Іван-Павло Юськевич

Іван-Павло Юськевич

Автор NJ з 2026
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Соцмережі:
LinkedIn
Інформація про себе
Працюю PPC-спеціалістом у Netpeak з 2025 року. Також володію сертифікаціями Google Ads
Соцмережі:
LinkedIn

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