ТОП-5 книг для маркетинга

Быть в постоянном потоке и ресурсе, генерировать креативные кампании, способствовать продвижению бренда или продукции — все это (и еще больше!) о героях и героинях современного маркетинга. Да, быть маркетологом или работать в отделе маркетинга — это точно не об отдыхе и куче свободного времени, но о куче возможностей для крутой самореализации. Предлагаем вам обратить внимание на специальную книжную подборку, которая имеет немало лайфхаков, инстайтов и советов, направленных на повышение производительности и эффективности и прокачку важных и базох рабочих, софт и хард скиллов.

«Создай StoryBrand. Расскажи историю бренда, и тебя услышат», Дональд Миллер

Настольная книга и маст-рид для каждого маркетолога. №1 Best Seller в Web Marketing на Амазоне, №1 в Sales & Selling Management и №1 в Customer Relations - эта книга имеет кучу регалий и отличий. Однако главное, она содержит много полезной информации, которая поможет создать и продвигать бренд. Здесь есть целый спектр шагов к развитию истории бренда: элементы стратегий и тактики продвижения на различных площадках, способы получить быстрый фидбек от аудитории, методики получения приверженности колоссальных аудиторий.

«Экономика впечатлений: битва за время, внимание и деньги клиента», Б. Джозеф Пайн II и Джеймс Г. Гилмор

Книга поражает количеством полезных кейсов и аналитики. Здесь и опыт титанов рынка, таких как Apple, Amazon, Starbucks и LEGO, перечень их уникальных подходов к своему делу, благодаря которым им удалось построить собственные мощные империи. И опыт отечественных компаний и сетей вроде «Сильпо», которые своей мощной стратегией смогли завоевать место рядом с мировыми королями ритейла.

«Сториномика: маркетинг в пострекламную эпоху», Роберт Мак-Ки и Томас Джерас

Как искусство сторителлинга может помочь маркетологам, предпринимателям и бизнес-корпорациям? Непосредственно! Самое главное, научиться рассказывать о своем продукте так, чтобы у потенциального клиента просто не оставалось сомнений относительно обязательной покупки тех услуг, которые вы предлагаете. И авторы этого феноменального издания имеют для вас несколько ценных советов для написания крутой маркетинговой истории.

«Как молниеносно писать живучие тексты. Спасите кошку!», Блейк Снайдер

А это пособие, которое поможет даже кошке нацарапать собственный бестселлер. Книга идейно и практически дополняет предыдущую из подборки, посвященную сториномике. Еще больше советов именно для написания крутых продающих текстов, маркетинговых историй и рекламы, на которую просто невозможно не обратить внимание.

«Наперегонки. Как стать единорогом среди океана ослов», Макс Лукоминский

Кто-то получает миллионы, а кто-то минимальную зарплату. Чьи-то идеи выстреливают и становятся грандиозными открытиями, а кто-то всю жизнь работает в тени, помогая этим идеям раскручиваться, забивая на собственные амбиции. Если такой порядок вещей вас не устраивает, и вы хотите, чтобы ваше дело взорвалось успехом, данная книга для вас обязательна.