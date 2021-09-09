Корпоративный университет — что это и как его используют в компаниях

Представьте, вместо того чтобы долго искать классных специалистов или менеджеров среднего и высшего звена на стороне, вы сами взращиваете их. Для этого нужен корпоративный университет. Рассказываем что это и как его используют компании.

Корпоративный университет, по сути, то же, что курсы повышения квалификации. Здесь сотрудники проходят обучение, чтобы прокачивать и развивать свои хард и софтскиллы.



Это может быть обучение менеджменту, лидерству, ведению переговоров, разрешению конфликтов. Надцель корпоративного университета — помочь компании выполнить свою миссию и реализовать цели создавая, приумножая знания внутри компании.

Такие университеты помогают поддерживать мотивацию к работе, саморазвитию, росту в той или иной отрасли. С корпоративным университетом больше шансов не только вырастить, но и сохранить ценного сотрудника, сэкономить время и деньги на поиске «своего человека».

Примеры корпоративных университетов мировых и украинских компаний

Идея обучать сотрудников зародилась давно, но популярность набирает с 1990-х годов.

Опыт General Motors, General Electric, McDonald's и Disney

В 1919 году появился корпоративный университет General Motors — Kettering University. Тогда ощущался дефицит специалистов в сфере промышленного производства, а академические знания отставали от востребованных компаниями профессиональных навыков.

Изначально Kettering University создавался для подготовки специалистов по продажам, но впоследствии расширился и на другие профессии. Сегодня он помогает своим сотрудникам получить степень магистра в направлениях Data Science, Science Engineering, Science Lean Manufacturing и другим.

В 1956 году создан Кротонвильский университет General Electric, который впоследствии стал образцом для подражания. Их образовательная модель состоит из нескольких элементов:

тщательный отбор сотрудников;

многоступенчатые корпоративные программы;

непрерывное сопровождение сотрудников с оценкой их достижений и обратной связью.

В Кротонвильском университете делают упор на обучение всей команды, а не условных лидеров. Компания видит ценность в том, чтобы проблемы и задачи рассматривались людьми сообща. При этом ответственность несет каждый, а не только топ-менеджер, например.

Университет гамбурологии McDonald's открылся в 1961 году. В нём обучают менеджеров среднего и высшего звена. На канале Коркуль вы найдете более подробный рассказ об этом универе. Отметим только, что почти 50% текущего топ-менеджмента компании когда-то прошли обучение в Университете Гамбургерологии.

Здесь сотрудников обучают управлению командами, лидерству, развитию бизнеса и пр. На онлайн-обучение в университете обратили внимание ещё в 2005 году и почти заменили им классические аудиторные занятия.

Disney-U основан в 1962 году. Здесь разработана система обучения сотрудников Диснейлендов основам корпоративной культуры: «дружелюбие, аккуратность и безопасность». В основе системы лежит мысль: каждый сотрудник вносит вклад в формирование впечатления посетителей от визита.

Например, дети любят брать автографы у своих любимых героев и специалисты Диснея разработали уникальные подписи, соответствующие характеру каждого персонажа. Чтобы порадовать детей, аниматоры (актёры, играющие роль персонажа) должны уметь расписываться так, как это сделали бы Микки Маус или Золушка. И для этого они проходят специальный курс.

Дисней не только обучает сотрудников, но и привлекает их к созданию курсов.

Университет ПриватБанка, академия ДТЭК и учебные центры АТБ

ПриватБанк одним из первых в Украине создал корпоративный университет. Было это в декабре 2003 года. По сути, обучение начинается ещё до приема на работу и продолжается после. По информации minfin.com.ua, для новичков предусмотрена стипендия, и она соответствует начальной ставке для осваиваемой специальности.

«ПриватУниверситет» обучает менеджеров среднего звена и топов, готовит коучей для проведения внутренних тренингов, ещё до локдауна активно развивает онлайн-обучение. Каждый курс или обучающая программа предполагают регулярное тестирование.

Академия ДТЭК основана в 2010 году в качестве единого центра управления знаниями на всех предприятиях энергетической компании. Цели:

подготовить 70% талантливых сотрудников для управленческих должностей;

повысить качество соответствующей профподготовки в Украине;

подготовить поколение HR-партнёров на международном рынке.

