційна метрика для тонкого коригування охоплення.

Важливо: ви, як власник бізнесу, можете цікавитися якимись із цих речей та просити отримувати звіти про них у свого спеціаліста. Проте, ви справді готові витрачати свій час та спеціаліста на дослідження десятків показників, які впливають дуже опосередковано на ваш дохід?

Тож як власнику порозумітися зі спеціалістом?

Якщо ваш підрядник надсилає вам скриншот із рекламного кабінету без аналітики — це не звіт. Грамотний звіт для власника бізнесу має чітко відповідати на три запитання:

Скільки ми витратили і скільки заробили? Рух має бути логічним: Бюджет → Дохід → ROAS / ACoS Що змінилося порівняно з минулим періодом? Наприклад, динаміка конверсій, середній чек, вартість заявки. Що плануємо робити далі і чому? Слід озвучити і зафіксувати, до прикладу, в медіаплані конкретні кроки.

Розподіл звітів: що бачить клієнт, а що — спеціаліст

Щоб у вас не виникало відчуття, ніби від вас щось приховують (або навпаки — перевантажують технічним сміттям), у професійній співпраці чітко розділяють рівні звітності:

Що бачить і аналізує клієнт (Стратегічний звіт) Що бачить і аналізує спеціаліст (Операційний звіт) Глобальні цифри: загальний дохід, витрати, чистий фінансовий результат від маркетингу. Мікрометрики: CTR, CPC, CPM, показник якості (Quality Score) окремих оголошень та груп. Ефективність інвестицій: динаміка ROAS, ЧРВ (ACoS), вартість залучення клієнта (CAC). Технічні деталі: ефективність конкретних ключових слів, пошукових запитів, аналіз та додавання мінус-слів. Динаміка бізнесу: порівняння результатів «тиждень до тижня» або «місяць до місяця минулого року». Статистика аукціонів: хто з конкурентів активізувався, почав демпінгувати або витискати компанію з видачі. Стратегічні плани: масштабування бюджетів, запуск нових категорій товарів чи послуг, зміна УТП. Гіпотези та тести: результати А/Б-тестування різних заголовків, креативів, різних типів кампаній та стратегій ставок. Періодичність: короткий зріз раз на тиждень, розгорнутий аналіз — раз на місяць. Періодичність: щоденний моніторинг та оптимізація кабінету (робоча рутина).

Приклад можливого звіту, який дасть вам розуміння як відпрацьовує бізнес лише у бізнес метриках

Висновки

Мова PPC-фахівця і мова бізнесу — різні. Ваше завдання не стати спеціалістом із налаштування реклами, а навчитися читати результат, а не сам процес. Фокусуйтеся на показниках, що ведуть до грошей: дохід від реклами, revenue, реальні конверсії, ROAS, частка рекламних витрат (ЧРВ) та CPI, якщо є додаток. Переходьте до мислення категоріями LTV і CAC вже зараз. Клієнт, якого ви залучили сьогодні, може коштувати дорожче за його першу покупку, але принесе вам прибуток у перспективі кількох місяців чи років. Технічні метрики, на кшталт CTR, семантика, тексти, оцінка якості — це зона фахівця. Не витрачайте свій час на мікроменеджмент — довіртеся компетентній людині і стежте за показниками, що безпосередньо впливають на ваш прибуток. Прозорість понад усе. Хороший звіт дає розуміння, скільки грошей принесла кожна інвестована гривня і що команда робитиме наступного місяця для покращення результату.

Розуміння цих базових речей не зробить вас сертифікованим спеціалістом з Google Ads, але допоможе вести діалог із позиції сильного партнера, ставити правильні запитання підрядникам і приймати рішення на основі реальних цифр, а не сліпої довіри.