Просування англомовного сайту: як за 8 місяців після релізу отримати 4000 сеансів на місяць з органічного каналу — кейс Art de Vivre

Просування англомовного сайту: як за 8 місяців після релізу отримати 4000 сеансів на місяць з органічного каналу — кейс Art de Vivre

Термін оптимізація є своєрідним синонімом поняттю SEO-просування. І в цьому слові закладений сенс «покращення» того, що існує. Але коли мова йде про новий сайт, важливим є SEO на етапі розробки. Адже багато корисного для майбутнього просування можна зробити, поки програмісти працюють над движком, а дизайнери — над зовнішнім виглядом сайту. І завдяки цьому після релізу отримати швидкі результати, навіть коли йдеться про просування англомовного сайту у ніші з великою конкуренцією. В таких умовах першого трафіку можна чекати по півроку і більше. З Art de Vivre ми отримали результат доволі швидко, і про це наш кейс.

Проєкт: artdevivre.com. Період просування: вересень 2022 — травень 2023. Регіон просування: весь світ. Послуга: SEO. Команда проєкту: Євген Лук’янюк, SEO Specialist; Денис Гаєнко, Project Manager в Netpeak.

Хто клієнт

Art de Vivre — це онлайн-журнал, присвячений мистецтву та орієнтований на США, Великобританію, Канаду, Францію, Німеччину й інші країни світу з численною англомовною аудиторією. Він готує експертні матеріали і висвітлює останні новини культури і всього, що стосується мистецтва, подорожей, лайфстайлу.

Цілі просування

Клієнт готував до релізу новий сайт на самописній CMS і хотів під час його розробки врахувати всі технічні вимоги та закласти правильну структуру для швидших результатів в органічному пошуку Google. Отримання результатів для нового сайту — це той ще челендж.

Особливо коли мова іде про просування Worldwide, тобто не на окремий регіон, та ще й пов’язане з англомовною семантикою. Коли конкурувати треба з найвідомішими англомовними виданнями.

Дії команди

Для досягнення найбільшого ефекту ми розділили роботи над сайтом на два основних напрямки:

Оптимізація сайту під всі базові вимоги пошукової системи Google до виходу сайту в паблік. Оптимізація контенту після релізу сайту.

Оптимізація на етапі розробки сайту

Етап розробки сайту непростий, може затягнутися за об’єктивних причин і в кращому випадку триває декілька місяців. Однак при правильному підході цей період можна і треба використовувати для якісної оптимізації майбутнього ресурсу. Мова про SEO на етапі розробки.

Команда Netpeak ніколи не гаїть цей час. Ми підготували детальні рекомендації, необхідні для отримання якомога вищих результатів після індексації сайту пошуковою системою Google. Це:

Розробка структури сторінок категорій і тегів — для зручної навігації сайтом, швидкого сканування та індексації матеріалів. Підготовка рекомендацій щодо технічної оптимізації сайту — аби одразу привести сайт у відповідність базовим вимогам Google. Підготовка рекомендацій щодо базової оптимізації контенту — щоб новий контент був одразу оптимізований під базові вимоги Google. Підготовка рекомендацій стосовно мікророзмітки інформації — щоб Google краще розумів усі типи контенту на сайті. Підготовка рекомендації для оптимізації E-E-A-T факторів на сайті — щоб підтвердити авторитетність і достовірність публікованого на сайті контенту, а також досвідченість його автора.

Робота команди Netpeak під час релізу

Коли тестова версія була готова, ми запланували реліз сайту. Це дуже важливо робити в синхроні з командою проєкту. Як тільки сайт вийшов в паблік, ми оперативно перевірили всі важливі параметри, котрі стосуються індексації та критичних моментів базової оптимізації.

На цьому етапі важливо, щоб у сайту після виходу в паблік вже формувалась позитивна історія, тобто щоб пошуковий бот після сканування ресурсу не знайшов критичних помилок, а натомість побачив багато релевантних посадкових сторінок.

Просування сайту після виходу в реліз

Після виходу сайту в офіційний реліз та перевірки всіх базових технічних моментів ми розробили стратегію подальшого просуванням. Проаналізувавши конкурентів, прийняли рішення рухатися в декількох напрямках.

Контентний напрямок

По-перше, потрібно було налагодити постійне виробництво контенту, оскільки контент — найважливіша частина кожного інтернет-журналу.

Донині наше співробітництво продовжується, і ми готуємо щомісячний контент-план та складаємо детальні технічні завдання для авторів.

Для кожної статті ми:

Підбираємо частотні пошукові фрази і тематичні слова (LSI). Готуємо рекомендацій щодо структури кожної публікації. Підбираємо публікації для внутрішньотекстового перелінкування. Даємо рекомендації стосовно об ’ єму матеріалів (кількість символів). Підбираємо рубрики і теги для кожної публікації. Формуємо метатеги Title і Description для кожної публікації.

Ці рекомендації допомагають вище ранжуватись як окремим статтям, так і ресурсу в цілому. Адже залучення трафіку по окремим посадковим сторінкам позитивно впливає на весь сайт, бо пошукова вага розподіляється по ньому завдяки внутрішньому перелінкуванню.

Особливістю є те, що журнал не має штатних авторів. Всі автори позаштатні, пишуть контент із професійного інтересу. Це люди, які цікава тема мистецтва і публікації в профільних виданнях. Це забезпечує виготовлення контенту дуже високого рівня. За допомогою цього фактора ми повністю покриваєм вимоги Google щодо якості контенту (E-Е-A-T).

