Бизнес

Выборы лучшего маркетинг-директора среди украинских проектов ecommerce
Максим Панасенко
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Рекламные активности брендов формируют реальность, в которой живут пользователи. Но за каждым аудио, видео, баннером, постом в соцсетях стоит отдел маркетинга компании, а во главе такого департамента — те, кто определяет будущий образ и голос проекта. Именно поэтому мы решили представить читателям возможность проголосовать за личностей — маркетинг-директоров известных украинских компаний.

В этой публикации мы собрали директоров по маркетингу и руководителей digital-направлений ecommerce-проектов. В рамках этого рейтинга мы трактуем ecommerce в широком значении: все B2C-проекты, которые зарабатывают, продавая онлайн. Информацию для рейтинга собирали в открытом доступе и уточняли у игроков рынка. Если маркетинг проекта возглавляют фаундеры, они также участвуют в рейтинге.

До 15 марта кандидаты могли предложить свое фото и биографию для размещения в рейтинге в комментариях к этому посту или написав автору (m.panasenko@netpeak.net). Сбор голосов ведется до 19 марта включительно.

Редакция будет внимательно отбирать новых кандидатов для включения в рейтинг. Если будут замечены немотивированные скачки в голосовании, редакция оставляет за собой право попросить предоставить скриншоты, свидетельствующие о честных обращениях к аудитории.

Голосуйте также за любимых спикеров конференций по интернет-маркетингу.

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Ecommerce интернет-маркетинг интернет-проекты рейтинги
Максим Панасенко

Business Development Officer в агентстве Netpeak.

В интернет-бизнесе с 2011 года. За плечами собственный интернет-магазин, 5 лет работы в таких компаниях, как AllBiz и Prom.ua. Неоднократно становился ведущим специалистом отдела продаж.

Основные компетенции: подбор инструментов интернет-маркетинга для малого и среднего бизнеса. Работал с сайтами различных тематик в сфере B2B и B2C. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics, Digital Workshop.

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