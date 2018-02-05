Бархатная оптимизация исходящих ссылок

Исходящие ссылки — зло! Зачем их ставить? Пусть читают только нас и никуда не уходят. Давайте не будем торопиться с выводами. Исходящие ссылки нужны и важны. Если хотите узнать, почему и как их оптимизировать, читайте пост из нашей рубрики «Азбука SEO».

Что такое исходящие ссылки

Исходящие ссылки — это все ссылки сайта, которые ведут на другой домен. Их ставят по разным причинам. Таким образом, к примеру, добросовестный админ дает адрес, по которому пользователь получит полный ответ на свой запрос.

Вот как выглядит внешняя ссылка в коде страницы:

<a href="http://www.чужой домен.com/"> Анкор </a>

Анкор — это текст ссылки, который пользователь видит на странице.

Где чаще всего находятся исходящие ссылки?

В комментариях от пользователей. С ростом популярности крауд-маркетинга такие ссылки растут, как грибы. На сайтах брендов, где можно найти более детальную информацию о товаре, информацию по техподдержке, ссылки на драйверы и так далее. На сайтах-партнерах. Владелец сайта договорился со сторонним ресурсом и поставил на своем портале ссылку на партнера. Рекламные ссылки. Здесь без комментариев. У каждого своя стратегия заработка.

Больше подробностей о крауд-маркетинге читайте в посте «Как составить техзадание по крауд-маркетингу для сайтов услуг» .

Пять причин ставить ссылки

Качественные исходящие ссылки нужны и важны. Для тех, кто сомневается Рэнд Фишкин приводит пять аргументов за:

«Паразитный» трафик. Вы поставили ссылку на внешний сайт site1.com, по ссылке пошел реферальный трафик и вебмастера site1.com это заметили. Теперь ваш сайт будет изучен и, если обнаружатся услуги или товары для site1.com, возможно, его владельцы что-то у вас купят. Это хорошая тактика для качественных, но малоизвестных ресурсов.

Масштаб и охват тематики. Не важно, насколько у вас полный и развитый ресурс. Ни один сайт в сети не сможет удовлетворить запросы всех пользователей. Если у вас качественный контент, ставьте ссылку на авторитетный ресурс, информация на котором дополняет ваш контент. Так вы получаете плюсик к карме, а пользователь — полный и релевантный ответ на свой запрос.

Сеть «хороших» сайтов. Команда Linkscape провела исследование спамности ссылок и выявила: качественные сайты связаны ссылками с такими же качественными сайтами. В свою очередь, площадки низкого качества ссылаются и получают ссылки с таких же «подозрительных» сайтов.

Связь ссылок. Когда вы ссылаетесь на внешние сайты — это дополнительный сигнал для поисковых систем. Мол, смотрите, у нас естественный ссылочный профиль и наш сайт не участвует в схемах обмена ссылками.

Ссылки помогают установить связь с нужными людьми. В сети много лидеров мнений, блогеров, писателей, вебмастеров. Если вы поставите ссылку на лидера мнений или блогера, то он, скорее всего, вас заметит. Ведь обычно инфлюенсеры мониторят упоминание о себе и своих сайтах (сервисах). В результате вы сможете как минимум завоевать благосклонное отношение, как максимум — договориться об обмене гостевыми постами и построить долгосрочное информационное сотрудничество.

А теперь поговорим о методике работы со внешними ссылками.

Как составить список исходящих ссылок

Чтобы обнаружить исходящие ссылки, нужно воспользоваться любой удобной программой для сканирования сайта — краулером.

У меня это Netpeak Spider. Чтобы получить отчет о всех внешних ссылках, перед сканированием сайта выбираю в настройках пункты «Ссылки» — «Исходящие ссылки» — «Внешние ссылки»:

Затем выделяю все просканированные страницы, выбираю в меню «Сводка по текущей таблице» и пункт «Внешние ссылки»:

Открывается окно с отчетом о всех исходящих ссылках с сайта:

И вуаля — наглядный отчет для работы готов. Его можно выгрузить в формате .xlsx или .csv и потом импортировать в Google Sheets.

Итак, мы получили список ссылок и что же с ними теперь делать?

Оптимизация ссылок

Если коротко описать стратегию по оптимизации исходящих ссылок — удаляйте весь мусор и оставляйте только трастовые и авторитетные ресурсы.

Проверка статуса внешних ссылок

Когда уже есть полный список внешних ссылок, первым, что нужно сделать — это проверить код ответа сервера. Для этого достаточно берем полный список, загружаем его в любой краулер и сканируем параметр кода ответа сервера.

В Netpeak Spider сделать это можно в 5 шагов:

Запускаем Netpeak Spider и создаем новый проект.

Выбираем «Быстрые настройки» — режим сканирования «По списку URL».

Открываем список URL и вставляем наш список из внешних ссылок сайта.

Список можно добавить любым удобным способом: вставить из буфера, загрузить из файла txt или ввести вручную. В нашем случае, вставляем URL из буфера.

Все дубли адресов программа автоматически удалит и список для проверки будет состоять только из уникальных значений.

Устанавливаем только необходимые параметры для сканирования списка (в данном примере это код ответа сервера).

Остается нажать «Старт» и получить результаты.

Какие коды бывают чаще всего:

200 — внешняя рабочая ссылка. 30Х — внешняя ссылка с редиректом. Тут нужно детально разобраться, какой именно редирект и с какой целью его использовали вебмастера внешнего ресурса. Например, вы ставили ссылку на трастовый сайт, который со временем исчез, а сам домен выкупили другие вебмастера и переливают трафик на низкокачественные ресурсы. Это, конечно, один из самых пессимистичных прогнозов, но проверить стоит. 40Х — внешняя ссылка с ошибкой. Возможно страница, на которую вы ссылаетесь удалена или перемещена без редиректа. На практике бывает масса вариантов.

Ссылки на социальные сети прекрасно воспринимаются поисковыми системами, закрывать их не нужно. Социальные сети — дополнительный плюс в нашу пользу.

Далее определяем, какие ссылки можно удалить — они не несут пользы пользователю, а какие придется все-таки оставить. Вот с последними мы и будем работать.

Атрибут rel="nofollow"

Сегодня вес страницы уже не рассчитывается по показателю PageRank, но многие вебмастера считают, что когда мы оставляем ссылку на внешний ресурс, то все равно отдаем ему часть веса сайта. Чтобы этого не произошло, можно запретить роботу Google переходить и учитывать ссылку. Сделать это можно с помощью атрибута rel="nofollow":

<a href="signin.php" rel="nofollow">Войти</a>

Этот метод не дает 100% гарантии, что робот не учтет ссылку.

SEOHide

Если ссылку удалить по каким-либо причинам нельзя, но для продвижения важно, чтобы ссылка не учитывалась, можно воспользоваться планом Б.

SEOHide — технология скрытия текста и ссылок на сайте с помощью Java Script. Как это работает: мы скрываем ссылки в коде страницы, чтобы робот не смог распознать их, но оставляем их рабочими для пользователей.

Что нужно сделать:

Скопировать исходный код элемента, который хотим скрыть и закодировать декодировщиком Base64. Полученный код вставить в файл content.js. Каждый новый элемент нужно привязывать к новому атрибуту hashstring (уникальный набор символов (букв и цифр) в пределах одной страницы). Подключаем библиотеки jquery.js, base64.js и content.js между тегами <head> и </head>. Заменяем фрагмент контента или элемента, который скрывается, на тег <span> с соответствующим атрибутом hashstring, например: