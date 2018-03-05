Программисты — люди не творческие. И это распространенное мнение среди непосвященных. На самом деле, прогеры — народ креативный, они любят творчество в работе. Увы, в повседневных задачах его не так много. Поэтому мы провели хакатон, специализированный развлекательный ивент для наших разработчиков. Что хорошего из этого вышло, какие шишки мы набили и что нужно, чтобы провести годный хакатон, читайте в этом посте.

Зачем кодить вне работы?

У нас в Netpeak есть собственная ERP/CRM система (да, хвастаемся). Ее задача — автоматизировать бизнес-процессы агентства. Как это работает? Человек заполняет заявку на нашем сайте и система ведет его через целый набор сервисов. Она распределяет работу с нашим потенциальным клиентом в планировщик. ERP/CRM система автоматизирует составление документации для работы, интегрируя финансовые данные с 1С и многое другое.

Это большой и сложный сервис и мы, пожалуй, единственное агентство интернет-маркетинга в Украине, которое приняло решение не использовать для этих целей множество сторонних сервисов. Сделали собственную систему, которая полностью отвечает нуждам интернет-агентства, объединяя весь необходимый функционал.

Как понимаете, это очень важная часть работы, которая помогает нам быстрее и качественнее взаимодействовать с клиентами. Созданием этой системы, поддержкой ее работоспособности занимается отдельная команда внутренней разработки.

Процесс это кропотливый, сложный и, как правило, рутинный. А, как известно, рутина приводит к профессиональному выгоранию . Поэтому мы применяем различные методы мотивирования наших сотрудников. И один из них — хакатон.

Хакатон — это когда разработчики собираются вместе в неформальной обстановке, делятся на команды и решают какие-то задачи, которые не связаны с их непосредственной рабочей деятельностью, обмениваются опытом, пробуют разные практики программирования. То есть, кодят что-то, что близко сердцу, но не связано с ежедневными обязанностями.

Какие задачи мы ставили:

Обучение программистов, их профессиональное развитие. Обмен/приобретение опыта вне рамок внутренних регламентированных команд. Возможность поработать с технологиями, с которыми они раньше не сталкивались. Попробовать новый формат тимбилдинга.

Как проходил первый хакатон Netpeak

Обкатать формат мы решили на скромный бюджет и в сжатые сроки (не могли проводить хакатон больше одного дня). Поэтому решили организовать его в субботу и растянуть по времени на 12 часов.

Чтобы максимально отвлечь ребят от рабочей атмосферы и уложиться в бюджет, попросили наших друзей из Serpstat одолжить нам офис с условием, что мы ничего там не натворим.

Спасибо огромное за то, что они нам предоставили такую возможность.

Это, конечно, тоже рабочее пространство, но не наше. Поэтому ребята смогли абстрагироваться и расслабиться, почувствовать, что участвуют в каком-то необычном интересном ивенте.

Темы на хакатон мы придумали заранее и каждый мог выбрать любую из четырех предложенных. На ивенте был серверный администратор, руководитель команды и другие специалисты, которые обеспечивают процесс.

Мы выбрали проекты и разделились на команды, у каждой было 40 минут, чтоб подготовить бриф по своей задаче. Что в брифе: рассказать, что хотим делать, зачем это нужно, как планируем реализовать, какой результат получить к концу дня. Затем приступили к работе.

Кто-то занимался парным программированием (вдвоем за одним монитором), кто-то поделил работу на зоны ответственности и каждый делал свою. В конце дня все еще раз собрались и каждый рассказал, что у него получилось сделать, показал рабочую (или нерабочую) модель, рассказал о том, с какими трудностями столкнулся, что удалось решить, что нового узнал.

Одна команда выбрала самый непростой путь и осваивала новый для себя язык программирования

Что получилось:

Создать душевную атмосферу с интересными сложными задачами. Развить навыки, решая задачи, с которыми не сталкиваешься в работе. Обменяться опытом. Даже джунам есть чему друг у друга поучиться: у них может кардинально отличаться подход к решению одних и тех же задач. Познакомиться поближе, сплотиться. Это особенно важно для тех ребят, которые по работе никак не пересекаются. Провести ивент, который хочется повторить в более грандиозном масштабе.

Что не получилось:

получить на выходе готовые рабочие прототипы. Только одна команда сумела предоставить зародыш плагина для трекинговой системы задач, который худо-бедно работал. Остальные не продвинулись до той стадии, когда им мог бы понадобиться QA;

сделать соревновательный эффект между командами.

Плюшек все-таки больше

Конечно, в идеальном мире результат хакатона — нечто готовое и применимое, у нас этого не получилось, но итогом мы все равно довольны.

Во-первых, сменили обстановку. Это очень важно, так как вариант «вне офиса» создает особую атмосферу ивента. Соответственно вдохновляет сотрудников и увеличивает их продуктивность.

Во-вторых, решили новые задачи. Ребята столкнулись с тем, чего никогда не делали и глубже поняли процесс разработки. О чем речь: рядовой джун не сталкивается со стеком серверных технологий. Он выполняет задачу, отдает тимлиду, и не знает, как в дальнейшем проходит работа с ней. Тем более он плохо знаком с задачами, которые покрывают серверные администраторы. На хакатоне ребята самостоятельно выполняли работу коллег.

