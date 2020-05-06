Как при помощи скрипта я решил проблему слива рекламного бюджета по топ-позициям в органике

В этом посте — еще один способ перераспределить бюджет на отстающую семантику, получать больше трафика по меньшей цене, добраться до long-tail запросов, на которые не хватало денег и/или времени.

Я РРС-специалист, и у меня начинается жуткая аллергия, когда вижу, что бюджет на рекламу тратится нерационально.

Типичная ситуация, когда меня бросает в пот и в дрожь: я настроил рекламную кампанию Google Ads, а оказалось, что по части запросов мы уже находимся в топе органической выдачи. Нехорошо.

Поэтому я собрал скрипт PPC from SEO Excluder, который исключает из рекламных кампаний в Google Ads запросы, которые занимают высокие позиции в органической выдаче, используя данные из Search Console.

Вот что получилось:

Глубже вникаем в проблематику

Часто в условиях ограниченного бюджета и высокого спроса на товар/услугу, возникает проблема, когда львиная доля трафика/потраченного бюджета приходится на высококонкурентные ключевые слова с высокой относительно других стоимостью клика, оставляя всю остальную семантику без необходимого ресурса.

В связи с этим, я решил попробовать добиться перераспределения бюджета за счет отключения рекламы по запросам, которые уже сейчас занимают топ-позиции в органической выдаче. За основу я взял гипотезу о том, что пользователь, который находится в поиске, сравнивает одновременно 3-5 разных предложений, открывая первые 5 ссылок одна за другой. Если мы допустим, что это так, дублировать самого себя в результатах выдачи (через paid и organic) нет никакого смысла.

5 причин использовать скрипт

Использовать скрипт рекомендуется только тогда, когда вы точно понимаете для чего вы это делаете. Вот несколько случаев, когда этот скрипт вам пригодится:

Не хотите дублировать органическую выдачу платной по собственным соображениям и ищете способ автоматизировать этот процесс. Хотите избежать скликивания и конкуренции с самим собой, когда пользователь открывает все ссылки первой страницы поиска одна за одной. Хотите перераспределить сэкономленные средства на «отстающую» в органике семантику. Хотите поработать с Long Tail запросами, на которые у вас не хватало рекламного бюджета. Хотите перераспределить сэкономленные средства на новые инструменты или даже каналы.

Уверен, вы и сами сможете придумать пару-тройку других сценариев и найти применение данному решению.

Скрипт полуавтоматический, потому что предполагает ваше участие, но все же он сильно упрощает процесс выгрузки данных из Search Console и их использование в Google Ads.

Как работает скрипт

Выгружаем базу поисковых запросов за выбранный период из Search Console в Google Spreadsheet, используя Add-on. Внутри Google Spreadsheet сортируем и форматируем данные под нужную нам среднюю позицию. Скрипт экспортирует отформатированные данные из Google Spreadsheet и помещает их в нужный список минус-слов Google Ads, закрепленный за кампаниями через ярлык.

Как настроить

Убедитесь, что email, привязанный к Search Console совпадает с email, который вы используете в Google Ads.

Готовим Google Drive и настраиваем Google Spreadsheet

Все файлы, которые используются в работе скриптов, я храню в специальной папке на своем Google Drive. Для работы этого скрипта я рекомендую создать отдельную папку.

Скопируйте шаблон файла.

Через Google Ads Editor создаем ярлык на уровне кампании и применяем его к тому списку кампаний, для которых нужно запустить скрипт.

Окно для создания ярлыка для выбранных кампаний

Добавляем ярлык к кампаниям, с которыми будем работать.

В разделе Negative keyword lists в Google Ads создаем список, в который будут загружаться нужные для минусации слова.

Для удобства ярлык и список минус-слов я назвал одинаково.

На странице Configuration скопированной вами таблицы укажите почту, на которую будут приходить отчеты о выполнении или невыполнении скрипта.

На странице Keywords проследите, чтобы в строке B4 использовалась формула

=IF('Source'!E2<3,ЕСЛИ('Source'!E2>0,"["&'Source'!A2&"]",""),"")

Формула записывает на страницу KeyWords запросы, которые соответствуют установленной средней позиции и добавляет к фразе квадратные скобки.

Если вы хотите исключить показ рекламы по запросам, которые занимают другие позиции, замените значение 3 на нужное вам.

Протяните формулу на максимальное количество строк вниз. Ориентируйтесь на объем строк, который будет выгружаться из Search Console на страницу Source. В данном случае лучше протянуть формулу вниз с запасом.

Чтобы применить формулу сразу ко всем строкам, которые у вас есть на данном листе, рекомендую выбрать строку с формулой (B4) и воспользоваться сочетанием клавиш «Ctrl+Shift+↓», а затем «Ctrl+Enter». Готово

Устанавливаем Add-on для Google Spreadsheet

Установите Add-on Search Analytics for Sheets, а затем примите запрос на доступ.

Add-on теперь доступен в одноименной вкладке «Add-ons»:

Так выглядит установленный Add-on

Настраиваем скрипт в Google Ads

Перейдите в кабинет Google Ads в меню добавления скриптов. Создайте новый скрипт. Текст (код) скрипта скопируйте из файла, а в названии укажите: PPC from SEO Excluder, чтобы не потерять скрипт среди других. Найдите строку 32 и замените INSERT_SPREADSHEET_URL_HERE на URL вашей Google Таблицы, которую вы скопировали в разделе: «Готовим Google Drive и настраиваем Google Spreadsheet».

Как запустить скрипт

В созданной Google Таблице перейдите на лист Source и запустите Add-on

Выберите нужный временной интервал. Выберите группировку по Query. Отфильтруйте нужную страну. Выберите лист Source для импорта данных. Убедитесь, что запросы подтянулись на лист Keywords.

Запустите скрипт в Google Ads

Перейдите в кабинет Google Ads на страничку со скриптами. Найдите PPC From SEO Excluder. Нажмите на кнопку Options → Run и скрипт начнет работать.

Спустя 5-10 секунд скрипт закончит работу и отрапортует вам об этом на email.

Также добавляю источники скрипта:

скрипт для добавления минус-слов в Google Ads из Google Spreadsheet;

Add-on для Google Spreadsheet, который выгружает запросы из Search Console.

Часть скрипта из первой ссылки объединена с инструментом из второй ссылки. В самом скрипте, который я предлагаю использовать, указано авторство и модификация.

Пользуйтесь на здоровье! Если остались вопросы/предложения, оставляйте в комментариях.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.