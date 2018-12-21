Предновогодний интернет всколыхнуло болгарское приложение remove.bg, позволяющее удалять фон без фотошопа. Не хотим хвастать, но еще раньше болгарская команда Netpeak разработала приложение для Chrome и его возможности потрясут вас. Особенно, если вы знаете что-то о SEO.

Netpeak Agency SEO Tool — это расширение, которое создано, чтобы облегчить работу SEO-специалистов и проектных менеджеров. Оно позволяет получить базовую информацию по SEO-анализу сразу после запуска расширения. Но это не единственное преимущество аддона.

Вот что он ещё умеет:

проверять ограничение индексации отдельных страниц сайта для поисковых роботов;

проверять мета информацию страницы (title, description, canonical, заголовок h1);

находить базовые on-page ошибки (отсутствующий заголовок h1, длинный title и другие);

проверять наличие и тип микроразметки, скорости сайта, трафик страницы;

проверять наличие внешних ссылок на странице;

предоставлять полный список HTTP-заголовков;

проверять структуру заголовков (h1 — h6) на странице;

определять наличие атрибута hreflang;

выполнять быструю проверку страницы в Serpstat;

и даже больше.

У Netpeak Agency SEO Tool свои «секретики». Например, кнопка для проверки частотности слова/фразы в сервисе Serpstat. Все, что вам нужно — выбрать слово/фразу и нажать по нему правой кнопкой мыши.





Полученную информацию можно использовать для дальнейшего анализа.

Кроме этого есть уйма дополнительной информации, которую вы можете получить с помощью расширения. Текущий функционал постоянно дополняется, и мы собираемся добавить новые интересные «фишки».

Краткое описание интерфейса Netpeak Agency SEO Tool

Базовая информация страницы

Основная часть расширения показывает мета информацию и общую информацию определенной страницы:

Если нужно быстро проверить внедрение мета информации на определенной странице, Netpeak Agency SEO Tool вам подойдет.

Информация расположена следующим образом:

мета — тег title;

тег description;

каноническая ссылка;

заголовок h1;

наличие метатега robots.

Если страница закрыта от индексации, вы это увидите — информация выделяется красным цветом:

Дополнительные On-Page SEO-инструменты

Структура заголовков на странице

Если вы кликните на кнопку «Структура заголовков h1-h6», все заголовки h1-h6 на странице подсветятся. Это помогает увидеть ошибки в структуре заголовков.

Файл Robots.txt

Если нажать на «Показать robots.txt», расширение предоставит вам файл robots.txt (если он есть на сайте). Вы можете проверить его и вернуться обратно на сайт, нажав кнопку «Назад» в верхнем левом углу расширения. Это позволяет очень быстро обнаруживать частые ошибки в robots.txt.

Alt и title для изображений

Кнопка «Alt / title для изображений» показывает наличие атрибутов для всех картинок на странице. Результат выглядит так:

Атрибуты next и prev для страниц пагинации

Если вам нужно проверить правильность внедрения атрибутов для страниц пагинации, нажмите на кнопку «prev/next» и JavaScript оповещение в окне браузера покажет предыдущую и следующую страницу пагинации. Если ссылка будет относительной, расширение это тоже покажет. Этот функционал работает только на страницах пагинации, в остальных случаях он показывает пустые результаты.

Hreflang

Hreflang проверяет наличие атрибутов hreflang для разных языков. Вот пример страницы, где атрибуты внедрены.

Исходящие ссылки

Это один из самых интересных по функциональности инструментов. Система проверяет исходный код текущей страницы и выдает список всех исходящих ссылок (за исключением тех, которые скрыты техникой SEO-hide). Мы работаем над добавлением противоположной по смыслу кнопки, которая будет выдавать список ссылок, которые скрыты от поисковых систем. Это поможет выполнять более глубокий SEO-анализ.

Вот что вы увидите, нажав на кнопку «Исходящие ссылки»:

Обратите внимание, что система показывает только домены, а не полные ссылки, так как основная цель — проверка наличия внешних ссылок на странице.

Микроразметка и полный список HTTP-заголовков

Чтобы проверить микроразметку на текущей странице и получить полный список HTTP-заголовков этой страницы, используйте две кнопки в нижней панели — «Микроразметка» и «HTTP-заголовки». Они ведут на внешний инструмент, который предлагает более детальный анализ.

Внешние сервисы

У нашего расширения существует панель со ссылками на внешние ресурсы — это ссылки на страницы, которые сразу обрабатывают запрашиваемую информацию.

Page Speed Insights — проверка скорости страницы от Google.

Serpstat проверяет ранжирование определенных страниц. Обратите внимание, это не то же самое, что проверка ранжирования по домену.

Mobile Friendly Test — инструмент Google, который проверяет, насколько страница адаптирована под мобильные устройства.

W3 Validator — инструмент для проверки валидности кода HTML и обнаружения ошибок в нем.

Similar Web отслеживает трафик запрашиваемого домена и позволяет получить информацию по количеству сеансов анализируемого сайта без доступа в Google Analytics.

Что еще есть в расширении?

Кроме функционала, который описан выше, существует несколько фишек.

Область рекомендаций

Область показывает предупреждения и ошибки, которые могут возникнуть. Конечно, 100% ошибок не отследить, вам придется сделать это самостоятельно, более глубоко проанализировав сайт. Но расширение покажет, где «копать».

Область HTTP-заголовков

Если вам нужна информация по HTTP-заголовкам текущей страницы, расширение поможет с этим. В этой области вы увидите страницы, закрытые от индексации через HTTP-заголовок X-Robots «noindex». Вы также можете получить информацию о других заголовках, таких как Cache-сontrol, Expires и прочих.

Общая информация

Эта область полезна, если сайт использует Netpeak Cloud . Netpeak Cloud — сервис, который призван возвращать пользователей на ваш сайт. В этой области показывается номер ID Netpeak Cloud для данного сайта.

Мультиязычность расширения

Расширение поддерживает языковые версии — русскую, английскую и болгарскую. Вам не нужно выбирать вручную, язык выбирается автоматически в зависимости от языковых настроек вашего браузера.

Версии

Мы постоянно работаем над улучшениями, исправляем ошибки, меняем дизайн на более удобный. Текущая версия — 1.6. Скоро будет апдейт.

Мы планируем добавить:

проверку, является ли данная страница AMP-страницей;

проверку, использует ли страница протокол HTTP/2.0;

оповещение о других типах SEO-ошибок.

Если у вас есть пожелания или предложения по внедрению нового функционала — пишите в комментариях.

Это расширение не предоставляет полный список ошибок и не предоставляет вариантов по их исправлению. Но оно поможет ускорить процесс базового SEO-анализа. Для полного SEO-анализа заполняйте заявку на сайте.