Особенности регионального продвижения сайтов

Чтобы привлечь на сайт пользователей из разных регионов, улучшить ранжирование страниц по геозависимым запросам, SEO-специалисты используют создание поддоменов, подпапок или отдельных доменов. Создание отдельных доменов (пример — site.ua, site.ru) требует больших финансовых затрат, технически сложно реализуемо и подходит только для крупных проектов. Для сайтов со средним и малым количеством страниц доступны и необходимы первые два варианта.

Создание региональных поддоменов

Поддомен (субдомен) — это домен, входящий в состав домена более высокого уровня. Пример: odessa.site.ua

Какие преимущества этого способа? В первую очередь, именно его рекомендует вебмастерам Яндекс:

Кроме того, поддомены можно загрузить в Яндекс.Вебмастер и присвоить им конкретный регион. Это дает им преимущество перед подпапками в региональной выдаче.

Среди минусов:

необходимость создавать уникальный контент для каждого поддомена (ассортимент товаров, цены, тексты, способы и условия доставки, акции, отзывы, контакты, другое);

техническая оптимизация и техническая поддержка каждого поддомена в отдельности (дополнительные затраты);

распределение ссылочной массы по всем поддоменам вместо накопления на одном домене (в случае с подпапками) — дополнительные затраты.

Поисковая система считает поддомен новым сайтом и большая часть хостовых факторов (возраст, цитируемость, поведенческие метрики) для него отсчитываются с нуля. Поэтому данный способ продвижения очень затратный.

Однако, если компания работает с доставкой по России, рекомендуем остановиться именно на этом способе продвижения сайта. Дело в том, что несмотря на рост пользователей Google в рунете, популярной поисковой системой для россиян остаётся Яндекс.

Как создать поддомены: краткий чек-лист

1. Добавить выбор города в шапку сайта.

В шапку сайта необходимо добавить окно с выбором города и переходом по клику на соответствующий поддомен:

То есть домен и все поддомены должны быть между собой связаны, а в шапке следует оставить возможность переключаться с одного поддомена на другой. Cсылки в окне — прямые. Переход с соответствующей внутренней страницы одного домена (региона) осуществляется на страницу другого, а не на главную.

2. Сформировать URL поддоменов.

Значительной роли не сыграет: пишем транслитом полное название города или сокращенное. Что имеет значение — нужно смотреть выдачу в нужных регионах и анализировать сайты ведущих конкурентов в своей тематике. Далее действовать по их примеру:

3. Создать уникальный контент.

Смысл в региональных поддоменах или подпапках есть только в том случае, если сайт наполняется информацией (текстами, видео, фото) полезной для пользователей конкретного региона. Нет уникального регионального контента — получаем дублирование информации в поиске и проблемы при индексировании.

Как можно сделать уникальным контент/товарное предложение на поддоменах:

Изменять ассортимент и цены товаров и услуг, учитывая стоимость доставки в этот регион. Для страниц поддоменов размещать уникальные, отличные от основного домена, тексты. В мета-информации (title, description, заголовок h1) использовать название соответствующего города. На страницах карточек товаров указывать информацию о способах доставки, точках выдачи товаров в конкретном городе.

Примеры уникализации контента карточек товаров:

В зависимости от выбранного пользователем региона, добавить в хедер сайта для поддоменов соответствующий контактный номер телефона. На страницах сайта с любой контактной информацией заменить все контакты на соответствующие региональные. Создать спецпредложения и акции под конкретный регион. Добавить возможность пользователям региона оставлять отзывы к товарам.

4. Сформировать XML-карты сайта.

Для каждого поддомена необходим свой файл Sitemap.xml, в котором содержится список страниц данного поддомена. Файл вида: https://[город].site.com/sitemap.xml. Кроме того, в XML карте главного домена не должно быть страниц, относящихся к поддоменам. XML карты всех поддоменов необходимо добавить в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console.

5. Сформировать HTML карты сайта.

А именно: для каждого поддомена создать отдельную HTML карту сайта, в которой:

ссылки на страницы расположены в логичной форме, в соответствии с иерархией страниц поддомена сайта;

перечислены ссылки на все канонические страницы поддомена, которые открыты для индексации и отдают код ответа сервера 200 ОК.

