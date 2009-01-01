Как международному бренду занять свое место на новом рынке и в перегретой нише — SEO-кейс Domino’s Pizza

Проект: dominos.ua — доставка пиццы. Услуга: SEO, стратегия Growth. Период продвижения: февраль 2019 года — март 2020 года. Регион продвижения: Украина. Команда проекта: SEO-специалист — Никита Простяков, проектный менеджер — Виолетта Броснуева.

Крупной компании просто зайти на рынок и вытеснить конкурентов — это миф. Даже, когда у бренда мировое имя, в активе мощная команда интернет-маркетологов, внушительный бюджет на продвижение. SEO для таких компаний предполагает ту же скрупулезную техническую работу, рутинные задачи и борьбу за долю рынка. Плюс — поиск новых и дополнительных точек роста, создание выгодных предложений для клиентов. Что, кстати, предполагает не только работу со стороны технических специалистов: возможно придется добавить в ассортимент новые продукты.

В этом кейсе мы поделимся основными инсайтами и инструментами по завоеванию доли рынка в онлайне Domino’s Pizza в Украине.

Кто клиент

«Domino's» — американский бренд пиццерий, с сетью ресторанов по всему миру. В Украине заказать еду в Domino's можно в Киеве и области, Одессе, Львове, Виннице.

Кроме пиццы здесь готовят:

вкусный хлеб с различными начинками: баварскими колбасками, сыром, шпинатом и так далее;

куриные крылышки: классические, острые, барбекю, куриные стрипсы;

десерты: шоколадные роллы, маффины, лава кейк и байтсы с корицей;

картошку.

Также у Domino's есть конструктор пиццы — здесь можно собрать пиццу под себя: ингредиенты и соусы на свой вкус.

Кстати, на сайте компании содержится информация об аллергенах и калорийности продуктов и ингредиентов.

У компании есть своя система лояльности — Domino's Club с быстрым начислением бонусов. А ещё здесь выгодные акции не только в будние дни, но на уикэнд.

Наличие бренда и преимущество и недостаток одновременно, так как сама по себе тематика конкурентная: среди небрендовых запросов конкуренция крайне высокая.

Цели продвижения

В кейсе речь идет о периоде, когда Dominos только начала заходить на украинский интернет-рынок. Ей необходим был оптимальный план продвижения, позволяющий продемонстрировать свои преимущества потенциальным клиентам из поисковой сети.

Основная цель: увеличить количество пользователей из поисковых систем по небрендовым запросам и, соответственно, продаж в онлайне.

В чем сложность: конкуренция — в тематике доставки еды/пиццы большую часть рынка занимали конкуренты. Они давно продвигали свои сайты в сегменте небрендового трафика — за счет хорошо проработанной структуры и оптимизации под поисковые, региональные запросы.

Что мы сделали

В рамках сотрудничества мы выполнили:

Анализ видимости и конкуренции:

провели анализ региональных конкурентов, чтобы выявить уникальные УТП для каждого города. Так, например, в Одессе важна скорость доставки, так как существует проблема с инфраструктурой;

составили рекомендации по маркетинговым активностям с учетом региональных особенностей (Одесса, Львов).

Например, провели анализ сезонности:

Это помогло понять, в частности, какие существуют тенденции в изменении спроса на разные пиццы. В разработке стратегии продвижения нам помогла информация от клиента — например, специалисты Domino's рассказали, что в Одессе популярна пицца с ананасами. Также выяснилось, что в Одессе пик популярности приходится не на зимние периоды, а на летние. Одесса курортный город и летом здесь много отдыхающих, которые предпочитают готовую еду.

Дооптимизация целевых страниц:

анализ страниц на предмет упущенной семантики, а также рекомендуемых фраз в консолях (Google Search Console и Яндекс Вебмастер). Это неочевидные запросы, по которым могут перейти на сайт из поиска;

подготовка рекомендаций по улучшению целевых страниц (тексты, мета-теги, блоки перелинковки);

дооптимизация контента приоритетных категорий сайта на основе текстовой аналитики и функционала упущенных фраз в порядке приоритетности.

В рамках этой задачи мы изучили все варианты поиска которые используют люди: учитывая районы города (включая даже исторические), названия улиц, станций метро.

