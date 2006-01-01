Сергей Коробов

Автор NJ c 2017
Позиция:
Internal PM
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
В Netpeak с 2017 года. С позиции CTO assistant вырос до Internal PM. Занимаюсь разработкой трех внутренних продуктов агентства.

