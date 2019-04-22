Особенности регионального продвижения сайтов

Чтобы привлечь на сайт пользователей из разных регионов, улучшить ранжирование страниц по геозависимым запросам, SEO-специалисты используют создание поддоменов, подпапок или отдельных доменов. Создание отдельных доменов (пример — site.ua, site.ru) требует больших финансовых затрат, технически сложно реализуемо и подходит только для крупных проектов. Для сайтов со средним и малым количеством страниц доступны и необходимы первые два варианта.
Создание региональных поддоменов
Поддомен (субдомен) — это домен, входящий в состав домена более высокого уровня. Пример: odessa.site.ua
Какие преимущества этого способа? В первую очередь, именно его рекомендует вебмастерам Яндекс:
Кроме того, поддомены можно загрузить в Яндекс.Вебмастер и присвоить им конкретный регион. Это дает им преимущество перед подпапками в региональной выдаче.
Среди минусов:
- необходимость создавать уникальный контент для каждого поддомена (ассортимент товаров, цены, тексты, способы и условия доставки, акции, отзывы, контакты, другое);
- техническая оптимизация и техническая поддержка каждого поддомена в отдельности (дополнительные затраты);
- распределение ссылочной массы по всем поддоменам вместо накопления на одном домене (в случае с подпапками) — дополнительные затраты.
Поисковая система считает поддомен новым сайтом и большая часть хостовых факторов (возраст, цитируемость, поведенческие метрики) для него отсчитываются с нуля. Поэтому данный способ продвижения очень затратный.
Однако, если компания работает с доставкой по России, рекомендуем остановиться именно на этом способе продвижения сайта. Дело в том, что несмотря на рост пользователей Google в рунете, популярной поисковой системой для россиян остаётся Яндекс.
Как создать поддомены: краткий чек-лист
1. Добавить выбор города в шапку сайта.
В шапку сайта необходимо добавить окно с выбором города и переходом по клику на соответствующий поддомен:
То есть домен и все поддомены должны быть между собой связаны, а в шапке следует оставить возможность переключаться с одного поддомена на другой. Cсылки в окне — прямые. Переход с соответствующей внутренней страницы одного домена (региона) осуществляется на страницу другого, а не на главную.
2. Сформировать URL поддоменов.
Значительной роли не сыграет: пишем транслитом полное название города или сокращенное. Что имеет значение — нужно смотреть выдачу в нужных регионах и анализировать сайты ведущих конкурентов в своей тематике. Далее действовать по их примеру:
3. Создать уникальный контент.
Смысл в региональных поддоменах или подпапках есть только в том случае, если сайт наполняется информацией (текстами, видео, фото) полезной для пользователей конкретного региона. Нет уникального регионального контента — получаем дублирование информации в поиске и проблемы при индексировании.
Как можно сделать уникальным контент/товарное предложение на поддоменах:
- Изменять ассортимент и цены товаров и услуг, учитывая стоимость доставки в этот регион.
- Для страниц поддоменов размещать уникальные, отличные от основного домена, тексты.
- В мета-информации (title, description, заголовок h1) использовать название соответствующего города.
- На страницах карточек товаров указывать информацию о способах доставки, точках выдачи товаров в конкретном городе.
Примеры уникализации контента карточек товаров:
- В зависимости от выбранного пользователем региона, добавить в хедер сайта для поддоменов соответствующий контактный номер телефона.
- На страницах сайта с любой контактной информацией заменить все контакты на соответствующие региональные.
- Создать спецпредложения и акции под конкретный регион.
- Добавить возможность пользователям региона оставлять отзывы к товарам.
4. Сформировать XML-карты сайта.
Для каждого поддомена необходим свой файл Sitemap.xml, в котором содержится список страниц данного поддомена. Файл вида: https://[город].site.com/sitemap.xml. Кроме того, в XML карте главного домена не должно быть страниц, относящихся к поддоменам. XML карты всех поддоменов необходимо добавить в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console.
5. Сформировать HTML карты сайта.
А именно: для каждого поддомена создать отдельную HTML карту сайта, в которой:
- ссылки на страницы расположены в логичной форме, в соответствии с иерархией страниц поддомена сайта;
- перечислены ссылки на все канонические страницы поддомена, которые открыты для индексации и отдают код ответа сервера 200 ОК.
