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Большое падение Facebook — влияние на рынок и реакция интернета
Георгий Рябой
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Четвертого октября случился самый длительный с 2008 года сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который также повлиял на другие соцсети — из-за перегрузки они работают медленнее, чем обычно. Совершенно очевидно, что этот сбой отразится на стартапах, маркетинге и даже современной культуре. Собрали все самое интересное в нашем стриме:

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продвижение в Facebook боты в Facebook репутация в соцсетях социальные сети
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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