Как ангел-хранитель Sammy помогает продвигать носки

Нам нравится наблюдать за интересными маркетинговыми и SMM-кампаниями, которые реализуются небольшими компаниями своими силами. Недавно мы публиковали интервью с konfetafpodarok, а сегодня встречайте Алексея и Филиппа, основателей стартапа Sammy Icon.
Идея пришла в голову Алексею, потому как однажды он хотел купить цветные носки в городе, но не нашел. Отсюда и появилась идея сделать бренд ярких носков. Бизнес-план был составлен тогда же. По поводу названия: в наших историях и описаниях носков все время фигурирует ангел-хранитель путешественников и романтиков Сэмми, которого мы придумали. Теперь он неотъемлемая часть коммуникаций Sammy Icon, а наш продукт — это воплощение божественного в носках
Сэмми сам обошел весь мир и про многие его подвиги можно узнать в описании носков на нашем сайте. Например, вот:
«Как говорят легенды, на создание дизайна этих носочков Sammy Icon вдохновили рисунки на стенах храма Темпло Майор в древнем городе Теночтитлан. К сожалению, город сейчас разобрали перуанские строители, но память о нем осталась в киевских носках».
Это иллюстрация Марыси Рудской и она на наш взгляд наиболее точно передает облик Сэмми.
Сейчас яркие носки часто упоминают, особенно в западной прессе. У нас нет моды на яркие носки, и мы пионеры в этой культуре. Но черные носки — скучная и неинтересная вещь, и мы покажем, что цветные носки — это классно, и не надо загонять себя в рамки. Более того, мы делаем качественные носки и следим за процессом производства.
Носки изготавливаются на божественной фабрике над городом Львовом, и оттуда направляются на наш склад в Киеве. Сначала нарисованный дизайн надо перевести в формат программы, которая используется на станках на фабрике. Потом на станках изготавливается носок. В конце процесса на него пришивается этикетка.
Филипп: Лично мне давно уже нравятся яркие носки и я старался всегда их покупать, когда бывал за границей.
Да, сами придумываем дизайн носок, потом обговариваем их с технологом и запускаем в производство. Много идей черпаем в брендах одежды, а не конкретно носочных.
Мы спланировали, сколько денег надо. Поскольку надо было обязательно снять видео, сделали это. Мы запустили кампанию и начали писать в магазины, блоги, группы гиков, форумы. Это делалось регулярно каждый день и стимулировало постоянный интерес людей к проекту. Через 2 недели получили результат. (Прим. Ред. собрали $8,981.) И да — мы платили процент за перевод и снятие денег, но это планируемые затраты.
Больше всего заказчиков приводит «сарафанное радио», мы любим наших клиентов, а они любят рассказывать о нас друзьям. В онлайне лучший канал рекламы — это Facebook. Мы стараемся делать сюрпризы нашим постоянным клиентам. Например, однажды вместе с доставкой музыкант пел для одного нашего постоянного клиента песню.
Мы часто стараемся придумывать какие-то нестандартные ходы. В одном киевском кафе мы «подвешивали» латте для тех клиентов, которые приходят в носках Sammy Icon. Многие даже писали об этом в Foursquare.
Facebook работает очень хорошо и приносит большую часть продаж. У нас нет SMM-менеджера, контент генерируем мы сами. Если ездим в другие города, то делаем фото там и выставляем в Инстаграм. Наше мнение, что так аккаунт в социальной сети выглядим живее. Много контента генерируют сами клиенты, например, выкладывают фото в носках в Instagram с #sammyicon. Мы всегда очень радуемся, когда видим фото от людей в наших носках.
Сейчас это Украина, Россия, Беларусь, Америка, Швеция. Мы планируем продолжать носочную экспансию в Америке, Европе и ОАЕ. Будем признательны, если кто-то подскажет, как этот процесс ускорить
Соотношение примерно равное, сейчас доля офлайн-продаж даже начинает расти быстрее. Дистрибьюторы решают много проблем на местах, и это облегчает нашу работу.
Это логистика, контакт с магазинами и работа с ними. Тем более, если есть склад в стране, в которой находится магазин, то магазин с большей вероятностью согласится с нами работать
Полностью инвестиции еще не вернулись, но пока мы не ищем инвесторов отдельно. Тем более, нам кажется, что некоторые наши акции могут показаться инвесторам дикими в украинских реалиях. Но, конечно же, мы готовы рассматривать предложения синергетического характера, которые помогут вывести наши божественные носки на мировой уровень.
Да, у нас часто заказывают носки с логотипами. Самый нестандартный заказ — мы делали персональные носки на свадьбу.
Всегда надо иметь ввиду, что уберечься от всех ошибок невозможно. Но это и хорошо. Ошибаться нужно, но следует консультироваться с профессионалами, теми, кто этот путь прошел. Тогда цена ошибки будет меньше.
Филипп: Нравится делать собственный проект и придумывать что-то новое. Алексей: Нравятся счастливые люди и качественный продукт.
Филипп: Я люблю читать книги, особенно биографии известных людей. Мне нравится Ричард Брэнсон и его подход к бизнесу — такие примеры вдохновляют. Алексей: Много гуляю, все время пробую что-то новое. Это касается как выбора нового маршрута, куда поехать, так и нового йогурта в магазине. Общаюсь с людьми. Потребляю много контента. Вдохновение — это системная работа.
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