Что такое домен верхнего уровня (TLD)

В статье расскажу о типах верхних доменов и в каких областях их обычно применяют. Вы получите шпаргалку, по которой правильно выберете доменное имя и не допустите коварных ошибок. А также узнаете, где купить ценные и известные TLD.

Что такое домен верхнего уровня

Домен (Domain) — это адрес сайта в интернете в виде букв, который легко запомнить, в отличие от цифрового IP-адреса. Каждое доменное имя уникально, и зарегистрировать два одинаковых невозможно.

Домен верхнего уровня (Top-Level Domain, TLD) — часть названия домена в системе доменных имен (Domain Name System, DNS), расположенная после последней точки. К примеру, в ссылке www.google.com доменом верхнего уровня будет .com.

Что показывает TLD

TLD показывает ключевые аспекты доменного имени и его использование:

категорию или тип вебсайта — многие TLD были созданы для идентификации определенных организаций или групп. Например, домен .com в большинстве своем это коммерческие организации, .org — некоммерческие, а .gov — государственные учреждения;

географическое расположение — домены верхнего уровня стран (ccTLD), такие как .uk , .fr , .ca , указывают на географию деятельности или расположение вебсайта;

специализацию или специфическую аудиторию — более новые общие TLD (gTLD), такие как .travel, .tech, .fashion, указывают на более конкретную сферу влияния или целевую аудиторию сайта.

Какие бывают домены верхнего уровня

Домены стандартно делятся на общие и национальные. Общие предназначены для обозначения сферы деятельности ресурса. К примеру, .com — сокращение от commercial, употребляемое для коммерческих компаний.

К национальным относятся домены, закрепленные за определенной страной. Сколько существует в мире национальных доменов, можно проверить на веб-сайте Statista.

Основные типы TLD

Структура доменных имен — это не только адреса сайтов, но и иерархическое соотношение уровня. Каждый уровень указывает на общую принадлежность вебсайта к определенной зоне, географическому региону или специфической сфере деятельности. Расскажу об основных типах и их особенностях.

Общие, Generic top-level domains (gTLD)

Такие домены позволяют компаниям точнее отображать направление своего ресурса и помогают пользователям легче найти сайт:

.biz — для бизнеса, альтернатива переполненному домену .com;

.info — общее использование информационных сайтов;

— общее использование информационных сайтов; .name — для индивидуального использования, чтобы создать персональный сайт или электронную почту со своим именем;

.tech — для IТ-компаний, технологических стартапов и отдельных инженеров и энтузиастов;

— для IТ-компаний, технологических стартапов и отдельных инженеров и энтузиастов; .travel — для туристических агентств, авиалиний и гостиниц.

Страновые (национальные), Country-code top-level domains (ccTLD)

Это домены верхнего уровня, связанные с регионом или страной. Каждый ccTLD состоит из двухсимвольного кода в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1 для кодирования названий стран. Например, .uk означает Великобританию, .ca — Канаду, а .jp — Японию и т.д.

Спонсируемые, Sponsored top-level domains (sTLDs)

Специализированная категория, управлением и поддержкой которой занимаются организации-спонсоры. Эти организации представляют определенные сообщества, интересы или отрасли и контролируют, кто может регистрировать домен в соответствующем sTLD. К примеру, .edu для учебных заведений, .aero для авиации, .coop для кооперативов.

Тестовые, Test top-level domains (tTLDs)

Это домены высшего уровня, созданные исключительно для тестирования и экспериментов. Они закрыты для публичного использования, необходимы для тестирования работы доменных систем (DNS), разработки программного обеспечения и т.д. Для проведения тестов используются домены .test, .example, .invalid, .localhost, каждый из них имеет четкое назначение в соответствии с рекомендациями IETF (инженерный комитет интернета).

Общие строгие, Generic-restricted top-level domains (grTLD)

Подкатегория доменов (gTLDs), которые открыты для широкого круга, но имеют ограничения регистрации и использования.

При регистрации такого домена у специализированных регистраторов доменов, таких как GoDaddy, NameCheap или Google Domains, вас могут попросить пройти проверку, чтобы подтвердить идентичность, профессиональную принадлежность и т.д. Например, домен .pro первоначально был создан для лицензированных профессионалов, которые должны были подтвердить принадлежность к своей отрасли: врачи, адвокаты, инженеры.

Инфраструктурные, Infrastructural top-level domains (ARPA)

Используют в технической инфраструктуре интернета, которая обеспечивает работу критически важных функций сети. Наиболее известен .arpa, сокращение от Address and Routing Parameter Area. Он не предназначен для общего использования или регистрации.

Для удобства внес типы доменов верхнего уровня в таблицу:

Тип домена Примеры Общие (gTLD) .com, .org, .net, .info, .tech, .art, .photo Страновые (национальные) (ccTLD) .uk (Великобритания), .de (Германия), .ca (Канада), .us (США), .br (Бразилия), .in (Индия), .jp (Япония), .cn (Китай) Спонсируемые (sTLD) edu (учебные организации), .gov (правительственные организации), .museum (музеи),

.aero (авиационная индустрия), .coop (кооперативы), .asia (Азиатский регион) Инфраструктурные .arpa (интернет-инфраструктура) Общие строгие (grTLD) .biz, .name, .pro, .asia Тестовые (tTLDs) .test, .example, .invalid, .localhost

Интернациональные домены (IDN домены)

Существует отдельная категория доменов, обозначающая страну и использующая национальный язык. Это IDNВ (Internationalized Domain Names), в них встретите исключительно нелатинские алфавиты: кириллицу, иероглифы или арабские буквы.

