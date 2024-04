Що таке домен верхнього рівня (TLD)

У статті розповім про типи верхнів доменів і в яких сферах їх зазвичай застосовують. Ви отримаєте шпаргалку, за якою правильно оберете доменне ім’я і не припуститесь підступних помилок. А також дізнаєтесь, де придбати цінні та відомі TLD.

Що таке домен

Домен (Domain) — це адреса сайту в інтернеті у вигляді літер, яку легко запамʼятати, на відміну від цифрової IP-адреси. Кожне доменне ім’я унікальне, і зареєструвати два однакових неможливо.

Домен верхнього рівня (Top-Level Domain, TLD) — частина назви домену в системі доменних імен (Domain Name System, DNS), яка розташована після останньої крапки. Наприклад, у посиланні www.google.com доменом верхнього рівня буде .com.

Що показує домен найвищого рівня

TLD показує ключові аспекти доменного імені та його використання:

категорію або тип вебсайту — багато TLD були створені для ідентифікації певних організацій або груп. Наприклад, домен .com здебільшого це комерційні організації, .org — некомерційні, а .gov — державні установи;

— багато TLD були створені для ідентифікації певних організацій або груп. Наприклад, домен здебільшого це комерційні організації, — некомерційні, а — державні установи; географічне розташування — домени верхнього рівня країн (ccTLD), як-от .uk , .fr , .ca , вказують на географію діяльності або розташування вебсайту;

— домени верхнього рівня країн (ccTLD), як-от , , , вказують на географію діяльності або розташування вебсайту; спеціалізацію або специфічну аудиторію — новіші загальні TLD (gTLD), такі як .travel, .tech, .fashion, вказують на більш конкретну сферу впливу або цільову аудиторію сайту.

Які бувають домени верхнього рівня

Домени стандартно поділяють на загальні та національні. Загальні створені для позначення сфери діяльності ресурсу. Наприклад:

.com — скорочення від commercial, використовують для комерційних підприємств;

— скорочення від commercial, використовують для комерційних підприємств; .org — для некомерційних організацій, благодійних фондів та груп зі спільними інтересами;

— для некомерційних організацій, благодійних фондів та груп зі спільними інтересами; .net — для організацій мережевої інфраструктури, але тепер широко використовують різні галузі;

— для організацій мережевої інфраструктури, але тепер широко використовують різні галузі; .edu — для навчальних закладів, переважно університетів;

— для навчальних закладів, переважно університетів; .gov — зарезервована за урядовими агенціями та відомствами.

До національних відносять домени, закріплені за певною країною. Скільки існує в світі національних доменів, можна перевірити на вебресурсі Statista:

Основні типи доменів верхнього рівня

Структура доменних імен — це не тільки адреси сайтів, а ще й ієрархічне співвідношення рівня. Кожен рівень вказує на загальну приналежність вебсайту до певної зони, географічного регіону або специфічної сфери діяльності. Розкажу про основні типи та їхні особливості.

Загальні, Generic top-level domains (gTLD)

Такі домени дають змогу компаніям точніше відображати напрям свого ресурсу та допомагають користувачам легше відшукати сайт:

.biz — для бізнесу, альтернатива переповненому домену .com ;

— для бізнесу, альтернатива переповненому домену ; .info — загальне використання інформаційними сайтами;

— загальне використання інформаційними сайтами; .name — для індивідуального використання, щоб створити персональний сайт або електронну пошту зі своїм імʼям;

— для індивідуального використання, щоб створити персональний сайт або електронну пошту зі своїм імʼям; .tech — для ІТ-компаній, технологічних стартапів та окремих інженерів і ентузіастів;

— для ІТ-компаній, технологічних стартапів та окремих інженерів і ентузіастів; .travel — для туристичних агенцій, авіаліній та готелів.

Країнові, Country-code top-level domains (ccTLD)

Це домени верхнього рівня, повʼязані із певним регіоном або країною. Кожен ccTLD складається з двосимвольного коду відповідно до міжнародного стандарту ISO 3166-1 для кодування назв країн. Наприклад, .uk означає Великобританію, .ca — Канаду, а .jp — Японію тощо.

Спонсоровані, Sponsored top-level domains (sTLDs)

Спеціалізована категорія, її керуванням і підтримкою займаються організації-спонсори. Ці організації представляють певні спільноти, інтереси або галузі та контролюють, хто може реєструвати домен у відповідному sTLD. Наприклад, .edu для навчальних закладів, .aero для авіації, .coop для кооперативів.

Тестові, Test top-level domains (tTLDs)

Це домени найвищого рівня, створені виключно для тестування та експериментів. Вони закриті для публічного використання, потрібні для тестування роботи доменних систем (DNS), розробки програмного забезпечення тощо. Для проведення тестів використовують домени .test, .example, .invalid, .localhost, кожен із них має чітке призначення згідно рекомендацій IETF (інженерний комітет інтернету).

Загальні строгі, Generic-restricted top-level domains (grTLD)

Підкатегорія доменів (gTLDs), які відкриті для широкого кола, але мають обмеження щодо реєстрації та використання. Під час реєстрації такого домену в спеціалізованих реєстраторів доменів, як-от GoDaddy, NameCheap або Google Domains, вас можуть попросити пройти перевірку, щоб підтвердити ідентичність, професійну приналежність тощо. Наприклад, домен .pro спочатку створили для ліцензованих професіоналів, які мали підтвердити приналежність до своєї галузі: лікарі, адвокати, інженери.

Інфраструктурні, Infrastructural top-level domains (ARPA)

Використовують у технічній інфраструктурі інтернету, яка забезпечує роботу критично важливих функцій мережі. Найбільш відомий .arpa, який є скороченням від Address and Routing Parameter Area. Він не призначений для загального використання чи реєстрації.

Для зручності вніс типи доменів верхнього рівня в таблицю:

Типи доменів Приклади Загальні (gTLD) .com, .org, .net, .info, .tech, .art, .photo Країнові (ccTLD) .uk (Велика Британія), .de (Німеччина), .ca (Канада), .us (США), .br (Бразилія), .in (Індія), .jp (Японія), .cn (Китай) Спонсоровані (sTLD) .edu (освітні установи), .gov (урядові установи), .museum (музеї), .aero (авіаційна індустрія), .coop (кооперативи), .asia (Азійський регіон) Інфраструктурні .arpa Загальні строгі (grTLD) .biz, .name, .pro, .asia Тестові (tTLDs) .test, .example, .invalid, .localhost

Домени національними мовами (IDN домени)

Існує окрема категорія доменів, яка позначає і країну, і використовує національну мову. Це IDNВ (Internationalized Domain Names), в них зустрінете виключно нелатинські алфавіти: кирилицю, ієрогліфи або арабськи літери.

Українські доменні зони

Кожна країна має певний «асортимент» доменних зон. Для України це:

.ua — основна, для покупки необхідно мати зареєстровану торгову марку;

— основна, для покупки необхідно мати зареєстровану торгову марку; .com.ua — одна з найпопулярних доменних зон другого рівня, здебільшого для комерційних організацій;

— одна з найпопулярних доменних зон другого рівня, здебільшого для комерційних організацій; .net.ua — для організацій у сфері інформаційних технологій та мережевих послуг;

— для організацій у сфері інформаційних технологій та мережевих послуг; .org.ua — використовують українські некомерційні організації, асоціації та благодійні фонди;

— використовують українські некомерційні організації, асоціації та благодійні фонди; .edu.ua — для навчальних закладів;

— для навчальних закладів; .gov.ua — зарезервована для державних служб;

— зарезервована для державних служб; регіональні домени — специфічні домени для різних областей, наприклад, .kyiv.ua для Києва, .lviv.ua для Львова та інші.

Як вибрати доменне імʼя

Для подальшого просування ресурсу важливий вибір правильного доменного імені. Назва напряму впливає на брендинг, маркетинг та запамʼятовуваність вашого ресурсу. Варто скористатися цими порадами:

врахуйте довжину домену — не створюйте довгу назву, легше запам’ятати коротку;

— не створюйте довгу назву, легше запам’ятати коротку; не використовуйте спеціальні символи — краще букви або цифри;

— краще букви або цифри; виберіть правильний домен верхнього рівня — домен .com універсальний, але тематиці вашого сайту може відповідати .info , . net , .org або інші вузькотематичні домени;

— домен універсальний, але тематиці вашого сайту може відповідати , . , або інші вузькотематичні домени; перевірте доступність — після створення домену перевірте його доступність та чи не порушує він авторські права;

— після створення домену перевірте його доступність та чи не порушує він авторські права; перевірте на наявність подібних доменів — важливо удостовіритись, чи не існують сайти з дуже подібними доменними іменами, особливо у вашій галузі.

