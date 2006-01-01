Симеон Емануилов

Об авторе:

Senior SEO Specialist и программист. 7 лет работаю в сфере web-программирования, разработки различных решений для онлайн-магазинов и сайтов. Люблю сложные задачи, благодаря которым учусь, совершенствую свои навыки и знания. Профессиональные интересы: техническое SEO, автоматизация процессов и обработка больших объемов данных с помощью Python и языка R. Дополнительно занимаюсь разработкой полезных SEO-инструментов, которые облегчают процесс анализа.