Катерина Волкова

Об авторе:

Vivat — издательство книжных бестселлеров. Входит в тройку крупнейших в Украине, в среднем выпуская 400 новых тайтлов в год. Издательство Vivat мультижанровое, работает по трем генеральным направлениям: non-fiction, fiction и детская литература. Сегодня налажено сотрудничество с более чем 25 странами мира. Наша социальная миссия - популяризация чтения и продвижение украинских авторов. Читай, мечтай, действуй!