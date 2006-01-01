Ольга Хмеленко

Ольга Хмеленко

Автор NJ c 2016
Позиция:
team lead
Об авторе:
Начинала свою карьеру как SEO-специалист в Netpeak. Последние 2.5 года занимаюсь проектом Bigl.ua. На сегодняшний день проект входит в ТОП-50 по трафику в Украине.

Статьи автора

SEO
9557 63
Миллион сеансов в месяц на AMP-страницы в E-commerce
PPC
64196 80
Геотаргетинг: 10 способов увеличить охват целевой аудитории
SEO
83864 45
Гид по SEO для мобильных сайтов: инфографика
