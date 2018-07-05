Какой домен выбрать: ru, com или net

Часто будущие владельцы сайтов считают, что для продвижения бизнеса в интернете достаточно выполнить качественную SEO-оптимизацию, наполнив соответствующим контентом свой ресурс. На самом деле, не менее важную роль играет и доменное имя. Оно также оказывает влияние на эффективность продвижения интернет-площадки, величину получаемой прибыли, если речь идет о коммерческом проекте.

Что такое домен

Чтобы понимать, как выбрать домен и почему следует подойти к этому делу ответственно, начнем с определения и значимости данного инструмента.

Домен — это адрес (имя) сайта в сети интернет, по которому его находят пользователи. Он состоит из букв, символов и цифр, должен быть уникальным, чтобы владельцу ресурса удалось добиться качественного продвижения, избежать вероятных проблем, связанных с копированием доменного имени.

При этом, следует учитывать требования к составлению адреса. Например, длина доменного имени между точками не может превышать 63 символа. Общая длина домена с учетом всех присутствующих в нем знаков — до 255 символов.

Доменное имя предусматривает несколько уровней. Рассмотрим на примере наименования cool.blog.mysite.ru:

ru — домен первого уровня;

mysite — второй уровень;

blog — третий уровень;

cool — четвертый уровень.

Теоретически уровней бывает и пять, но на практике чаще всего применяются двух- и трехуровневые комбинации. При этом, наименование страницы — название самой компании или бренда. Если есть необходимость, можно использовать и поддомен, который нужен для обособления информации. Например, blog.mysite.ru. Слово «blog» — поддомен и сообщает пользователю о том, что находится на данной странице. В целом, это достаточно удобно.

Значимость доменного имени в SEO-продвижении

Думая, какой домен выбрать, нужно понимать, что существует огромное количество вариантов. Но если вы задаетесь вопросом эффективного SEO продвижения ресурса, область выбора заметно сузится и придется рассматривать всего несколько решений. И главную роль здесь играет доменная зона или домен первого уровня. Именно от правильности его выбора будет зависеть качество SEO продвижения. Дело в том, что поисковые системы по-разному воспринимают доменные зоны, что влияет на их выдачу результатов по запросам.

Чтобы провести качественное SEO продвижение , вам следует учесть такие факторы:

точный выбор доменной зоны, соответствующей региону, где вы планируете вести бизнес;

простое и запоминающееся доменное имя без сложных комбинаций;

история домена — поисковые системы больше доверяют доменным именам, существующим в сети продолжительный срок. Учитывайте это, выбирая между новым и существующим, но не используемым старым владельцем доменом.

Учет этих факторов гарантирует эффективное продвижение сайта в поисковых системах, увеличение количества его посетителей, повышение конверсии.

Конверсия — процентное отношение лиц, выполнивших на конкретном ресурсе какие-то действия к общему числу людей, которые просто зашли на страницу сайта. Именно конверсия и определяет популярность портала.

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Как выбрать домен для бизнеса

Если вы только планируете вести бизнес в интернете, хотите сделать его успешным и добиться эффективного продвижения ресурса в поисковых системах, при выборе доменного имени обращайте внимание на несколько важных критериев.

Первый — доменная зона. Она должна точно соответствовать региону, в котором вы планируете вести деятельность. По сути, вы можете ограничиться только определением домена такого типа, не конкретизируя род деятельности вашей организации.

Если хотите правильно выбрать домен и при этом сразу обозначить область, в которой работает конкретная компания, рассматривайте другие доменные имена. Существует множество обозначений, каждое из которых соответствует своему направлению. Например:

biz — для компании, ведущей коммерческую деятельность;

net — для организаций, которые предоставляют услуги в области интернета и телефонной связи;

org — некоммерческие фирмы;

pro — ресурсы, где можно воспользоваться услугами квалифицированных специалистов;

info — информационные порталы, блоги;

tv — площадки, напрямую связанные с телевидением;

shop — идеальный домен для интернет-магазина.

Несмотря на существование большого количества доменов, большинство пользователей предпочитает варианты общего назначения по региону деятельности. Тут принципиальных отличий нет. Наоборот, популярные домены ru и com дают больше перспектив.

Есть еще один вариант — новые домены. Например: business. Такое имя подойдет для любой организации, которая ведет коммерческую деятельность, занимается продажами, предоставляет любые услуги. Оно годится для фирм и частных предпринимателей разных стран. Имя изначально дает понимание того, что находится на страницах сайта. Выбрать домен для бизнеса, используя такой вариант, вполне оправдано.

Дополнительные критерии выбора домена

Смотрите на длину доменного имени. Знающие люди не рекомендуют выбирать слишком длинные комбинации символов. Оптимальный вариант — 5-6 знаков. Такое имя нельзя назвать коротким, но оно вполне легко запомнится. Меньшие практически все уже зарегистрированы своими владельцами, поэтому свободных нет. Конечно, вы можете составить название и из двух слов по 3-5 букв. Такой проект тоже будет удачным, если эти слова гармонично сочетаются и легко запоминаются.

