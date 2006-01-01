Катерина Янковенко

Автор NJ c 2020
Компания:
Хорошоп
Об авторе:
Контент-маркетолог платформы для создания интернет-магазинов Хорошоп. Пишу материалы о ecommerce и продвижении интернет-магазинов, рассказываю об особенностях платформы.

Статьи автора

Бизнес
4432 22
Переход на удаленку и положительные тенденции на рынке ecommerce — опыт IT-компании Хорошоп
