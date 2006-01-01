Екатерина Бордунова

Екатерина Бордунова

Автор NJ c 2026
Позиция:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
PPC Specialist в Netpeak.

Статьи автора

PPC
Кейсы
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Как одновременно продвигать ecommerce и B2B-направление: кейс EnergyUP с +367% конверсий
PPC
Кейсы
Как одновременно продвигать ecommerce и B2B-направление: кейс EnergyUP с +367% конверсий
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