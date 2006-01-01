Ирина Романюк

Ирина Романюк

Автор NJ c 2023
Позиция:
Intern PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Влюблена в интернет-маркетинг уже более 5 лет. С 2023 года PPC-специалист Netpeak Agency. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics.

Статьи автора

PPC
6730 4
Как оптимизировать ключевые слова в рекламных объявлениях Google Ads
PPC
4828 3
Почти всемогущий Google Ads Editor: обзор основных функций