Техническая оптимизация сайта:

регулярно сканировали сайт на предмет технических ошибок. Составляли рекомендации по исправлению, проверка внедрений.

проверяли ошибки в мобильной версии сайта — подготовили рекомендации по оптимизации мобильной версии.

регулярно мониторили ошибки в Google Search Console — составили список рекомендаций по устранению ошибок.

Аналитика:

систематически мониторили корректность передачи данных в аналитику. Корректно настроили данные по каждому региону.

мониторинг изменения по трафику, конверсии, транзакциям.

исходя из данных систем аналитики, поиск «узких» мест на сайте: страницы с большим показателем отказов, непродолжительным временем сеанса. Оптимизация таких страниц.

настроили отслеживание данных через мобильное приложение.

проанализировали нишу и поисковый спрос, чтобы найти, какими товарами можно расширить ассортимент интернет-магазина. Например, новые виды пицц, сопутствующие блюда.

Юзабилити.

В начале сотрудничества, Domino’s как раз делали редизайн сайта, и мы тестировали юзабилити (проверяли какой внешний вид сайта, кнопки, формы удобнее для пользователя), проводили A/Б тест, давали свои рекомендации по оптимизации нового функционала сайта. Цель — улучшить пользовательский опыт.

анализировали и составляли техническое задание по улучшению процесса оформления заказа.

давали рекомендации по оптимизации форм на сайте. Аналитика форм и кликов — насколько удобно пользователю совершать действия на сайте, добавлять в корзину, сделать заказ, нажимать кнопки, вносить данные.

оптимизировали внешний вид и функционал карточек товаров.

оптимизировали главную страницу — расставляли акценты по дальнейшему пути клиента. Это нужно, чтобы оптимизировать меню, блоки (верхнее и нижнее меню, каталог товаров, кнопки), контент.

внедрение отзывов для улучшения взаимодействия пользователей с карточками товаров.

Внешняя оптимизация.

провели анализ ссылочной массы конкурентов, определили их стратегию наращивания ссылок;

нарастили постоянную ссылочную массу, разместив статьи с обратными ссылками на качественных ресурсах;

нарастили естественную ссылочную массу, разместив упоминания на форумах и Q/A сервисах.

проанализировали динамику прироста и качества внешней ссылочной массы;

провели работу с отзывами и негативом.

Что еще

Дали рекомендации по использованию УТП. Подготовили рекомендации для оптимизации страницы с отзывами. Добавили отзывы на страницы категорий. Подготовили рекомендации по тому, как мотивировать клиентов оставлять отзывы о магазине.

Результаты по трафику за период 2018-2019 годов

Здесь и далее сравниваем периоды 1 марта 2019 — 30 декабря 2019 с 1 марта 2018 — 30 декабря 2018 по всему поисковому трафику. Период нашей работы в 2019 году и аналогичный период за 2018 год

1. Пользователи и уникальные просмотры из канала Organic за 2019 год, Киев

Количество пользователей из канала Organic в Киеве увеличилось на 34,14%.

Количество уникальных просмотров из канала Organic в Киеве увеличилось на 39,84%.

2. Пользователи и уникальные просмотры из канала Organic за 2019 год по Одессе

Количество пользователей из канала Organic в Одессе увеличилось на 65,58%.

Количество уникальных просмотров из канала Organic увеличилось на 74,51%.

3. Пользователи и уникальные просмотры из канала Organic за 2019 год в Украине

Так как нет данных за нужный период в 2018 году, мы покажем динамику с июня 2019 по декабрь 2019 года:

«Подводные камни» крупных компаний

Как правило, крупные компании основаны на жестких иерархических связях и для того чтобы принять решение даже о смене description нужно согласование нескольких человек. И тут даже нельзя сказать однозначно — плохо это или хорошо. Судите сами: для одной компании смена description это что-то пустяковое. Но, например, для Domino's — это настоящий бренд-менеджмент. Важно слова, посыл, информация — потому что даже незамысловатая, но неправильно выстроенная надпись в сниппете может нанести огромный репутационный ущерб. Эффект такого ущерба распространится далеко за пределы SEO.

Выводы

Как продвигать крупный бренд в конкурентной нише, когда он только-только выходит на новый рынок. На примере Dominos: