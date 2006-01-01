Елена Борун

Елена Борун

Автор NJ c 2016
Позиция:
Content Marketer
Компания:
AcademyOcean
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
Пишу с 14 лет: рассказы, стихи. В контент-маркетинг пришла в 2015 году.

Статьи автора

Корпоративный университет — что это и как его используют в компаниях
Бизнес
Корпоративный университет — что это и как его используют в компаниях
10348 19