Ссылку на HTML карту следует разместить в футере сайта на всех страницах текущего поддомена.
6. Сформировать файлы Robots.txt.
Каждому поддомену нужно прописать свой файл Robots.txt.
User-Agent: *
Allow: /
Sitemap: https://[город].site.ru/sitemap.xml
Затем разместить файлы в корневом каталоге поддомена [город].site.ru/robots.txt.
Как дальше продвигать поддомены?
- Для каждого поддомена указать регион в Яндекс.Вебмастере:
- Добавить каждый поддомен в Яндекс.Справочник. Так пользователи легче найдут компанию на картах, а сниппет сайта станет более привлекательным:
- Указать для каждого поддомена регион в Google Search Console:
- Задать геопривязку для поддомена с помощью «Google My Business», добавив региональные поддомены, как филиалы основного домена:
- Внедрить семантическую разметку страницы «Контакты» для всех поддоменов, например, с помощью Microdata, используя схему Organization библиотеки Schema.org:
- Наращивать ссылочную массу для поддоменов с региональных сайтов.
Создание региональных подпапок
Подпапки (или директории, подкаталоги) являются частью одного и того же домена. Пример — site.ua/odessa/
Плюсы этого способа в том, что региональные папки просто создавать, также как и продвигать (один хост) — сохраняем значения факторов возраста и ссылочной массы. Кроме того, индексация подпапок происходит быстрее, чем индексация поддоменов. И вот почему: папка, в отличии от поддомена, воспринимается поисковиками как часть общего сайта. Она перенимает все показатели домена. Поэтому страницы, размещенные в папке, с большей долей вероятности проиндексируются быстрее, чем новый созданный поддомен.
Один минус — в Яндекс.Вебмастере невозможно задать каждой папке свой регион.
Как создать региональные подпапки
Создание подпапок не сильно отличается от создания поддоменов — необходимо создать отдельную копию сайта для каждого города и оптимизировать страницы региональных подпапок с учетом специфики каждого региона.
Для разных регионов могут отличаться ассортимент товаров, цены, способы и условия доставки, акции, отзывы, контакты, другое. Как и для поддоменов, необходимо размещать информацию, соответствующую конкретному выбранному региону.
Данные каждого региона необходимо добавить в Яндекс.Справочник и «Google My Business». Ссылочную массу страниц региональных подпапок необходимо наращивать с региональных сайтов. При этом важно следить за разнообразием анкоров и не допускать большого количества однотипных, так как ссылочная масса всех регионов аккумулируется на одном сайте.
При создании URL необходимо быть внимательными. В некоторых случаях сниппет в поисковой выдаче может не столь явно говорить о региональной принадлежности, например:
Выводы
- Для продвижения в поисковой системе Яндекс один из самых эффективных способов — создание поддоменов. Важный фактор, влияющий на продвижение геозависимых запросов в Яндексе — привязка региона.
- Для продвижения в поисковой системе Google больше подходит продвижение с использованием региональных подпапок. Использование подпапок позволяет сохранить значения важных факторов ранжирования в Google — возраста и ссылочной массы.
- При выборе способа регионального продвижения необходимо отталкиваться от тематики сайта (в некоторых тематиках региональность ярко выражена: например, доставка цветов, еды) — проанализировать конкурентов и только тогда принимать решение.
- Для ранжирования в каждом отдельном регионе, сайту необходимо присваивать его в Яндекс.Вебмастере. Для одного сайта можно присвоить только один регион. Каждый поддомен по сути — отдельный сайт, которому можно присвоить свой регион в Яндекс.Вебмастере.
Пример поисковой выдачи в Яндексе (город Санкт-Петербург) по запросу «доставка цветов в Санкт-Петербурге», где явно лидирует стратегия с поддоменами:
Пример поисковой выдачи в Google (город Львов) по запросу «доставка цветов во Львове», где явно лидирует стратегия с подпапками:
Зачастую и в поисковой системе Яндекс, и в поисковой системе Google можно продвинуть сайт любым способом в регионах, главное — предоставлять пользователю качественную полезную информацию и соблюдать требования поисковых систем.
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