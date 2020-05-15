Корпоративные академии. Как обучать сотрудников и клиентов в кризис и после него

Карантин и последующий за ним кризис внесли много корректив в наши жизни и бизнес. Тысячам компаний пришлось меняться: переводить сотрудников на удаленную работу , перестраивать коммуникацию и контроль задач. За всем этим можно оставить без внимания важную составляющую развития любой компании — обучение сотрудников и клиентов.

На западе давно используют для этого систему, которую легко создавать, обновлять и анализировать — корпоративные академии. Они безопасны, находятся в облаке и доступны с любого устройства.

О том, как корпоративное обучение устроено изнутри и почему это актуальная тема для работы онлайн рассказывает Владимир Поло, СЕО и основатель обучающей платформы для бизнеса AcademyOcean.

Компании со всего мира создают свои корпоративные академии на этой платформе — более 100 тысяч сотрудников, клиентов и партнеров прошли здесь обучение. И хоть основная часть клиентов находится в США и Франции, во время карантина из-за всплеска заявок из стран СНГ, команда AcademyOcean создала сайт на русском языке

Что такое корпоративная академия?

Корпоративная академия — это портал, состоящий из уроков и тестов. Здесь можно структурировать контент как для внешнего обучения (потенциальные и существующие клиенты, партнёры) так и для внутреннего (новые и существующие сотрудники).

Классические платформы (вроде Moodle, Docebo, Cornerstone Learning) появились 10-15 лет назад. Это большие и сложные системы для всего: школ, университетов, инфобизнеса и бизнеса в том числе.

Современные аналоги сильно отличаются:

Для создания курсов не нужно привлекать программистов и дизайнеров. Новые сервисы заточены под нужды бизнеса. Включают в себя персонализацию (уроки видоизменяются под конкретного пользователя), white-label, интеграции с любыми системами и другие полезные функции.

Зачем использовать корпоративную академию?

Для обучения сотрудников

Академия позволяет построить особую экосистему для обучения, где сотрудники будут на одной волне, начиная с первого дня работы . Со своей стороны работодатель анализирует прогресс как отдельного человека, так и компании в целом, проверяет знания — по прохождении каждого урока выдается сертификат.

Например, в Netpeak Group для адаптации новичков упаковали свои материалы (мануалы, видео, тексты) в вводный курс из 20 коротких уроков, который за 1-1,5 часа помогает новым сотрудникам разобраться со всеми организационными вопросами.

А также создали курс о корпоративной культуре, миссии и ценностях компании. Кроме этого новичок узнает о том, как сотрудники вместе развлекаются и развиваются, как проходят корпоративы и работает система геймификации.

В итоге, каждый получает свой учебный план, который легко обновлять и актуализировать, а компания экономит около 200 часов времени кураторов и руководителей ежемесячно.

Netpeak Group уменьшило время адаптации новичков на 60% благодаря автоматизированной Академии.

Елена Скуратович, HR-директор Netpeak Group.

Для онбординга клиентов

Все мы понимаем, что клиенты не будут с нами вечно. Часть из них отказывается от использования тех или иных услуг. Как правило, причиной выступает один из двух пунктов:

Не понимают ценность продукта\услуги. Не используют все фичи продукта, либо не используют их должным образом.

В корпоративной академии легко организовать обучение клиентов с первого дня (онбординг), доступно рассказать о новых фичах а также создать целую прослойку пользователей — сертифицированных специалистов по вашему продукту.

Например, в SaaS компании Планфикс создали академию для новых клиентов (руководителей компаний) и их сотрудников:

Руководители получают четкую картину того, как и зачем внедрять систему Планфикс. Сотрудники — понимают, как пользоваться системой (им придётся чаще взаимодействовать с сервисом). Ученики за 15-20 минут проходят тест, и получают сертификат.

В итоге, компании-клиенту понятно, какие задачи можно решить с помощью Планфикса (существующие и возможные), функционал сервиса не кажется темным лесом. Кроме того, людям не нужно тратить время на освоение сервиса, и они могут полноценно пользоваться им ещё на пробном периоде.

Благодаря собственной Академии, конверсия из trial-аккаунтов в платящих пользователей выросла на 38% после запуска нашей Академии.

Михаил Гошка, CEO и основатель Планфикс.

Для обучения партнеров и крупных клиентов

Для крупных клиентов и партнёров очень круто работает ещё одна из возможностей академий — создание персональных white-label порталов.

В несколько кликов вы можете клонировать контент из другой вашей академии, изменить под нужды конкретного клиента, забрендировать и оформить в цветах компании.

White-label академии — персональные обучающие порталы, заточенные под задачи крупных клиентов или партнёров. Например, если услугой/продуктом пользуется целая команда, для этой команды можно сделать личный портал. Там будет только та информация, которая нужна конкретно этой команде. Руководитель сможет видеть успехи команды, если вы пригласите его в качестве администратора такой команды.

Например, наш американский клиент, один из крупных игроков индустрии управления рисками (сфера GRC) создал уже более 300 академий для своих клиентов и во многом связывает свои успехи с эффективным обучением.

Выводы

Корпоративные академии помогают выстроить обучение сотрудников и клиентов в систему. После опыта массового перехода на удалёнку можно говорить, что создание академий стало трендом. Современные платформы позволяют создавать обучение просто, без программистов и дизайнеров и при этом использовать мощный функционал. Академии для сотрудников и новичков в компании позволяют обучать, вдохновлять и сертифицировать их, при этом экономить время кураторов и руководителей. В условиях удаленной работы, академия снизит необходимость постоянных созвонов. Академии для клиентов и партнеров помогают повысить конверсию из потенциальных клиентов в платящих, повысить ценность продукта и научить им пользоваться.

Кстати, AcademyOcean находится в Одессе, но работает в основном с США и Францией. Опыт работы с компаниями этих стран показывает, что корпоративные академии решают много болей бизнеса, которые актуальны для бизнеса из СНГ.

У нас никогда не было пробного периода, но для первых десяти компаний из блога Netpeak мы откроем демо-аккаунты и выдадим доступ в «Академию о том, как создавать академии».

Заполните специальную форму, и наша команда свяжется с вами, чтобы выдать демо-доступы и рассказать о первых шагах при создании академии.