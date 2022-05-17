Бизнес и война: как выжить и не потерять всех сотрудников

112 сотрудников моей компании — из Украины. То, чем я хочу поделиться в статье, не теория, а реальный опыт, который переживает моя компания. Расскажу о конкретных шагах, которые мы предприняли, чтобы сохранить сотрудников, чтобы потом можно было продолжить бизнес.

Шаг 1. Поддержите сотрудников

Жизни ваших сотрудников ничего не должно угрожать. Помогите деньгами, продуктами, транспортом. Некоторым может потребоваться временное убежище, жильё.

Кажется, что это очевидно. Но я сам был свидетелем тому, как в крупной киевской корпорации после 24 февраля руководство просто исчезло. Они не выстроили коммуникацию с сотрудниками, заняв позицию «это не наше дело». Предпочли, чтобы всеми вопросами занимались государственные органы.

Потеря коммуникации — главная ошибка. Представьте, какое отношение у сотрудников будет к компании, которая повела себя подобным образом.

Шаг 2. Говорите о работе

Напоминайте людям, что у них есть работа — несмотря на взрывы за окном и свист пуль. Что они — часть компании, и у каждого своя роль в ней. Вам нужно организовать хоть какую-то деятельность, связанную с работой. Возможно, попробовать удалённый формат.

Да, в такой ситуации сложно напоминать о планах, обязанностях, организовывать работу. Иногда люди вообще не могут уделить ей время. У нас в компании есть сотрудники, которые по 3 недели не выходили на связь, и мы не знали, что с ними происходит. Но переключать внимание людей нужно — если этого не сделать, вы можете потерять их навсегда.

Поэтому мы пытались максимально оставить все проекты украинской команды — за исключением тех, которые нельзя продолжать физически. Понятно, что они идут не с той скоростью и не с теми результатами, но мы продолжаем их реализацию. Главной задачей было оставить у сотрудников хотя бы частичный фокус на работу, параллельно помогая им.

Шаг 3. Показывайте будущее

Важно, чтобы планы были актуализированы под текущую ситуацию. Вообще война, начавшись, разрушает планы и цели людей на будущее — а от этого страдает их психика. Война создаёт колоссальное состояние неопределённости.

И именно поэтому руководители в эти моменты должны ещё больше говорить о планах, развитии, проектах. Их нужно актуализировать. Для этого возьмите список всех проектов и решите, что делать с каждым из них. Никто не знает, что будет завтра — владельцы и руководители не могут быть уверены в чём-то на 100 %. Но давать людям будущее — наша прямая работа: если этого не сделаем мы, будущего не будет вообще. Постоянно и непрерывно говорите людям о том, что вы будете делать дальше. Даже если ваши планы постоянно меняются.

Шаг 4. Сбросьте балласт

Здесь я говорю о вещах, которые никак не пригодятся при реализации новых планов. Людям вообще свойственен необоснованный оптимизм. Конечно, коронавирус — слабый пример по сравнению с войной, но вспомните, как всё начиналось.

Были те, кто говорил: «Через пару-тройку недель всё вернётся на круги своя». Но я всегда считал, что это надолго, пытался донести свою точку зрения. Приводил в пример Google, который отправил сотрудников домой на полтора года. Но руководителям свойственно недооценивать проблемы, и потому они не спешат избавляться от балласта.

Как человек я надеюсь, что война закончится завтра, через два-три дня. Но как руководитель (и я советую вам иметь такую же точку зрения) — я пессимистичен. Ужасно, но мы должны строить планы исходя из того, что это будет длиться месяцами.

Пересмотрите все расходы — возможно, стоит расторгнуть договор аренды, перевезти оборудование на недорогой склад. Если вы видите, что сокращение персонала неизбежно — сделайте это как можно раньше. Пока вы сможете заплатить людям выходное пособие, и таким образом поддержать. Это лучше, чем через два-три месяца прийти к банкротству.

Шаг 5. Работайте с другими организациями

Есть много волонтёрских организаций, государственных программ. Они помогают с деньгами, транспортом, жильём и так далее. Собирайте информацию, проверяйте и рассказывайте вашим сотрудникам. Зачастую люди, находящиеся в тяжёлой ситуации, даже не знают о таких возможностях. Помогите им получить поддержку — будет очень ценно.

Шаг № 6. Услуги и цены компании

В условиях войны люди приобретают совершенно другие вещи, да и делают это по-другому. А вы, как предприниматель, заинтересованы в сохранении персонала. Для этого нужно дать им любую работу. Если стоимость услуг будет перекрывать зарплату, даже частично, это уже хорошо. Трезво смотрите на то, что можно продать, на чём заработать. Всё, что угодно, — лишь бы поддержать команду во время войны.

Итог

Война закончится. И нужно будет выстраивать страну, предоставлять товары и услуги. А сделать это без команды — невозможно.

Когда вы будете анализировать ваши услуги, цены и предложения, забудьте обо всём, на чём когда-то зарабатывали. Нужно принять точку зрения, что вы делаете бизнес в абсолютно новой стране, в новой сфере, с другим маркетингом. Реалистично посмотрите, что из этого можно выкрутить. Не пытайтесь продолжать делать бизнес так, как вы делали до войны.

Во время войны люди находятся в ужасном эмоциональном состоянии. И оно ухудшается с каждым днём. Параллельно с физической войной идёт информационная. Новостная повестка фокусируется только на смертях и разрушениях. Это поглощает всё внимание людей, ухудшая их состояние.