Украинские доменные зоны

Каждая страна имеет определенный ассортимент доменных зон. Для Украины это:

.ua — основная, для покупки необходимо иметь зарегистрированную торговую марку;

.com.ua — одна из сверхпопулярных доменных зон второго уровня, в основном для коммерческих организаций;

— одна из сверхпопулярных доменных зон второго уровня, в основном для коммерческих организаций; .net.ua — для организаций в сфере информационных технологий и сетевых услуг;

.org.ua — используют украинские некоммерческие организации, ассоциации и благотворительные фонды;

— используют украинские некоммерческие организации, ассоциации и благотворительные фонды; .edu.ua — для учебных заведений;

.gov.ua — зарезервирована для государственных служб;

— зарезервирована для государственных служб; региональные домены — специфические домены для разных областей, например, .kyiv.ua для Киева, .lviv.ua для Львова и другие.

Как выбрать доменное имя

Для дальнейшего продвижения ресурса важен выбор правильного доменного имени. Название напрямую влияет на брендинг, маркетинг и запоминаемость вашего ресурса. Следует воспользоваться этими советами:

учтите длину домена — не создавайте длинное название, легче запомнить короткое;

не используйте специальные символы — лучше буквы или цифры;

— лучше буквы или цифры; выберите правильный домен верхнего уровня — домен .com универсален, но тематике вашего сайта может соответствовать .info, .net, .org или другие узкотематические домены;

проверьте доступность — после создания домена проверьте его доступность и не нарушает ли он авторские права;

— после создания домена проверьте его доступность и не нарушает ли он авторские права; проверьте наличие подобных доменов — важно убедиться, что нет сайтов с очень подобными доменными именами, особенно в вашей отрасли.

Типичные ошибки при выборе доменного имени

Следует избегать:

Игнорирование торговых марок. Регистрация домена, который совпадает или очень похож на чужую торговую марку, может привести к юридическим вопросам. Неучтение локального аспекта. Если не учесть географическое положение, упустите возможность улучшить ранжирование сайта по этому параметру. Преследование трендов. Популярные названия или сленги быстро устаревают, и потом вам придется менять стратегию бренда. Недостаточное исследование. Можно случайно выбрать имя, похожее на другой популярный сайт, и это будет путать пользователей.

Как формируется цена на TLD

Цена зависит от типа, популярности и престижности определенных TLD, таких как .com или .org. Есть дополнительные сборы за продление или передачу домена другим владельцам.

Где купить TLD

Легче всего приобрести доменное имя у хостинг-провайдера или в организациях, аккредитованных интернет-корпорацией по назначению имен и номеров (ICANN). Существуют площадки для покупки и продажи уже зарегистрированных доменов, таких как Sedo или Flippa, здесь можно найти уникальные или ценные доменные имена, занятые ранее.

Как TLD влияет на продвижение в Google

Общепринятые TLD не влияют непосредственно на ранжирование. Google утверждает, что их поисковая система не предпочитает ни одного TLD, за исключением ccTLD для геотаргетинга.

Домены верхнего уровня с кодом страны, такие как .uk для Великобритании или .fr для Франции, важны для локализованного поиска. ccTLD помогает сайту лучше ранжироваться в конкретной стране: Google рассматривает их как сильный сигнал, что контент предназначен для определенной страны. Если в будущем намерен расширяться — учтите, что домены с кодом страны ухудшают продвижение за ее пределами.

FAQ

1. Где указан домен верхнего уровня?

В конце доменного имени. К примеру, в ссылке www.google.com доменом верхнего уровня будет .com.

2. Где указывается доменное имя?

Доменное имя указывается в URL-адресе браузера, который используется для доступа к вебсайтам в интернете.

3. Какую структуру имеют доменные имена?

Доменные имена имеют иерархическую структуру, состоящую из домена верхнего уровня (TLD), домена второго уровня (SLD) и необязательных поддоменов. Они определяют уникальный адрес сайта в интернете, указывающий на его местонахождение в мировой сети.

4. Что такое .edu?

Домен .edu — один из оригинальных доменов верхнего уровня, созданный в 1985 году. Он предназначен специально для образовательных учреждений, в частности, для колледжей, университетов и академических сообществ.

Выводы

Домен верхнего уровня (TLD) отображает идентичность сайта, его целевую аудиторию или географическое положение.

Домены стандартно делятся на общие и национальные:

общие обозначают сферу деятельности ресурса, например, .com — для коммерческих предприятий, .org — для некоммерческих организаций, благотворительных фондов и групп с общими интересами и т.п.;

национальные указывают на страну, например, .uk — Великобритания, .fr — Франция, .ca — Канада.

Основные типы доменов верхнего уровня:

общие, Generic top-level domains (gTLD);

страновые, Country-code top-level domains (ccTLD);

спонсируемые, Sponsored top-level domains (sTLDs);

тестовые, Test top-level domains (tTLDs);

общие строгие, Generic-restricted top-level domains (grTLD);

инфраструктурные, Infrastructural top-level domains (ARPA).

Домены на национальном языке (IDN домены) — отдельная категория доменов, обозначающая страну и использующая национальный язык. Среди популярных доменных зон в Украине: .ua, .com.ua, .net.ua, .org.ua, .edu.ua, .gov.ua и региональные домены, например, kyiv.ua, .lviv.ua и т.д.. При выборе доменного имени:

учтите длину домена;

не используйте специальные символы;

проверьте доступность и наличие подобных доменов.

Типичные ошибки при выборе доменного имени:

игнорирование торговых марок;

неучтение локального аспекта;

преследование трендов;

недостаточное исследование.