Кристина Крук

Кристина Крук

Автор NJ c 2023
Позиция:
Email Marketing Spesialist
Компания:
Netpeak Agency Ukraine
Об авторе:
В течение последних пяти лет активно работаю в сфере маркетинга. Мой опыт охватывает работу с B2B, B2C и FinTech. В своей работе ориентируюсь на создание эффективных стратегий, которые не только передают информацию, но и привлекают внимание через ощущения и эмоции. Каждое отправленное письмо для меня — это магический момент связи с аудиторией. Мои знания и опыт - это не просто инструменты, это ключи к открытию новых горизонтов эффективного общения с клиентами.

Статьи автора

Кейсы
Email-маркетинг
2981 2
Как создать уникальную геймификацию с редиректом ссылок — кейс по email-маркетингу для MOYO
Кейсы
Email-маркетинг
Как создать уникальную геймификацию с редиректом ссылок — кейс по email-маркетингу для MOYO
2981 2
Email-маркетинг
6364 3
Что такое еmail-маркетинг: полный гайд
Email-маркетинг
Что такое еmail-маркетинг: полный гайд
6364 3