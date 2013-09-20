Как ангел-хранитель Sammy помогает продвигать носки

Нам нравится наблюдать за интересными маркетинговыми и SMM-кампаниями, которые реализуются небольшими компаниями своими силами. Недавно мы публиковали интервью с konfetafpodarok, а сегодня встречайте Алексея и Филиппа, основателей стартапа Sammy Icon.

— Как пришла идея о создании Sammy Icon? У вас есть бизнес-план? И расскажите о названии компании :)

Идея пришла в голову Алексею, потому как однажды он хотел купить цветные носки в городе, но не нашел. Отсюда и появилась идея сделать бренд ярких носков. Бизнес-план был составлен тогда же. По поводу названия: в наших историях и описаниях носков все время фигурирует ангел-хранитель путешественников и романтиков Сэмми, которого мы придумали. Теперь он неотъемлемая часть коммуникаций Sammy Icon, а наш продукт — это воплощение божественного в носках

— Так-так-так. Каким вам представляется ангел-хранитель Сэмми?

Сэмми сам обошел весь мир и про многие его подвиги можно узнать в описании носков на нашем сайте. Например, вот:

«Как говорят легенды, на создание дизайна этих носочков Sammy Icon вдохновили рисунки на стенах храма Темпло Майор в древнем городе Теночтитлан. К сожалению, город сейчас разобрали перуанские строители, но память о нем осталась в киевских носках».

Это иллюстрация Марыси Рудской и она на наш взгляд наиболее точно передает облик Сэмми.

— Есть мнение, что носки для многих находятся в зоне безразличия. В России есть даже успешная компания, поставляющая сразу 365 пар черных носков и это считается хорошим подарком для мужчины. Вы же предлагаете наоборот обратить внимание на этот предмет одежды и выделиться из толпы за счет носков. Какие тенденции вы замечаете? Существует ли мода на носки, тренды?

Сейчас яркие носки часто упоминают, особенно в западной прессе. У нас нет моды на яркие носки, и мы пионеры в этой культуре. Но черные носки — скучная и неинтересная вещь, и мы покажем, что цветные носки — это классно, и не надо загонять себя в рамки. Более того, мы делаем качественные носки и следим за процессом производства.

— Расскажите чуть подробнее о производстве.

Носки изготавливаются на божественной фабрике над городом Львовом, и оттуда направляются на наш склад в Киеве. Сначала нарисованный дизайн надо перевести в формат программы, которая используется на станках на фабрике. Потом на станках изготавливается носок. В конце процесса на него пришивается этикетка.

— Всегда ли у вас лично был интерес к носкам?

Филипп: Лично мне давно уже нравятся яркие носки и я старался всегда их покупать, когда бывал за границей.

— Вы сами разрабатываете дизайн новых коллекций?

Да, сами придумываем дизайн носок, потом обговариваем их с технологом и запускаем в производство. Много идей черпаем в брендах одежды, а не конкретно носочных.

— Вы выставляли свой проект на Kickstarter — поделитесь впечатлениями. Возникли ли проблемы при выведении денег на Украину?

Мы спланировали, сколько денег надо. Поскольку надо было обязательно снять видео, сделали это. Мы запустили кампанию и начали писать в магазины, блоги, группы гиков, форумы. Это делалось регулярно каждый день и стимулировало постоянный интерес людей к проекту. Через 2 недели получили результат. (Прим. Ред. собрали $8,981.) И да — мы платили процент за перевод и снятие денег, но это планируемые затраты.

— Какой канал рекламы приводит больше клиентов?

Больше всего заказчиков приводит «сарафанное радио», мы любим наших клиентов, а они любят рассказывать о нас друзьям. В онлайне лучший канал рекламы — это Facebook. Мы стараемся делать сюрпризы нашим постоянным клиентам. Например, однажды вместе с доставкой музыкант пел для одного нашего постоянного клиента песню.

— Пробовали ли какие-то нестандартные маркетинговые ходы?

Мы часто стараемся придумывать какие-то нестандартные ходы. В одном киевском кафе мы «подвешивали» латте для тех клиентов, которые приходят в носках Sammy Icon. Многие даже писали об этом в Foursquare.

— В какой социальной сети удается достичь большего вовлечения аудитории в активности? Вообще что можете сказать по соцсетям: работает для вас, приносит продажи или нет?

Facebook работает очень хорошо и приносит большую часть продаж. У нас нет SMM-менеджера, контент генерируем мы сами. Если ездим в другие города, то делаем фото там и выставляем в Инстаграм. Наше мнение, что так аккаунт в социальной сети выглядим живее. Много контента генерируют сами клиенты, например, выкладывают фото в носках в Instagram с #sammyicon. Мы всегда очень радуемся, когда видим фото от людей в наших носках.

— В каких странах представлен бренд Sammy Icon? Какие планы по захвату мира на 2014 год?

Сейчас это Украина, Россия, Беларусь, Америка, Швеция. Мы планируем продолжать носочную экспансию в Америке, Европе и ОАЕ. Будем признательны, если кто-то подскажет, как этот процесс ускорить

— Как вам работается с дистрибьюторами? И какое соотношение продаж через интернет и через офлайн-точки?

Соотношение примерно равное, сейчас доля офлайн-продаж даже начинает расти быстрее. Дистрибьюторы решают много проблем на местах, и это облегчает нашу работу.

— Например?

Это логистика, контакт с магазинами и работа с ними. Тем более, если есть склад в стране, в которой находится магазин, то магазин с большей вероятностью согласится с нами работать

— Вернулись ли первоначальные инвестиции спустя год работы? Ищете ли дополнительные инвестиции?

Полностью инвестиции еще не вернулись, но пока мы не ищем инвесторов отдельно. Тем более, нам кажется, что некоторые наши акции могут показаться инвесторам дикими в украинских реалиях. Но, конечно же, мы готовы рассматривать предложения синергетического характера, которые помогут вывести наши божественные носки на мировой уровень.

— У ваших клиентов есть возможность заказать персональные носки. Как часто их заказывают? Были ли оптовые заказчики? Какой самый нестандартный заказ вы выполнили?

Да, у нас часто заказывают носки с логотипами. Самый нестандартный заказ — мы делали персональные носки на свадьбу.

— Наверняка не обошлось без ошибок на этапе запуска проекта. От чего бы вы предостерегли начинающих стартаперов?

Всегда надо иметь ввиду, что уберечься от всех ошибок невозможно. Но это и хорошо. Ошибаться нужно, но следует консультироваться с профессионалами, теми, кто этот путь прошел. Тогда цена ошибки будет меньше.

— Что мотивирует к работе лично вас?

Филипп: Нравится делать собственный проект и придумывать что-то новое. Алексей: Нравятся счастливые люди и качественный продукт.

— Чем вдохновляетесь?

Филипп: Я люблю читать книги, особенно биографии известных людей. Мне нравится Ричард Брэнсон и его подход к бизнесу — такие примеры вдохновляют. Алексей: Много гуляю, все время пробую что-то новое. Это касается как выбора нового маршрута, куда поехать, так и нового йогурта в магазине. Общаюсь с людьми. Потребляю много контента. Вдохновение — это системная работа.

Ребята, спасибо, что уделили время. Получилось интересно! До новых встреч!