E-Е-A-T — це абревіатура від слів Expertise, Experience, Authoritativeness і Trustworthiness. Тобто «експертність», «досвід», «авторитетність» і «надійність». Власне, ці слова вже досить точно описують самі принципи Google EEAT SEO, якщо ми говоримо про просування бізнесу в інтернеті через контент. Якщо компанія хоче стати лідером у своїй ніші й домогтися високих результатів, працювати з факторами E-E-A-T необхідно постійно.

До речі, другу E у цей список Google додав відносно недавно — у грудні 2022 року. Що демонструє важливість цих факторів для пошукового ранжування.

Аби точніше відповідати вимогам Google щодо E-E-A-T на сайті, окрім самої експертності опублікованих текстів, також потрібно подбати про сторінки авторів та службові сторінки.

Авторитет того, хто написав текст, теж впливає на ранжування ресурсу, тому ми видавали рекомендації щодо створення та наповнення сторінок авторів. Службові сторінки відображають редакційну політику, регулюють юридичні моменти щодо збору даних та їхньої обробки.

Алгоритм нашої взаємодії з авторами вибудували такий:

Ми передаємо ТЗ (технічне завдання) клієнту. Клієнт розподіляє ТЗ між авторами, які погоджуються писати на наші теми. Автори пишуть статтю за нашими ТЗ. Ми перевіряємо написаний текст і даємо фідбек. Якщо правки незначні, наприклад, додати заголовок H2 чи ще ключових слів, вносимо самі одразу в текст. Якщо правок багато чи вони великі, тоді передаємо рекомендації клієнту, а той — автору. Клієнт публікує фінальну статтю на сайті.

На сайті були як тексти за темами, обраними самими авторами, так і ті, що вони писали за ТЗ. І цей баланс важливий, адже другий тип контенту націлений на залучення цільового трафіку, тобто сама тема статті вже про те, що люди шукають, чим цікавляться. Окрім цього, ми збираємо ключові слова по вибраній темі, щоб стаття після публікації була видимою в пошуковику за головним та суміжним запитам.

Робота з Google Discover

Окрім контенту на сайт підготували рекомендації для написання публікацій під видачу Google Discover.

Google Discover — це окрема видача контенту в додатках Google і Chrome на мобільних пристроях, яка підбирає матеріали відповідно до інтересів користувачів і працює за принципом стрічки в соціальних мережах.

Як приклад, щоб потрапити у таку видачу, важливо:

використовувати в назві статті роки, числа, грошові одиниці, назви відомих брендів;

писати публікації на трендові теми, які у всіх на слуху обмежений період часу;

для наглядності використовувати відеоматеріали і живі фото з місця подій;

використовувати в тексті цитати експертів або очевидців.

Google Discover може приносити в десятки разів більше трафіку, ніж пошукова видача Google, тому оптимізація сайту під цю видачу є критично важливою для інтернет-журналів.

Зовнішня оптимізація (Off-page)

Розробили стратегію роботи з посилальною масою сайту, що є важливим фактором для ранжування. Вона покриває такі напрямки:

Підбір тематичних ресурсів високої якості для розміщення зовнішніх посилань. Підготовка SEO оптимізованих матеріалів для публікації на відібраних ресурсах та розміщення посилань на сторонніх сайтах. Моніторинг та менеджмент динаміки профілю посилань на наявність спамних ресурсів і відхилення їх через відповідний сервіс Google Disavow Tool.

Результати просування

1. Кількість відвідувань протягом вересня 2022 — травня 2023 виросла від 140 до 4000 на місяць:

2. Сайт почав показуватися в стрічці Google Discover і протягом березня — травня 2023 отримав більше 500 відвідувачів через цей канал:

3. Кількість донорів у профілі посилань за вересень 2022 — травень 2023 виросла з 2 до 80:

4. Domain Rating в той же період виріс з 0 до 5:

5. Динаміка сканування сайту протягом березня — травня 2023 виросла на 120%:

Отже, базова оптимізація сайту на етапі запуску є важливим фактором його успішності. Це дозволяє досягти максимально швидких результатів і отримувати перших відвідувачів уже в перші місяці після релізу.

Відгуки про співпрацю

Юлія Родіонова, співзасновниця і головна редакторка журналу Art de Vivre

Цінність співпраці з компанією Netpeak полягає в повній довірі її фахівцям. Від запуску нашого проєкту команда Netpeak повністю займається його розвитком. Найважливішим для мене є ініціативність співробітників. Часто на робочих зідзвонах ми проводили вкрай продуктивні брейнсторми, унаслідок яких вигадували нові способи просування і розвитку журналу. Найскладніше, на мій погляд, у нашому проєкті — вузька і складнодосяжна цільова аудиторія: інтелектуальна, молода (до 45 років), активна і заможна. Але Netpeak вдається залучати саме таких читачів. Також я ціную регулярність зустрічей, на яких проводиться аналітика минулого періоду, роз’яснюються всі процеси та узгоджується план дій. Сподіваюся, що надалі наша співпраця принесе якісні та кількісні результати у вигляді безлічі цільових читачів нашого журналу.

Денис Гаєнко, Client Project Manager at Netpeak Agency Ukraine