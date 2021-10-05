Большое падение Facebook — влияние на рынок и реакция интернета

Четвертого октября случился самый длительный с 2008 года сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который также повлиял на другие соцсети — из-за перегрузки они работают медленнее, чем обычно. Совершенно очевидно, что этот сбой отразится на стартапах, маркетинге и даже современной культуре. Собрали все самое интересное в нашем стриме:
По теме
Рейтинг директоров по маркетингу среди ecommerce-проектов Казахстана
Помимо полезного и качественного продукта, услуги, компании нужен мощный маркетинг. И возможно это только благодаря хорошему директору по маркетингу. Только так это работает. Кто лучшие в этой нише в Казахстане? Узнать!
Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес
Участники бизнес-клуба netpeak получают бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы в Google Ads
Как продвигать бренд в Facebook без бюджета на рекламу
Что делать, если денег нет, но трафик очень нужен: советы по раскрутке бренда в фейсбуке. В бесплатном продвижении главный ресурс — время: часы, дни, недели, месяцы, проведенные на площадке. Как их применить? Читайте!
Свежее
Stories для бизнеса. Правила и фишки вовлечения в Instagram
Как использовать сториз для бизнеса на полную? Фишки от практиков SMM-продвижения.
Как работать с перформанс-рекламой
И зачем топ-менеджерам разбираться в настройках кампаний, повышать свою техническую грамотность? Показываем на примерах и раскладываем по полочкам.
Як великому бізнесу проявити себе у соцмережах. Кейс мережі EVA
Масштабний офлайн-бізнес йде у діджитал. Для мережі магазинів EVA свого часу це стало викликом. Читайте про досвід роботи в YouTube, TikTok i Telegram.
Обсуждают
Как продвигать посты в Instagram — пошаговая инструкция для новичков
Алгоритм настройки и запуска рекламы для SMM-, PPC-специалистов, блогеров и владельцев бизнеса.
«Социальная сеть»: бой гения и плагиата
Наш обзор кинофильма «Социальная сеть» про Facebook и Марка Цукерберга.
Тактики видеомаркетинга — как покорить алгоритм YouTube
Отмена видео-сниппетов в выдаче Google, удаление страницы с тегами и инструмента подсказки ключевых слов в YouTube — все события последних месяцев свидетельствуют: Google всерьёз взялся за видеохостинги и решил изменить правила игры для видеомаркетинга в
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти