Продвижение англоязычного сайта: как за восемь месяцев после релиза получить 4000 сеансов в месяц из органичного канала — кейс Art de Vivre

Продвижение англоязычного сайта: как за восемь месяцев после релиза получить 4000 сеансов в месяц из органичного канала — кейс Art de Vivre

Термин оптимизация является своеобразным синонимом понятию SEO-продвижения. И в этом слове заложен смысл «улучшения» того, что уже есть. Но когда речь идет о новом сайте, SEO важно на этапе разработки. Ведь много полезного для будущего продвижения можно сделать, пока программисты работают над движком, а дизайнеры — над внешним видом сайта. И благодаря этому после релиза получить быстрые результаты, даже когда речь идет о продвижении англоязычного сайта в нише с большой конкуренцией. В таких условиях первого трафика можно ожидать по полгода и больше. С Art de Vivre мы получили результат довольно быстро, и об этом наш кейс.

Проект: artdevivre.com. Период продвижения: сентябрь 2022 — май 2023. Регион продвижения: весь мир. Услуга: SEO. Команда проекта: Евгений Лукьянюк, SEO Specialist; Денис Гаенко, Project Manager в Netpeak.

Кто клиент

Art de Vivre — это онлайн-журнал, посвященный искусству и ориентированный на США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, а также другие страны мира с многочисленной англоязычной аудиторией. Он выпускает экспертные материалы, освещает последние новости культуры и всего, что касается искусства, путешествий, лайфстайла.

Цели продвижения

Клиент готовил к релизу новый сайт на самописной CMS и хотел при его разработке учесть все технические требования, а также заложить правильную структуру для более быстрых результатов в органическом поиске Google. Получение результатов для нового сайта — это тот еще челлендж.

Особенно, когда речь идет о продвижении Worldwide, то есть не на отдельный регион, да еще и связанном с англоязычной семантикой. Когда конкурировать нужно с известнейшими англоязычными изданиями.

Действия команды

Для достижения наибольшего эффекта мы разделили работу над сайтом на два основных направления:

Оптимизация сайта под все основные требования поисковой системы Google к выходу сайта в паблик. Оптимизация контента после релиза сайта.

Оптимизация на этапе разработки сайта

Этап разработки сайта непрост, может затянуться по объективным причинам и в лучшем случае длится несколько месяцев. Однако при правильном подходе этот период можно использовать для качественной оптимизации будущего ресурса. Речь о SEO на этапе разработки.

Команда Netpeak никогда не тратит это время впустую. Мы подготовили подробные рекомендации, необходимые для получения более высоких результатов после индексации сайта поисковой системой Google. Это:

Разработка структуры страниц категорий и тегов — для удобной навигации по сайту, быстрого сканирования и индексации материалов. Подготовка рекомендаций по технической оптимизации сайта — чтобы сайт сразу соответствовал базовым требованиям Google. Подготовка рекомендаций по базовой оптимизации контента — чтобы новый контент был сразу оптимизирован под базовые требования Google. Подготовка рекомендаций по микроразметке информации — чтобы Google лучше понимал все типы контента на сайте. Подготовка рекомендаций для оптимизации E-E-A-T факторов на сайте — чтобы подтвердить авторитетность и достоверность публикуемого на сайте контента, а также опытность его автора.

Работа команды Netpeak во время релиза

Когда тестовая версия была готова, мы запланировали выпуск сайта. Это очень важно делать в синхроне с командой проекта. Как только сайт вышел в паблик, мы оперативно проверили все важные параметры, относящиеся к индексации и критическим моментам базовой оптимизации.

На этом этапе важно, чтобы у сайта после выхода в паблик уже формировалась положительная история, то есть, чтобы поисковый бот после сканирования ресурса не нашел критических ошибок, а увидел много релевантных посадочных страниц.

Продвижение сайта после выхода в релиз

После выхода сайта в официальный релиз и проверки всех базовых технических моментов мы разработали стратегию дальнейшего продвижения. Проанализировав конкурентов, приняли решение двигаться по нескольким направлениям.

Направление контента

Во-первых, нужно было наладить постоянное производство контента, поскольку контент — самая важная часть каждого интернет-журнала.

В настоящее время наше сотрудничество продолжается, и мы готовим ежемесячный контент-план и составляем подробные технические задачи для авторов.

Для каждой статьи мы:

подбираем частотные поисковые фразы и тематические слова (LSI);

готовим рекомендации по структуре каждой публикации;

подбираем публикации для внутритекстового переименования;

даем рекомендации по объему материалов (количество символов);

подбираем рубрики и теги для каждой публикации;

формируем метатеги Title и Description для каждой публикации.

Эти рекомендации помогают выше ранжироваться как отдельным статьям, так и ресурсу в целом. Ведь привлечение трафика по отдельным посадочным страницам положительно влияет на весь сайт, так как поисковик распределяется по нему благодаря внутренней перелинковке.

Особенностью является то, что журнал не имеет штатных авторов. Все авторы внештатники, пишут контент, потому что у них есть профессиональный интерес. Это люди, которым интересны тема искусства и публикации в профильных изданиях. Что обеспечивает изготовление контента очень высокого уровня. С помощью этого фактора мы полностью покрываем требования Google по качеству контента (E-E-A-T).

E-Е-A-T — аббревиатура от слов Expertise, Experience, Authoritativeness и Trustworthiness. То есть «экспертность», «опыт», «авторитетность» и «надежность». По сути, перечисленные слова уже достаточно точно описывают сами принципы Google EEAT SEO, если мы говорим о продвижении бизнеса в интернете через контент. Если компания хочет стать лидером в своей нише и добиться высоких результатов, работать с факторами E-E-A-T необходимо постоянно.

Кстати, вторую E в этот список Google добавил относительно недавно — в декабре 2022 года. Что показывает важность этих факторов для поискового ранжирования.

Чтобы точнее соответствовать требованиям Google по E-E-A-T на сайте, кроме самой экспертности опубликованных текстов, также нужно позаботиться о страницах авторов и служебных страницах.

Авторитет того, кто написал текст, тоже влияет на ранжирование ресурса, поэтому мы выдавали рекомендации по созданию и наполнению страниц авторов. Служебные страницы отображают редакционную политику, регулируют юридические моменты сбора данных и их обработки.

Алгоритм нашего взаимодействия с авторами выстроили такой:

Мы передаем ТЗ (техническое задание) клиенту. Клиент распределяет ТЗ между авторами, которые согласны писать на наши темы. Авторы пишут статью по нашим ТЗ. Мы проверяем написанный текст и даем фидбек. Если правки незначительны, например, добавить заголовок H2 или еще несколько ключевых слов, вносим сами сразу в текст. Если правок много или они большие, тогда передаем рекомендации клиенту, а тот — автору. Клиент публикует финальную статью на сайте.

На сайте были как тексты по темам, выбранным самими авторами, так и те, что они писали по ТЗ. И этот баланс важен, ведь второй тип контента нацелен на привлечение целевого трафика, то есть непосредственно тема статьи уже о том, что люди ищут, чем интересуются. Кроме того, мы собираем ключевые слова по выбранной теме, чтобы статья после публикации была видна в поисковике по главным и смежным запросам.

Работа с Google Discover

Помимо контента на сайт подготовили рекомендации по написанию публикаций под выдачу Google Discover.

Google Discover — это отдельная выдача контента в приложениях Google и Chrome на мобильных устройствах, подбирающая материалы в соответствии с интересами пользователей и работающая по принципу ленты в социальных сетях.

Чтобы попасть в такую ​​выдачу, например, важно:

использовать в названии статьи годы, числа, денежные единицы, названия известных брендов;

писать публикации на трендовые темы, которые у всех на слуху ограниченный период времени;

для наглядности использовать видеоматериалы и живые фотографии с места событий;

использовать в тексте цитаты экспертов или очевидцев.

Google Discover может приносить в десятки раз больше трафика, чем поисковая выдача Google, поэтому оптимизация сайта под эту выдачу критически важна для интернет-журналов.

Внешняя оптимизация (Off-page)

Разработали стратегию работы с ссылочной массой сайта, что является важным фактором для ранжирования. Она покрывает следующие направления:

Подбор тематических ресурсов высокого качества для размещения ссылок. Подготовка SEO оптимизированных материалов для публикации на отобранных ресурсах и размещения ссылок на сторонних сайтах. Мониторинг и менеджмент динамики профиля ссылок на наличие спамных ресурсов и отклонение через соответствующий сервис Google Disavow Tool.

Результаты продвижения

1. Количество посещений в течение сентября 2022 — мая 2023 года выросло от 140 до 4000 в месяц:

2. Сайт начал показываться в ленте Google Discover и в течение марта — мая 2023 года получил более 500 посетителей через этот канал:

3. Количество доноров в профиле ссылок за сентябрь 2022 — май 2023 выросло со 2 до 80:

4. Domain Rating в тот же период вырос с 0 до 5:

5. Динамика сканирования сайта в течение марта — мая 2023 года выросла на 120%:

Итак, базовая оптимизация сайта на этапе запуска является важнейшим фактором его успешности. Это позволяет добиться максимально быстрых результатов и получать первых посетителей уже в первые месяцы после релиза.

Отзывы о сотрудничестве

Юлия Родионова, сооснователь и главный редактор журнала Art de Vivre

Ценность сотрудничества с компанией Netpeak заключается в полном доверии ее специалистам. С самого запуска нашего проекта команда Netpeak полностью занимается его развитием. Самым важным для меня является инициативность сотрудников. Часто на рабочих созвонах мы проводили крайне продуктивные брейнстормы, в результате которых придумывались новые способы продвижения и развития журнала. Самое сложное, на мой взгляд, в нашем проекте — узкая и сложно досягаемая целевая аудитория: интеллектуальная, молодая (до 45 лет), активная и состоятельная. Но Netpeak удаётся привлекать именно таких читателей. Также я ценю регулярность встреч, на которых проводится аналитика прошедшего периода, разъясняются все процессы и согласовывается план действий. Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество принесёт качественные и количественные результаты в виде множества целевых читателей нашего журнала.

Денис Гаенко, Client Project Manager at Netpeak Agency Ukraine