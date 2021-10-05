Большое падение Facebook — влияние на рынок и реакция интернета

Четвертого октября случился самый длительный с 2008 года сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который также повлиял на другие соцсети — из-за перегрузки они работают медленнее, чем обычно. Совершенно очевидно, что этот сбой отразится на стартапах, маркетинге и даже современной культуре. Собрали все самое интересное в нашем стриме: