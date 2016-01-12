Как переселить стартап в Краков: советы от Ярослава Легенчука

В июне 2015 года, как и многие, я решил уехать из страны. Долго место выбирать не пришлось: один из проектов, который я вел в то время, должен был выйти на рынок Польши. Решение было принято — и вот настал час Х. Отказываться от развития Rightconversions я не хотел. Но проект, ставший причиной моего переезда в Польшу (а именно — в Краков) имеет мало общего с IT-сегментом, разве что для его реализации используется интернет-магазин как один из инструментов продаж. Ниша — оптовая и розничная торговля. В процессе развития бизнесов я успел детально познакомиться с IT-средой Кракова.

Об IT-экосистеме в Польше

Стартап-экосистема в Польше развивается достаточно интенсивно, здесь большое комьюнити, открытый доступ ко всем профильным ивентам, постоянно проводятся встречи с инвесторами, где любой может предложить свою идею или показать готовый продукт/прототип. Гик-тусовки часто проходят в формате серьезной конференции — выступления инвесторов, доклады специалистов, презентации проектов перетекают в неформальное общение. Но бывает и так: вы посещаете техновечеринку в одном из андерграундных клубов Кракова, пьете и кутите с каким-то чуваком, рассказываете ему о своем проекте, а на утро в Facebook узнаете, что он инвестор и кофаундер (основатель или соучредитель) бизнес-инкубатора (реальный опыт).

Люди, проживающие здесь, открыты к новым коллаборациям, «важные дяди» легко идут на неформальное общение. На днях встречался с комиссией по вопросу предпринимательства и представлял доклад на тему привлечения проектов из восточной Европы в Краков. Встреча прошла в непринужденной и веселой обстановке, депутаты оказались отзывчивыми людьми, которые искренне хотят помочь молодым предпринимателям принести пользу городу. Руководитель центра поддержки предпринимательства при правительстве города больше похож на стильного бородатого дровосека, чем на чиновника в нашем понимании.

Краков считается стартап-столицей Польши. Здесь сконцентрированы как минимум пять стартап-акселераторов.

Инкубаторы, акселераторы, огромное количество офисов IT-компаний и стартапов с командами из других стран Европы делают большие ставки на Польшу. Вести бизнес здесь намного дешевле, чем в странах-соседях — Германии, Чехии или Словакии. Профильным ивентам можно посвятить отдельный пост — это не унылые форумы и выставки, вроде некоторых украинских, а на самом деле крутые тусовки, которые вдохновляют на большее!

Итак, как мы выходили на рынок Польши?

Запустить сервис Rightconversions.com в Польше мы решили под другим названием. Свой выбор остановили на Leadpeak.eu. Первым делом мы перевели и адаптировали сайт: хотя на тот момент к сервису уже были подключены первые платные клиенты. На польский язык переведен только сайт, User Interface — пока только на английском (обещаем польским клиентам скоро исправиться).

Инструменты продаж

Спойлер: холодные звонки не работают.

Работу над проектом по оптовой торговле мы начали в июне. За это время нам удалось собрать большую базу потенциальных клиентов и конкурентов. Делали запросы от имени клиента с целью конкретизации розничной цены — и только один из пяти продавцов давал внятный ответ: что и сколько стоит. Обзвонили десятки компаний потенциальных партнеров (ниша узкая — так что это достаточно много), отправили сотни email с оферами — тишина. Такая ситуация была крайне непонятна и держала нас в «подвешенном» состоянии.

Мы работали по отлаженной схеме: поскольку я не знал языка, то нанял польскоязычного менеджера (студента из Украины), который был моим «рупором» и работал по скрипту, а результата нет. После переезда в Краков меня предупреждали, что полякам трудно продавать по телефону, они плохо идут на контакт, ленивые. Я не верил и говорил: «Ты просто не умеешь вести переговоры!». Оказалось, что все правда. Только после посещения профильной выставки, на результат от которой я вообще не надеялся, наступило прозрение. Здесь не заключаются сделки по телефону, не принимаются решения по электронной почте — только личные встречи, только рукопожатия.

Флешбэк из прошлого...

Несколько выводов, которые мы сразу же применили для повышения продаж Leadpeak

1. Никаких «наших менеджеров»: могут уйти годы на постижение польского менталитета. Базовый способ: найм двух менеджеров-поляков в штат. Главная цель звонка менеджера — договориться о встрече. На сегодняшний день у нас работают два менеджера по продажам, и все сделки были заключены исключительно при личных встречах.

2. Студии-партнеры. Мы решили заключить договор с веб-студией, которая подключает своим клиентам наш сервис и зарабатывает на комиссии. Такой формат сотрудничества вряд ли обеспечит стремительный рост платных клиентов, но он не требует никаких вложений и способствует активному распространению бренда.

3. Публикации на профильных площадках + партнерские посты в соц.сетях.

Список самых крупных (из известных мне) тематических площадок в Польше:

mamstartup.pl — новостной ресурс, посвященный стартапам и интернет-бизнесу в целом. Что-то вроде украинского AIN и российского «Цукерберг позвонит».

hive53.com — мощное стартап-комьюнити Кракова с большой и вовлеченной аудиторией в Facebook. Можно добавить свой стартап, пост о нем и презентовать свой стартап на регулярных встречах сообщества.

omgkrk.com — крупнейшее стартап-сообщество Кракова. Можно разместиться на сайте в списке компаний, постить информацию в группе FB и участвовать в качестве докладчика на встречах сообщества или на одном из регулярных ивентов.

Ряд других ресурсов и мероприятий мы собираемся протестировать в скором будущем:

Open Coffee KRK — регулярные утренние собрания, которые проводятся в Co-working space Colab каждый четверг в 8 утра. Организатор — Ричард Лукас, серийный предприниматель, частный инвестор, общественный деятель, а также владелец франшизы TEDx Kazimierz. Этот способ бесплатно презентовать свой продукт доступен всем желающем, встречи проводятся на английском языке.

marketinginternetowy.pl — новостная площадка об интернет-маркетинге, пока ничего о ней не знаю, но будем тестить.

pomysly-biznesowe.pl — площадка о бизнесе, чем-то напоминает Hopes&Fears.

Один месяц продаж с помощью двух менеджеров и партнерской студии принесли нам 28 платных подписок сроком от 1 до 6 месяцев, в общем — 73 регистрации. В будущем мы возлагаем большие надежды на бесплатные публикации на профильных ресурсах, соцсети и живые презентации продукта.

StartupTrips Krakow

Полученный опыт, знакомства и впечатления вдохновили нас на новый проект, который должен объединить знания о стартап-экосистеме Кракова и сконцентрировать их в максимально сжатой программе. Так появился StartupTrips Krakow. StartupTrips — пилотный проект, задуманный для объединения украинских и польских стартап-команд для обмена опытом и создания общих проектов. Для украинских IT-предпринимателей это возможность выйти на новый уровень в стране ЕС. Для одних — расширение бизнеса, новые рынки, для других — быстрый рост стартапа с помощью инвесторов, акселерационных программ. Над нашей программой мы работаем совместно с польскими партнерами: некоммерческими организациями при правительстве Кракова, бизнес-инкубатором и несколькими акселераторами.

По сути своей StartupTrips Krakow — четырехдневный тур в Краков для IT-предпринимателей, сотрудников компаний, стартап-команд. Первый, кстати, состоится 9-13 февраля 2016 года. Цели мероприятия:

знакомство со стартап-экосистемой Польши;

помощь в развитии украинских IT-проектов на европейском рынке;

установление контактов с инвесторами;

интеграция украинского IT-бизнеса в европейское и мировое пространство.

Программа тура утверждена, но постоянно дополняется новыми спикерами и мероприятиями. Все новости — в Facebook и Instagram. Так что приглашаем вас, друзья, в Краков — отличный город для раскрытия потенциала, реализации своих стремлений и перехода на следующий уровень!

Несколько подарков для читателей блога Netpeak. Скидка на тур 10% по промокоду takemymoneynetpeak. Также дарю всем читателям скидку на подключение Leadpeak на любой период — 20% по промокоду takemymoneynetpeak.

По всем вопросам относительно Leadpeak и StartupTrips пишите мне в Facebook или на почту startuptrips@gmail.com.

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