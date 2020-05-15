Корпоративные академии. Как обучать сотрудников и клиентов в кризис и после него

Карантин и последующий за ним кризис внесли много корректив в наши жизни и бизнес. Тысячам компаний пришлось меняться: переводить сотрудников на
На западе давно используют для этого систему, которую легко создавать, обновлять и анализировать — корпоративные академии. Они безопасны, находятся в облаке и доступны с любого устройства.
О том, как корпоративное обучение устроено изнутри и почему это актуальная тема для работы онлайн рассказывает Владимир Поло, СЕО и основатель обучающей платформы для бизнеса AcademyOcean.
Что такое корпоративная академия?
Корпоративная академия — это портал, состоящий из уроков и тестов. Здесь можно структурировать контент как для внешнего обучения (потенциальные и существующие клиенты, партнёры) так и для внутреннего (новые и существующие сотрудники).
Классические платформы (вроде Moodle, Docebo, Cornerstone Learning) появились 10-15 лет назад. Это большие и сложные системы для всего: школ, университетов, инфобизнеса и бизнеса в том числе.
Современные аналоги сильно отличаются:
- Для создания курсов не нужно привлекать программистов и дизайнеров.
- Новые сервисы заточены под нужды бизнеса.
- Включают в себя персонализацию (уроки видоизменяются под конкретного пользователя), white-label, интеграции с любыми системами и другие полезные функции.
Зачем использовать корпоративную академию?
Для обучения сотрудников
Академия позволяет построить особую экосистему для обучения, где сотрудники будут на одной волне, начиная
Например, в Netpeak Group для адаптации новичков упаковали свои материалы (мануалы, видео, тексты) в вводный курс из 20 коротких уроков, который за 1-1,5 часа помогает новым сотрудникам разобраться со всеми организационными вопросами.
А также создали курс о корпоративной культуре, миссии и ценностях компании. Кроме этого новичок узнает о том, как сотрудники вместе развлекаются и развиваются, как проходят
В итоге, каждый получает свой учебный план, который легко обновлять и актуализировать, а компания экономит около 200 часов времени кураторов и руководителей ежемесячно.
Netpeak Group уменьшило время адаптации новичков на 60% благодаря автоматизированной Академии.
Елена Скуратович, HR-директор Netpeak Group.
Для онбординга клиентов
Все мы понимаем, что клиенты не будут с нами вечно. Часть из них отказывается от использования тех или иных услуг. Как правило, причиной выступает один из двух пунктов:
- Не понимают ценность продукта\услуги.
- Не используют все фичи продукта, либо не используют их должным образом.
В корпоративной академии легко организовать обучение клиентов с первого дня (онбординг), доступно рассказать о новых фичах а также создать целую прослойку пользователей — сертифицированных специалистов по вашему продукту.
Например, в
- Руководители получают четкую картину того, как и зачем внедрять систему Планфикс.
- Сотрудники — понимают, как пользоваться системой (им придётся чаще взаимодействовать с сервисом). Ученики за 15-20 минут проходят тест, и получают сертификат.
В итоге, компании-клиенту понятно, какие задачи можно решить с помощью Планфикса (существующие и возможные), функционал сервиса не кажется темным лесом. Кроме того, людям не нужно тратить время на освоение сервиса, и они могут полноценно пользоваться им ещё на пробном периоде.
Благодаря собственной Академии, конверсия из trial-аккаунтов в платящих пользователей выросла на 38% после запуска нашей Академии.
Михаил Гошка, CEO и основатель Планфикс.
Для обучения партнеров и крупных клиентов
Для крупных клиентов и партнёров очень круто работает ещё одна из возможностей академий — создание персональных white-label порталов.
В несколько кликов вы можете клонировать контент из другой вашей академии, изменить под нужды конкретного клиента, забрендировать и оформить в цветах компании.
White-label академии — персональные обучающие порталы, заточенные под задачи крупных клиентов или партнёров.
Например, если услугой/продуктом пользуется целая команда, для этой команды можно сделать личный портал.
Там будет только та информация, которая нужна конкретно этой команде.
Руководитель сможет видеть успехи команды, если вы пригласите его в качестве администратора такой команды.
Например, наш американский клиент, один из крупных игроков индустрии управления рисками (сфера GRC) создал уже более 300 академий для своих клиентов и во многом связывает свои успехи с эффективным обучением.
Выводы
- Корпоративные академии помогают выстроить обучение сотрудников и клиентов в систему. После опыта массового перехода на удалёнку можно говорить, что создание академий стало трендом.
- Современные платформы позволяют создавать обучение просто, без программистов и дизайнеров и при этом использовать мощный функционал.
- Академии для сотрудников и новичков в компании позволяют обучать, вдохновлять и сертифицировать их, при этом экономить время кураторов и руководителей. В условиях удаленной работы, академия снизит необходимость постоянных созвонов.
- Академии для клиентов и партнеров помогают повысить конверсию из потенциальных клиентов в платящих, повысить ценность продукта и научить им пользоваться.
Кстати, AcademyOcean находится в Одессе, но работает в основном с США и Францией. Опыт работы с компаниями этих стран показывает, что корпоративные академии решают много болей бизнеса, которые актуальны для бизнеса из СНГ.
У нас никогда не было пробного периода, но для первых десяти компаний из блога Netpeak мы откроем демо-аккаунты и выдадим доступ в «Академию о том, как создавать академии».
Заполните специальную форму, и наша команда свяжется с вами, чтобы выдать демо-доступы и рассказать о первых шагах при создании академии.
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