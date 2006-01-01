Об авторе:

С 2012 года в агентстве Netpeak прошел путь от организатора конференций до CEO агентства Octopus Events. В ивент-индустрии работает более 7 лет. Организатор таких образовательных мероприятий в Украине, Болгарии, Казахстане: “8P: Бизнес в сети” (в 2012, 2013, 2014, 2016 гг. в Одессе), “Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса” (в 2014 и 2015 гг. в Алматы), “Контекстная реклама” (2013, 2015 гг. в Киеве), “Полезный семинар” (Одесса, Киев), “Online Advertising: Конференция за интернет реклама и SEO 2016” (в 2016 г. в Софии). В 2015 году основал агентство Octopus Events в составе FRACTAL.