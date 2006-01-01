Кристина Крук

Об авторе:

В течение последних пяти лет активно работаю в сфере маркетинга. Мой опыт охватывает работу с B2B, B2C и FinTech. В своей работе ориентируюсь на создание эффективных стратегий, которые не только передают информацию, но и привлекают внимание через ощущения и эмоции. Каждое отправленное письмо для меня — это магический момент связи с аудиторией. Мои знания и опыт - это не просто инструменты, это ключи к открытию новых горизонтов эффективного общения с клиентами.