Типові помилки при виборі доменного імені

Слід уникати:

Ігнорування торгових марок — реєстрація домену, який збігається або дуже подібний до чужої торгової марки, може призвести до юридичних питань. Не врахування локального аспекту — якщо не врахувати географічне розташування, впустите можливість покращити ранжування сайту за цим параметром. Переслідування трендів — популярні назви або сленг швидко застарівають, і потім вам доведеться міняти стратегію бренду. Недостатнє дослідження — можна випадково обрати імʼя, надто схоже на інший популярний сайт, і це плутатиме користувачів.

Як формується ціна на TLD

Ціна залежить від типу, популярності та престижності певних TLD, таких як .com або .org. Реєстратори доменних імен встановлюють власні ціни та можуть пропонувати додаткові послуги, такі як хостинг або захист приватності, які теж впливають на кінцеву вартість. Існують додаткові збори за продовження або передачу домену іншим власникам.

Де можна купити TLD

Найлегше придбати доменне імʼя в хостинг-провайдера або в організаціях, які акредитовані інтернет-корпорацією з призначення імен і номерів (ICANN). Існують майданчики для купівлі та продажу вже зареєстрованих доменів, такі як Sedo або Flippa, тут можна знайти унікальні або цінні доменні імена, які були зайняті раніше.

Як TLD впливає на просування в Google

Загальноприйняті TLD не впливають безпосередньо на ранжування. Google стверджує, що їхня пошукова система не віддає перевагу жодному TLD, за винятком ccTLD для геотаргетингу.

Домени верхнього рівня з кодом країни, такі як .uk для Великої Британії або .fr для Франції, важливі для локалізованого пошуку. ccTLD допомагає сайту краще ранжуватися в конкретній країні: Google розглядає їх як сильний сигнал , що контент призначений для певної країни. Якщо у майбутньому є намір розширюватися — врахуйте, що домени з кодом країни погіршують просування за її межами.

FAQ

1. Де вказано домен верхнього рівня?

Вкінці доменного імені. Наприклад, в посиланні www.google.com доменом верхнього рівня буде .com.

2. Де вказується доменне імʼя?

Доменне імʼя вказується в URL вебадресі браузера, яка використовується для доступу до вебсайтів в інтернеті.

3. Яку структуру мають доменні імена?

Доменні імена мають ієрархічну структуру, що складається з домену верхнього рівня (TLD), домену другого рівня (SLD) та необовʼязкових піддоменів. Вони визначають унікальну адресу сайту в інтернеті, яка вказує на його місцезнаходження у світовій мережі.

4. Що таке .edu?

Домен .edu є одним з оригінальних доменів верхнього рівня, який був створений у 1985 році. Він призначений спеціально для освітніх установ, зокрема для коледжів, університетів та академічних спільнот.

Висновки

Домен верхнього рівня (TLD) відображає ідентичність сайту, його цільову аудиторію або географічне розташування.

Домени стандартно поділяють на загальні та національні:

загальні позначають сферу діяльності ресурсу, наприклад, .com — для комерційних підприємств, .org — для некомерційних організацій, благодійних фондів та груп зі спільними інтересами тощо;

позначають сферу діяльності ресурсу, наприклад, — для комерційних підприємств, — для некомерційних організацій, благодійних фондів та груп зі спільними інтересами тощо; національні вказують на країну, наприклад, .uk — Велика Британія, .fr — Франція, .ca — Канада.

Основні типи доменів верхнього рівня:

загальні, Generic top-level domains (gTLD);

країнові, Country-code top-level domains (ccTLD);

спонсоровані, Sponsored top-level domains (sTLDs);

тестові, Test top-level domains (tTLDs);

загальні строгі, Generic-restricted top-level domains (grTLD);

інфраструктурні, Infrastructural top-level domains (ARPA).

Домени національними мовами (IDN домени) — окрема категорія доменів, яка позначає і країну, і використовує національну мову.

Серед популярних доменних зон в Україні: .ua, .com.ua, .net.ua, .org.ua, .edu.ua, .gov.ua та регіональні домени, як-от.kyiv.ua, .lviv.ua тощо.

При виборі доменного імені:

врахуйте довжину домену;

не використовуйте спеціальні символи;

перевірте доступність та наявність подібних доменів.

Типові помилки при виборі доменного імені:

ігнорування торгових марок;

не врахування локального аспекту;

переслідування трендів;

недостатнє дослідження.

Придбати доменне ім’я можна напряму в хостинг-провайдера та в організаціях, акредитованих інтернет-корпорацією з призначення імен і номерів (ICANN).