Кроме того, потестили новый для себя формат тимбилдинга и убедились, что совместное решение творческих задач прокачивает командный дух и помогает увеличить продуктивность в повседневной работе.

Что еще? Переложили теорию на практику: накануне сотрудники делали доклад по одной из новых технологий, которую мы использовали на хакатоне.

В ивенте участвовали не только разработчики, но и наблюдатели — QA, серверные администраторы, тимлиды. Это расширило восприятие задачи и возможности ее решения. Наблюдатели предложили фичи с позиции пользователя, и мы убедились, что для разработки функционала продукта можно и нужно подключать не только разработчиков.

Плюс — вкусно поели: организовали кейтеринг.

Как провести хакатон без факапов?

Главное, что мы вынесли из собственных просчетов в планировании и организации нашего ивента — выделили слишком мало времени на него и выбрали не самый лучший день (многие сотрудники не смогли участвовать). Отсюда и трудности, о которых пойдет дальше речь.

Вместо одного дня нужно два-три

Мы запланировали 12 рабочих часов, но по факту: минус полчаса пока все собрались, минус час на пиццу и пиво, минус час на презентацию в начале и в конце. Итого, рабочего времени около 9,5 часов. Этого мало, чтобы разработать продукт от идеи до воплощения.

Кроме того, много времени ушло на то, чтобы поднять себе среду.

Среда — это определенный набор программного обеспечения, необходимый для того, чтобы все работало. Как правило, у разработчиков все стоит на компе и оно заточено под продукт (в Netpeak это блог, ERP/CRM, сайты и другое).

На хакатоне все начинали с чистого листа. И хотя был дамп — слепок среды, набор установочных файлов, поставить и настроить программы, чтобы можно было кодить, оказалось тяжелой задачей для джунов.

Вроде бы просто — уже все сложено в репозитории, есть ссылка, взял и развернул, однако на это ушло около четырех часов. Конечно, в рамках обучения процесс полезный, но не настолько, как реализация продукта.

Что решили на будущее: время на поднятие среды выделять перед хакатоном. Тогда ребята гораздо дальше продвинутся на самом ивенте. Плюс — продлить мероприятие на два-три дня (сотрудники только за).

Офис — плохая идея

Нам нужно было выжать из одного дня максимум, а значит — хакатонить без передышки. Итог: до 18.00 все были в хорошем рабочем состоянии, а потом наши мозги вскипели.

Обычно для подобных мероприятий арендуют дом с зонами отдыха, развлечений. Почему? Когда прогеры не могут решить какую-то задачу, они делают перерыв. И в беседе на кухне, во время игры в настольный теннис, находят неожиданное решение — тут же идут его реализовывать.

Поэтому для второго хакатона мы решили арендовать дом. Во-первых, чтобы совершенно стереть рамки рабочего пространства и превратить это все в развлекательный ивент.

Во-вторых, чтобы устроить зоны развлечений и отдыха. Из развлечений планируем приставку с файтером ПВП, теннисный стол. Обязательно выделим зоны для сна. Чтобы в любой момент можно было отключиться и разгрузить голову.

Так удастся асинхронизировать процесс: один работает, другой спит, потом меняемся. Больше времени, неформальная обстановка, дистанцирование, на наш взгляд, еще больше сплотит команду.

Мало участников и не было призов

Из-за того, что многие разработчики не смогли участвовать в хакатоне, у нас была одна команда из двух джунов, в другой их было трое, а это не очень хорошо. На всех — один тимлид, который бегал от команды к команде и пытался вникнуть в структуру кода, который они писали без его участия. Только разобравшись в коде он мог дать советы и помочь ребятам. Понятно, что это долго, трудно и непродуктивно.

Поэтому, в следующий раз на каждую команду берем по одному опытному разработчику. И лучше сократить количество команд, чем делать команду из одних джунов.

Кроме того, нужно делать команды из четыре-пять человек. Пусть лучше будет две команды, которые будут соревноваться, но таким образом научатся лучше планировать свою работу и делить обязанности. К тому же, гораздо выше вероятность того, что они сделают какой-то готовый продукт.

Готовый продукт — довольная команда. Ведь разработчикам очень хочется довести начатое до конца.

Еще мы потеряли соревновательный эффект, а ведь дух соперничества здорово мотивирует. Команды соревновались не друг с другом, а со временем.

Как исправить: больше времени, больше человек в команде, нужно давать командам названия, устроить финальные презентации, собрать жюри и сделать символические призы. Затем — совместная тусня, чтобы все были довольны.

И напоследок, вместо выводов: что нужно, чтобы организовать качественный хакатон:

Подходящее помещение — не офис, достаточно места, хороший вай-фай. Запас времени и желание разработчиков потратить это время. До начала мероприятия участники подняли себе окружение. Зоны отдыха от умственной деятельности. Достаточно опытных разработчиков для комплектации команд. Кейтеринг. Накануне хакатона — вводная лекция по необходимой технологии. Соревнование команд на ивенте.