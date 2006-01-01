Вадим Таран

Вадим Таран

Автор NJ c 2024
Позиция:
SEO Specialist
Компания:
Netpeak Agency Ukraine
Об авторе:
С 2021 года в сфере маркетинга и SEO-продвижении. SEO Specialist в Netpeak Agency Ukraine с 2023 года.

Что такое Interaction to Next Paint (INP)
Что такое домен верхнего уровня (TLD)
