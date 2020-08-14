Что делать, если приложение удалили из Google Play или AppStore

Только в январе у ТОП-3 игр в Google Play было 70 миллионов скачиваний. Рынок мобильных приложений активно развивается, но от бана своего детища не застрахован никто. При этом причин блокировок сотни, они не всегда понятны. Решили разобраться в этих «потемках». Велик ли шанс выиграть апелляцию и восстановить свой продукт, далее в посте.

Есть ли жизнь после бана?

Существует масса причин и видов бана. Например, в Google Play есть как удаление, так и блокировка.

Заблокировать могут не только приложение, но и весь аккаунт. Первое вернуть проще. А вот с удалением аккаунта сможет справиться только крупный паблишер (имеющий множество приложений и заметный для магазина) и разве что в App Store. Ведь там реальнее добиться ответа от менеджера.

Будьте готовы, что санкции могут быть весьма неожиданным. Например, блокировка видео-плеера из-за обновленного описания с упоминанием формата субтитров .ass (более продвинутая версия формата .ssa). Что противоречит «Политике в отношении сексуального контента и ненормативной лексики».

Разработчик подал апелляцию и добился разблокировки уже на следующий день. Но вопросы к модерации остались.

А вот если ваш продукт идентифицировали как skam-приложение (воруют средства со счетов) или заподозрили в другом мошенничестве, шансов на восстановление нет.

Иногда к нам обращаются клиенты по вопросу банов App Store. Бывают более мелкие нарушения, которые можно попробовать оспорить через саппорт. Рекомендую чат App Store Developer BANan, там обсуждают, что нужно делать после бана в AppStore или, например, как именно нужно оформить апелляцию. Максим Мельник, тимлид команды по ASO Netpeak Group.

Итак, когда дело дошло до удаления, какие ваши действия?

Четко разобраться в причине блокировки и ее объективности

Хотя в соглашениях прописано, что Google и Apple не обязаны предупреждать об удалении/блокировке, чаще всего они присылают письмо и указывают официальную причину.

Есть целые своды правил для приложений. Главные требования размещены в Соглашении Google Play о распространении программных продуктов и Договоре с разработчиком Apple.

Также у каждой компании есть правила для разработчиков:

правила программы от Google Play;

гайдлайн от Apple.

По данным Apple 40% приложений не допускают из-за нарушений пункта 2.1 «Полнота приложения»

Ограничения схожие. В первую очередь под запретом:

контент, нарушающий права ребенка: детские приложения, содержащие материалы для взрослых;

неприемлемый контент: сексуального характера, ненормативная лексика, насилие, дискриминация, опасные товары, табак и алкоголь;

выдача себя за другого человека;

использование чужой интеллектуальной собственности;

нарушение конфиденциальности.

Например, Google с 2018 года запрещает приложения, безосновательно требующие разрешения на доступ к журналу звонков и SMS-сообщениям. Компания не допустила в Google Play 790 тыс. таких приложений еще до их публикации и удалила 98% уже размещенных.

Это лишь малая часть правил. Очень важно их внимательно изучить до релиза и мониторить после. Потому что они меняются. То, что было разрешено раньше, теперь может оказаться под запретом.

Официальная апелляция

Когда бан по делу, эксперты советуют исправить причину и подать апелляцию с просьбой вернуть продукт. Заверьте магазин, что ошибка была случайной и больше не повторится.

Если же считаете удаление несправедливым, пишите апелляцию со ссылками на конкретные пункты гайдлайнов.

Не нужно приводить в качестве аргумента опыт более крупных конкурентов с теми же нарушениями, но без бана. К сожалению, тут действует правило «что позволено Юпитеру, не позволено быку». Руководитель Tonti Laguna Mobile Дмитрий Лола

А еще нет никаких шаблонов, структуры такой апелляции. Пишите наиболее «понятным языком», исходя из вашей конкретной ситуации.

Основатель и CEO Welltory Павел Правдин призывает быть активным на этом этапе. За 3 года это приложение, измеряющее пульс и давление, трижды банили в App Store и Google Play.

Если реакции на апелляцию нет, стоит обращаться снова и снова, просить обновить ее статус. В случае с Apple можно запрашивать звонок от старшего менеджера.

Максимальная огласка

А еще можно попробовать подключить любых знакомых из Apple/Google, находить ответственных за Review менеджеров в Linkedin и писать им.

Похожим образом поступил разработчик Podcast Addict Ксавье Гильман. После 9 лет работы приложение заблокировали из-за новых правил, связанных с Covid-19.

Гильман подал апелляцию и «пошел в атаку». История появилась на Hacker News и Reddit. Разработчик подробно сообщал о каждом этапе своих переговоров, прося о помощи и огласке. В итоге уже через 3 дня работу приложения восстановили, а представитель Google извинился перед фанами Podcast Addict.

Руководитель Tonti Laguna Mobile Дмитрий Лола считает этот способ наименее эффективный. Если вы небольшой инди-разработчик, возможно дешевле пересобрать приложение заново и опубликовать его с нового аккаунта.

Многое зависит от причины бана. Если действительно, на ваш взгляд, он несправедлив, стоит активнее пушить Review team и просить контакта со старшим менеджером. Если были пойманы по делу, я бы рекомендовал быть максимально тактичным и вежливым, но не менее настойчивым. Из личной практики, одно из приложений в Google Play оставалось в статусе Suspended 4 месяца, и его разблокировали после 41-й апелляции.

Такие хэппи-энды случаются не всегда. Больше рискуют, конечно, инди-разработчики, хотя удалить могут даже Fortnite от Epic Games. В любом случае, месяцы работы над своим продуктом, прибыль от продаж и репутация стоят того, чтобы за них побороться.

А продвижение мобильных прилжений можно доверить Netpeak RadASO.

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Запомнить

Перед размещением своего приложения в Google Play и App Store нужно досконально изучить правила компаний и оценить свой продукт на соответствие. В случае бана нужно четко понять причину перед подачей апелляции. Есть нарушения, оспорить которые невозможно в 100% случаев, но есть и такие, с которыми можно работать. Кроме официальной апелляции можно привлечь внимание к проблеме. Чтобы о ней узнало как можно больше людей, и в итоге — реальные модераторы. Тогда больше шансов на справедливое решение.

Если у вас есть опыт борьбы с несправедливым баном, делитесь кейсами по удалению и восстановлению приложений в комментариях.