Ссылку на HTML карту следует разместить в футере сайта на всех страницах текущего поддомена.

6. Сформировать файлы Robots.txt.

Каждому поддомену нужно прописать свой файл Robots.txt.

Пример: User-Agent: *

Allow: /

Sitemap: https://[город].site.ru/sitemap.xml

Затем разместить файлы в корневом каталоге поддомена [город].site.ru/robots.txt.

Как дальше продвигать поддомены?

Для каждого поддомена указать регион в Яндекс.Вебмастере:

Добавить каждый поддомен в Яндекс.Справочник. Так пользователи легче найдут компанию на картах, а сниппет сайта станет более привлекательным:

Указать для каждого поддомена регион в Google Search Console:

Задать геопривязку для поддомена с помощью «Google My Business», добавив региональные поддомены, как филиалы основного домена:

Внедрить семантическую разметку страницы «Контакты» для всех поддоменов, например, с помощью Microdata, используя схему Organization библиотеки Schema.org:

Наращивать ссылочную массу для поддоменов с региональных сайтов.

Создание региональных подпапок

Подпапки (или директории, подкаталоги) являются частью одного и того же домена. Пример — site.ua/odessa/

Плюсы этого способа в том, что региональные папки просто создавать, также как и продвигать (один хост) — сохраняем значения факторов возраста и ссылочной массы. Кроме того, индексация подпапок происходит быстрее, чем индексация поддоменов. И вот почему: папка, в отличии от поддомена, воспринимается поисковиками как часть общего сайта. Она перенимает все показатели домена. Поэтому страницы, размещенные в папке, с большей долей вероятности проиндексируются быстрее, чем новый созданный поддомен.

Один минус — в Яндекс.Вебмастере невозможно задать каждой папке свой регион.

Как создать региональные подпапки

Создание подпапок не сильно отличается от создания поддоменов — необходимо создать отдельную копию сайта для каждого города и оптимизировать страницы региональных подпапок с учетом специфики каждого региона.

Для разных регионов могут отличаться ассортимент товаров, цены, способы и условия доставки, акции, отзывы, контакты, другое. Как и для поддоменов, необходимо размещать информацию, соответствующую конкретному выбранному региону.

Данные каждого региона необходимо добавить в Яндекс.Справочник и «Google My Business». Ссылочную массу страниц региональных подпапок необходимо наращивать с региональных сайтов. При этом важно следить за разнообразием анкоров и не допускать большого количества однотипных, так как ссылочная масса всех регионов аккумулируется на одном сайте.

При создании URL необходимо быть внимательными. В некоторых случаях сниппет в поисковой выдаче может не столь явно говорить о региональной принадлежности, например:

Выводы

Для продвижения в поисковой системе Яндекс один из самых эффективных способов — создание поддоменов. Важный фактор, влияющий на продвижение геозависимых запросов в Яндексе — привязка региона. Для продвижения в поисковой системе Google больше подходит продвижение с использованием региональных подпапок. Использование подпапок позволяет сохранить значения важных факторов ранжирования в Google — возраста и ссылочной массы. При выборе способа регионального продвижения необходимо отталкиваться от тематики сайта (в некоторых тематиках региональность ярко выражена: например, доставка цветов, еды) — проанализировать конкурентов и только тогда принимать решение. Для ранжирования в каждом отдельном регионе, сайту необходимо присваивать его в Яндекс.Вебмастере. Для одного сайта можно присвоить только один регион. Каждый поддомен по сути — отдельный сайт, которому можно присвоить свой регион в Яндекс.Вебмастере.

Пример поисковой выдачи в Яндексе (город Санкт-Петербург) по запросу «доставка цветов в Санкт-Петербурге», где явно лидирует стратегия с поддоменами:

Пример поисковой выдачи в Google (город Львов) по запросу «доставка цветов во Львове», где явно лидирует стратегия с подпапками:

Зачастую и в поисковой системе Яндекс, и в поисковой системе Google можно продвинуть сайт любым способом в регионах, главное — предоставлять пользователю качественную полезную информацию и соблюдать требования поисковых систем.

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