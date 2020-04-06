Переход на удаленку и положительные тенденции на рынке ecommerce — опыт IT-компании Хорошоп

Привет! Во время карантина и постоянного нагнетания тревожной атмосферы важно объединяться и помогать друг другу. Мы, платформа по запуску интернет-магазинов Хорошоп, решили рассказать, как у нас проходил переход команды на удаленку и благодаря чему мы продолжаем эффективно работать. Надеемся, наш опыт будет вам полезен.

О переходе на удаленку

Процесс перехода был не слишком сложным, потому что все и так периодически работали из дома. Но удаленная работа одного человека значительно отличается от удаленки для всей команды . Поэтому сначала мы на протяжении трех дней тестировали этот формат. Нужно было убедиться, что у всех достаточно техники, есть нужное программное обеспечение и что мы сможем эффективно общаться, чтобы решать рабочие вопросы. Если в офисе можно войти в кабинет или выловить нужного человека на кухне, на удаленке это невозможно.

Когда команда уже начала работать из дома, все обменялись фотографиями новых рабочих мест. Оказалось, что у некоторых сотрудников к ним прилагается ребенок или кот.

Рабочее место и кот Миши, нашего директора по продажам

О работе во время карантина

Нельзя сказать, что наша работа кардинально изменилась. Мы как и раньше разрабатываем новые функции, запускаем новые интернет-магазины и поддерживаем уже существующие. Но некоторые особенности все-таки есть:

Мы перенесли все рабочие чаты из Slack в Discord. В последнем можно использовать голосовые чаты без необходимости созвона. Обсуждение задач голосом проходит эффективнее и быстрее, чем в переписке. Чтобы контролировать работу и показатели, команды используют сервисы Notion и Jira, а также ежедневные стендапы. В нашем отделе маркетинга они дважды в день: в 09:00 и 18:00. С утра рассказываем, что планируем сделать за день, а вечером — что успели выполнить. Мы сократили бюджет на эксперименты в маркетинге. Но так как ранее долго вкладывались в бренд и SEO, сейчас это дает результаты. Количество некачественных лидов уменьшилось, а показатели — выросли. Мы видим, как меняется рынок, и понимаем, как нужно меняться нашей команде и продукту. Поэтому начали быстрее делать проекты, которые ранее растянулись бы во времени. Например, проект Enterprise для больших клиентов уже на финальном этапе, хотя изначально планировалось запустить его через полгода.

Перестали нанимать новых людей. Угроза коронавируса не способствует проведению собеседований, да и вводить в курс дела новых людей, пока вся компания на удаленке, было бы сложновато. Стараемся справляться своими силами.

Активно пиарим услуги наших партнеров, которые занимаются продвижением интернет-магазинов на Хорошопе и планируем запускать совместные проекты. Не у всех из них достаточно клиентов, поэтому им очень кстати наша помощь.

Своим сотрудникам советуем работать по четкому графику, выключать компьютер сразу после окончания рабочего дня и не работать на выходных. В свободное время можно пройти один из сотен онлайн-курсов в интернете , приготовить домашнюю еду, пообщаться с близкими или сделать какое-то другое дело, которое не работа. Это важно, чтобы оставаться в ресурсе и не выгореть.

Рабочее место Кати, нашего контент-маркетолога, которая во время карантина начала рисовать картины и играть на укулеле

Недавно протестировали формат онлайн-корпоративов с помощью Zoom. Участники взяли к компьютеру любимые напитки, подключились к общему чату и разговаривали о работе, психологическом состоянии , дальнейших планах и так далее. Это помогло поддержать друг друга и понять, что хоть мы и далеко, но все-таки остаемся командой.

О тенденциях на рынке ecommerce

На нашей платформе работает более 1300 интернет-магазинов разных масштабов и каждый день открываются новые. С начала карантина мы мониторили ситуацию и продолжаем это делать сейчас.

Главное наблюдение — количество продаж в интернет-магазинах не изменилось. Разумеется, в некоторых нишах продажи просели, а в некоторых увеличились. Это неизбежно. Но если брать «среднюю температуру по больнице», то у интернет-магазинов сейчас достаточно клиентов. Многие предприниматели, которые торговали в офлайне и потеряли основные каналы продаж, ринулись в онлайн. Например, за последние две недели к нам обратились два известных кондитерских бренда, несколько интернет-магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Главный запрос среди них — запуститься максимально быстро. К счастью, у нас отработан механизм запуска сайтов за несколько дней. На онлайн-рынок активно выходят поставщики товаров. Специально для них мы сделали модули для работы с оптовыми клиентами. Некоторые клиенты, которые ранее решили делать ставку на офлайн и занимались интернет-магазинами спустя рукава, вернулись и начали активно работать. Клиенты, которые раньше долго раздумывали над покупкой интернет-магазина, вернулись и запустились.

Выводы

Чтобы эффективно настроить удалённую работу:

Обеспечьте сотрудников необходимой техникой и позаботьтесь об их психологическом состоянии. В период изоляции людям нужно живое общение — устраивайте скайп-коллы или встречайтесь в любых других видеочатах. Напомните сотрудникам, что они должны разделять рабочее и личное время. Работа по вечерам и в выходные даст профит только в первое время, но в долгосрочной перспективе это прямой путь к выгоранию.

Мир быстро меняется и нужно меняться вместе с ним. Ecommerce активно развивается:

люди продолжают покупать в интернет-магазинах;

на рынок выходят новые онлайн-игроки;

офлайн-компании, которые не были представлены в интернете, начали выходить в онлайн.

Тот, кто первым отвоюет себе часть нового рынка, — победит.