Ежегодного примерно 92,5 тысяч сотрудников проходят через ДТЭК Академию. Создано 1000 программ для 128 рабочих профессий. Над Академией работает 300 тренеров и 850 экспертов.

В учебных центрах корпорации «АТБ» ежегодно обучается более 7 тысяч человек рядового и 3 тысяч административного персонала. Открыто 4 учебных точки: в Киеве, Одессе, Днепре и Львове. Первая — в Днепре, и сейчас он главный. В них обучаются и повышают квалификацию управленцы, их заместители, администраторы, товароведы, пекари, начальники службы охраны. Все наставники — бывшие сотрудники магазинов, поэтому опыта и примеров из личной практики много. После обучения сотрудники сдают контрольные и итоговое тестирование.

Кстати, если ищите методы и способы корпоративного обучения, почитайте пост о том, как обучать команду по методу 70:20:10.

Зачем вам корпоративный университет?

Ответ на этот вопрос, пожалуй, такой же, как и на вопрос «зачем вам квалифицированные кадры?». Через совершенствование знаний, обмен опытом, командную работу сотрудников во время обучения и практики, вы повышаете конкурентноспособность своего бизнеса.

Преимущества корпоративных университетов:

Помогают повысить квалификацию сотрудников. В компании Motorola подсчитали, что 1 доллар, вложенный в образование, приносит 33 доллара прибыли. Дают преимущество при найме. Как показал опрос, проведённый HeadHunter, 63% соискателей на должность без опыта работы считают обучение от компании необходимым условием. А среди соискателей с опытом работы более 10 лет так считает 38%. Помогают продвинуться на руководящие должности по карьерной лестнице, а значит компании удерживают обученных и мотивированных лидеров внутри. Внедряют инновации. Люди, проходя обучение, обсуждают полученную информацию, генерируют идеи, как в университете, когда после лекций заинтересованные студенты встречаются, обсуждают полученную информацию, вместе ходят в библиотеку. Усиливают культуру компании. Адаптация новичков помогает им быстрее ознакомиться с брендом, культурой, и укрепить взаимоотношения среди сотрудников. Дают полный контроль над обучением. У каждой компании будет свой подход к созданию, наполнению курсов. Бренды придумывают для себя оптимальный способ обучения — проводить лекции или семинары офлайн, давать доступ к базам знаний на облачных платформах, создавать свои библиотеки с нужной литературой в офисах.

Где создать корпоративный университет?

Классические онлайн-платформы (LMS) для создания корпоративных университетов появились давно. Первая LMS была разработана в Норвегии и называлась ЕККО. Её выпустили в 1991 году, но о ней мало кто слышал. Из известных старых LMS-платформ на слуху Moodle, который запустился в 2002 году. Для работы с ним до сих пор нужно настраивать сервер, домен, докупать нужные модули.

Современные LMS системы сильно отличаются. С ними легко работать — не нужны программисты, дизайнеры, отдельные серверы. Одна из таких систем — AcademyOcean. С ней работают компании из более чем 20 стран мира. Из украинских компаний программой пользуются: Интертоп, Ajax, Work.ua, Rocket, ЦУМ и другие. Здесь легко развернуть полноценный корпоративный университет, который будет доступен всегда и из любой точки мира.

Более подробно про онлайн-академии читайте в статье о том, как обучать сотрудников и клиентов в кризис и после него.

Запомнить

Корпоративный университет подпитывает лояльность, лидерство и помогает взращивать таланты. Сейчас, чтобы создать корпоративный университет, не нужно быть крупным брендом или арендовать кампусы.

Образование — инвестиции в будущее своих сотрудников. И они, чувствуя заботу, будут лояльны к компании. Сегодня корпоративные университеты обучают не только бизнесу. Например, Университет Гамбургерологии ввёл в программу темы об экологии, заботе об окружающей среде и «зелёной энергии».

А для тех кто дочитал до конца я подготовила специальный бонус от AcademyOcean: первые 10 человек, которые заполнят специальную форму, получат $200 бонуса на запуск своего корпоративного университета.