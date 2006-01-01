Ярослав Легенчук

Ярослав Легенчук

Автор NJ c 2016
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
CEO в Rightconversions с 2013 года. Co-Founder в Startup Trips с 2015 года. Занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений мирового уровня с 2016 года.

Статьи автора

Бизнес
33021 28
Как переселить стартап в Краков: советы от Ярослава Легенчука
