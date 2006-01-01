Вадим Таран

Вадим Таран

Автор NJ з 2024
Позиція:
SEO Specialist
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Із 2021 року в сфері маркетингу та SEO-просуванні. SEO Specialist в Netpeak Agency Ukraine з 2023 року.

SEO
2070 2
Що таке Interaction to Next Paint (INP)
SEO
4681 12
Що таке домен верхнього рівня (TLD)
