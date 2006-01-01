Никита Простяков

Никита Простяков

Middle SEO Specialist
В интернет-маркетинге с 2009 года, когда начал работать копирайтером. Познакомился с SEO в 2012 году. В компании Netpeak работаю с 2018 года на позиции SEO-специалист.

SEO
Кейсы
8823 16
Как международному бренду занять свое место на новом рынке и в перегретой нише — SEO-кейс Domino’s Pizza
