PPC

Как при помощи скрипта я решил проблему слива рекламного бюджета по топ-позициям в органике
Станислав Беркутов
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В этом посте — еще один способ перераспределить бюджет на отстающую семантику, получать больше трафика по меньшей цене, добраться до long-tail запросов, на которые не хватало денег и/или времени.

Я РРС-специалист, и у меня начинается жуткая аллергия, когда вижу, что бюджет на рекламу тратится нерационально.

Типичная ситуация, когда меня бросает в пот и в дрожь: я настроил рекламную кампанию Google Ads, а оказалось, что по части запросов мы уже находимся в топе органической выдачи. Нехорошо.

как не слить рекламный бюджетапо топ-позициям в органике

Поэтому я собрал скрипт PPC from SEO Excluder, который исключает из рекламных кампаний в Google Ads запросы, которые занимают высокие позиции в органической выдаче, используя данные из Search Console.

Вот что получилось:

скрипт, который исключает из рекламных кампаний в Google Ads запросы, которые занимают высокие позиции в органической выдаче

Глубже вникаем в проблематику

Часто в условиях ограниченного бюджета и высокого спроса на товар/услугу, возникает проблема, когда львиная доля трафика/потраченного бюджета приходится на высококонкурентные ключевые слова с высокой относительно других стоимостью клика, оставляя всю остальную семантику без необходимого ресурса.

В связи с этим, я решил попробовать добиться перераспределения бюджета за счет отключения рекламы по запросам, которые уже сейчас занимают топ-позиции в органической выдаче. За основу я взял гипотезу о том, что пользователь, который находится в поиске, сравнивает одновременно 3-5 разных предложений, открывая первые 5 ссылок одна за другой. Если мы допустим, что это так, дублировать самого себя в результатах выдачи (через paid и organic) нет никакого смысла.

5 причин использовать скрипт

Использовать скрипт рекомендуется только тогда, когда вы точно понимаете для чего вы это делаете. Вот несколько случаев, когда этот скрипт вам пригодится:

  1. Не хотите дублировать органическую выдачу платной по собственным соображениям и ищете способ автоматизировать этот процесс.
  2. Хотите избежать скликивания и конкуренции с самим собой, когда пользователь открывает все ссылки первой страницы поиска одна за одной.
  3. Хотите перераспределить сэкономленные средства на «отстающую» в органике семантику.
  4. Хотите поработать с Long Tail запросами, на которые у вас не хватало рекламного бюджета.
  5. Хотите перераспределить сэкономленные средства на новые инструменты или даже каналы.

Уверен, вы и сами сможете придумать пару-тройку других сценариев и найти применение данному решению.

Скрипт полуавтоматический, потому что предполагает ваше участие, но все же он сильно упрощает процесс выгрузки данных из Search Console и их использование в Google Ads.

Как работает скрипт

  1. Выгружаем базу поисковых запросов за выбранный период из Search Console в Google Spreadsheet, используя Add-on.
  2. Внутри Google Spreadsheet сортируем и форматируем данные под нужную нам среднюю позицию.
  3. Скрипт экспортирует отформатированные данные из Google Spreadsheet и помещает их в нужный список минус-слов Google Ads, закрепленный за кампаниями через ярлык.

Как настроить

Убедитесь, что email, привязанный к Search Console совпадает с email, который вы используете в Google Ads.

Готовим Google Drive и настраиваем Google Spreadsheet

Все файлы, которые используются в работе скриптов, я храню в специальной папке на своем Google Drive. Для работы этого скрипта я рекомендую создать отдельную папку.

Скопируйте шаблон файла.

Через Google Ads Editor создаем ярлык на уровне кампании и применяем его к тому списку кампаний, для которых нужно запустить скрипт.

Окно для создания ярлыка для выбранных кампаний

Добавляем ярлык к кампаниям, с которыми будем работать.

Google Ads Editor создаем ярлык на уровне кампании и применяем его к тому списку кампаний, для которых нужно запустить скрипт

В разделе Negative keyword lists в Google Ads создаем список, в который будут загружаться нужные для минусации слова.

Для удобства ярлык и список минус-слов я назвал одинаково.

На странице Configuration скопированной вами таблицы укажите почту, на которую будут приходить отчеты о выполнении или невыполнении скрипта.

На странице Keywords проследите, чтобы в строке B4 использовалась формула

=IF('Source'!E2<3,ЕСЛИ('Source'!E2>0,"["&'Source'!A2&"]",""),"")

Формула записывает на страницу KeyWords запросы, которые соответствуют установленной средней позиции и добавляет к фразе квадратные скобки.

Если вы хотите исключить показ рекламы по запросам, которые занимают другие позиции, замените значение 3 на нужное вам.

исключить показ рекламы по запросам, которые занимают другие позиции

Протяните формулу на максимальное количество строк вниз. Ориентируйтесь на объем строк, который будет выгружаться из Search Console на страницу Source. В данном случае лучше протянуть формулу вниз с запасом.

Чтобы применить формулу сразу ко всем строкам, которые у вас есть на данном листе, рекомендую выбрать строку с формулой (B4) и воспользоваться сочетанием клавиш «Ctrl+Shift+↓», а затем «Ctrl+Enter». Готово

Устанавливаем Add-on для Google Spreadsheet

Установите Add-on Search Analytics for Sheets, а затем примите запрос на доступ.

Add-on теперь доступен в одноименной вкладке «Add-ons»:

как найти дополнение в гуглтаблице

Так выглядит установленный Add-on

Настраиваем скрипт в Google Ads

  1. Перейдите в кабинет Google Ads в меню добавления скриптов.
  2. Создайте новый скрипт. Текст (код) скрипта скопируйте из файла, а в названии укажите: PPC from SEO Excluder, чтобы не потерять скрипт среди других.
  3. Найдите строку 32 и замените INSERT_SPREADSHEET_URL_HERE на URL вашей Google Таблицы, которую вы скопировали в разделе: «Готовим Google Drive и настраиваем Google Spreadsheet».

Как запустить скрипт

В созданной Google Таблице перейдите на лист Source и запустите Add-on

как запустить скрипт в гугл таблице

  1. Выберите нужный временной интервал.
  2. Выберите группировку по Query.
  3. Отфильтруйте нужную страну.
  4. Выберите лист Source для импорта данных.
  5. Убедитесь, что запросы подтянулись на лист Keywords.

Запустите скрипт в Google Ads

  1. Перейдите в кабинет Google Ads на страничку со скриптами.
  2. Найдите PPC From SEO Excluder.
  3. Нажмите на кнопку Options → Run и скрипт начнет работать.

как запустить скрипт в google ads

Спустя 5-10 секунд скрипт закончит работу и отрапортует вам об этом на email.

отчет на почту по работе скрипта для рекламных кампаний

Также добавляю источники скрипта:

Часть скрипта из первой ссылки объединена с инструментом из второй ссылки. В самом скрипте, который я предлагаю использовать, указано авторство и модификация.

Пользуйтесь на здоровье! Если остались вопросы/предложения, оставляйте в комментариях.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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Станислав Беркутов

UAM at amazingapps.tech

Passionate about Product Marketing, Growth Hacking and Data Science

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