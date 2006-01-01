Максим Панасенко

Об авторе:

Business Development Officer в агентстве Netpeak. В интернет-бизнесе с 2011 года. За плечами собственный интернет-магазин, 5 лет работы в таких компаниях, как AllBiz и Prom.ua. Неоднократно становился ведущим специалистом отдела продаж. Основные компетенции: подбор инструментов интернет-маркетинга для малого и среднего бизнеса. Работал с сайтами различных тематик в сфере B2B и B2C. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics, Digital Workshop.