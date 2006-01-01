Станислав Беркутов

Станислав Беркутов

Автор NJ c 2016
Позиция:
User Acquisition Manager
Компания:
Amazing Apps
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
UAM at amazingapps.tech Passionate about Product Marketing, Growth Hacking and Data Science

Статьи автора

PPC
12621 15
Как при помощи скрипта я решил проблему слива рекламного бюджета по топ-позициям в органике
PPC
Как при помощи скрипта я решил проблему слива рекламного бюджета по топ-позициям в органике
12621 15