Выбирайте эксклюзивное название. Конечно, сегодня не так просто выбрать имя домена, которое нигде бы не повторялось и легко продвигалось. Подумайте над этим. Если вы просто скопируете подходящее чужое доменное имя, рискуете потратить много времени и сил на судебные разбирательства с его владельцем за фишинг. Вашему сайту такое решение тоже не принесет пользы — часть пользователей будет по ошибке переходить на другой ресурс.

Постарайтесь обойтись без дефисов в наименовании сайта. В целом, применять их можно, хотя некоторые специалисты этого не рекомендуют. Но важно помнить, что не следует ставить дефис вместо третьего и четвертого символа: do--main.ru. Это правило работает абсолютно со всеми доменными именами и регистраторами. В некоторых случаях подобные наименования отображаются примерно в таком виде: xn--80arbjktj.xn--p1ag. Чтобы исключить путаницу, ставить дефисы на 3 и 4 месте просто запретили.

Наличие ключевых слов в доменном имени. С ними нужно быть предельно аккуратными. Поисковые системы не воспринимают слишком длинные сочетания символов с переспамом. Используйте не больше двух слов.

Преимущества и недостатки разных доменных имен

Рассмотрим особенности самых популярных доменных имен, чтобы понимать, какой домен все-таки использовать.

Начнем с домена первого уровня «RU». Он, как и домен su, зарезервирован для России. Его следует выбирать, если вы планируете продвигать свои предложения исключительно на территории этой страны, не ориентируясь на покупателей из других государств. К преимуществам такого домена отнесем:

выбирая зону ru, вы заключаете договор с первичным регистратором домена. Как правило, это отечественные организации и, если понадобится, будет проще и эффективнее отстаивать свои интересы в судебном порядке;

в этой зоне ваш сайт проиндексируют все популярные поисковые системы. А вот если вы выбираете com или biz, с индексацией в некоторых поисковиках возникнут проблемы. Решить их можно, обратившись в службу поддержки. Но этих лишних хлопот можно избежать, отдав предпочтение зоне ru. Она позволит быстро и результативно продвигать свой ресурс, активнее развивать бизнес;

психологические моменты. Данная доменная зона считается одной из популярнейших. И, если человек забудет адрес сайта, изначально он попробует ввести его именно с приставкой ru;

четкое ограничение территории работы компании. Так удастся свести к минимуму количество пользователей, которые не могут стать вашими потенциальными клиентами. Следовательно, на сайт придет целевая аудитория.

Из относительных недостатков отметим: видимые территориальные ограничения, невозможность идентифицировать род деятельности организации.

Если говорить о стоимости доменных имен в зоне ru, то она составляет 2,5-5 долларов. Столько стоит регистрация на год, потом нужно продлевать. Хотя, цена вопроса может достигать и 15 000 долларов, если покупать популярный домен с положительной историей.

Продолжая разбираться, в какой зоне лучше выбрать домен, остановимся на втором популярном варианте – «com». Он ассоциируется с известным словом «company», происходит от «COMmercial». Из преимуществ:

высокий уровень доверия. Изначально доменная зона была рассчитана только на коммерческие организации. Сегодня она в более обширном доступе, но позитивные ассоциации с крупным бизнесом сохранились;

обширная территория деятельности. Данная зона относится к международным, не ограничивает работу компании одной страной;

легко запоминается. Благодаря ассоциативному мышлению потенциальному клиенту будет несложно запомнить эту зону;

сочетание с разными вариантами наименований организаций.

Из недостатков — невосприятие для индексации некоторыми поисковиками. Чтобы снять вопрос, нужно обращаться в службу поддержки конкретной поисковой системы.

Стоимость доменов зоны com колеблется в пределах 10-11 долларов.

«NET» еще одна популярная доменная зона. Ее преимущества:

узнаваемость. Считается одной из самых давних и стоит на третьем месте по уровню популярности;

большое количество предложений, обеспеченное высоким спросом;

отсутствие территориальных ограничений — регистрироваться в этой зоне может компания из любой точки мира;

самое простое запоминание: если обыграть адрес и ассоциировать последнюю часть с русским словом «нет», например: boli.net. Такой адрес запомнится идеально.

В целом, недостатков в данном случае нет. Единственный нюанс — пока пользователь не зайдет на сайт, он не сможет идентифицировать территориальную принадлежность организации. Средняя стоимость вопроса 13 долларов.

Вам остается выбрать.

Запомнить

Выбирая доменное имя, учитывайте самые важные критерии: территориальную принадлежность и особенности направления ведения бизнеса. Делайте название простым, коротким и запоминающимся. Используйте в нем наименование компании или главные ключевые слова, по которым продвигается ресурс. Старайтесь избегать в домене цифр и дефисов.