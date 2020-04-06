Переход на удаленку и положительные тенденции на рынке ecommerce — опыт IT-компании Хорошоп
Привет! Во время карантина и постоянного нагнетания тревожной атмосферы важно объединяться и помогать друг другу. Мы, платформа по запуску интернет-магазинов Хорошоп, решили рассказать, как у нас проходил переход команды на удаленку и благодаря чему мы продолжаем эффективно работать. Надеемся, наш опыт будет вам полезен.
О переходе на удаленку
Процесс перехода был не слишком сложным, потому что все и так периодически работали из дома. Но удаленная работа одного человека значительно отличается от удаленки
Когда команда уже начала работать из дома, все обменялись фотографиями новых рабочих мест. Оказалось, что у некоторых сотрудников к ним прилагается ребенок или кот.
Рабочее место и кот Миши, нашего директора по продажам
О работе во время карантина
Нельзя сказать, что наша работа кардинально изменилась. Мы как и раньше разрабатываем новые функции, запускаем новые интернет-магазины и поддерживаем уже существующие. Но некоторые особенности все-таки есть:
- Мы перенесли все рабочие чаты из Slack в Discord. В последнем можно использовать голосовые чаты без необходимости созвона. Обсуждение задач голосом проходит эффективнее и быстрее, чем в переписке.
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Чтобы контролировать работу и показатели, команды используют
сервисыNotion и Jira, а также ежедневные стендапы. В нашем отделе маркетинга они дважды в день: в 09:00 и 18:00. С утра рассказываем, что планируем сделать за день, а вечером — что успели выполнить.
- Мы сократили бюджет на эксперименты в маркетинге. Но так как ранее долго вкладывались в бренд и SEO, сейчас это дает результаты. Количество некачественных лидов уменьшилось, а показатели — выросли.
- Мы видим, как меняется рынок, и понимаем, как нужно меняться нашей команде и продукту. Поэтому начали быстрее делать проекты, которые ранее растянулись бы во времени. Например, проект Enterprise для больших клиентов уже на финальном этапе, хотя изначально планировалось запустить его через полгода.
- Перестали нанимать новых людей. Угроза коронавируса не способствует проведению собеседований, да и вводить в курс дела новых людей, пока вся компания на удаленке, было бы сложновато. Стараемся справляться своими силами.
- Активно пиарим услуги наших партнеров, которые занимаются продвижением интернет-магазинов на Хорошопе и планируем запускать совместные проекты. Не у всех из них достаточно клиентов, поэтому им очень кстати наша помощь.
Своим сотрудникам советуем работать по четкому графику, выключать компьютер сразу после окончания рабочего дня и не работать на выходных. В свободное время можно пройти один из
Рабочее место Кати, нашего контент-маркетолога, которая во время карантина начала рисовать картины и играть на укулеле
Недавно протестировали формат онлайн-корпоративов с помощью Zoom. Участники взяли к компьютеру любимые напитки, подключились к общему чату и разговаривали о работе,
О тенденциях на рынке ecommerce
На нашей платформе работает более 1300 интернет-магазинов разных масштабов и каждый день открываются новые. С начала карантина мы мониторили ситуацию и продолжаем это делать сейчас.
- Главное наблюдение — количество продаж в интернет-магазинах не изменилось. Разумеется, в некоторых нишах продажи просели, а в некоторых увеличились. Это неизбежно. Но если брать «среднюю температуру по больнице», то у интернет-магазинов сейчас достаточно клиентов.
- Многие предприниматели, которые торговали в офлайне и потеряли основные каналы продаж, ринулись в онлайн. Например, за последние две недели к нам обратились два известных кондитерских бренда, несколько интернет-магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Главный запрос среди них — запуститься максимально быстро. К счастью, у нас отработан механизм запуска сайтов за несколько дней.
- На онлайн-рынок активно выходят поставщики товаров. Специально для них мы сделали модули для работы с оптовыми клиентами.
- Некоторые клиенты, которые ранее решили делать ставку на офлайн и занимались интернет-магазинами спустя рукава, вернулись и начали активно работать.
- Клиенты, которые раньше долго раздумывали над покупкой интернет-магазина, вернулись и запустились.
Выводы
Чтобы эффективно настроить удалённую работу:
- Обеспечьте сотрудников необходимой техникой и позаботьтесь об их психологическом состоянии. В период изоляции людям нужно живое общение — устраивайте скайп-коллы или встречайтесь в любых других видеочатах.
- Напомните сотрудникам, что они должны разделять рабочее и личное время. Работа по вечерам и в выходные даст профит только в первое время, но в долгосрочной перспективе это прямой путь к выгоранию.
Мир быстро меняется и нужно меняться вместе с ним. Ecommerce активно развивается:
- люди продолжают покупать в интернет-магазинах;
- на рынок выходят новые онлайн-игроки;
- офлайн-компании, которые не были представлены в интернете, начали выходить в онлайн.
Тот, кто первым отвоюет себе часть нового рынка, — победит.
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