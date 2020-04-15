Instagram: что нужно внедрить в 2020 году

Senior SMM-specialist агентства комплексного интернет-маркетинга ADINDEX составил список идей для ведения соцсетей, чтобы помочь построить гипотезы для тестов и повышения эффективности продвижения, а также найти новые зоны роста коммуникационной стратегии.

Статья будет полезна SMM-менеджерам, проектным менеджерам, а также владельцам бизнеса, которые предпочитают самостоятельно ставить команде задачи и отслеживать выполнение целей.

Для максимального комфорта внедрения и тестирования гипотез мы поделили статью на блоки относительно сфер тестирования:

визуалы;

копирайтинг;

таргетированная реклама;

реклама у лидеров мнений.

Прежде чем начать внедрять советы, запланируйте тестирование каждой идеи таким образом, чтобы результаты теста были ретроспективными, а срок тестирования и количество охваченных пользователей — равнозначными.

Никогда не тестируйте две схожие гипотезы одновременно, если отсутствует возможность аналитики и тестирования гипотез в равнозначных условиях.

Визуалы

Основной тренд 2020 года вплотную связан с перенасыщением контентом социальных сетей почти в каждой сфере бизнеса.

Если вы хотите получить большое количество охваченной и заинтересованной в продукте аудитории через канал SMM, контент должен быть качественным (о критериях качества — подробно в следующих разделах статьи).

Вложения в визуальную часть контента играют наибольшую роль в возврате инвестиций.

Сделайте визуальную разведку, чтобы соответствовать вкусам своей ЦА

Со временем предпочтения аудитории меняются, равно как и тренды в визуальном оформлении. Чтобы убедиться в том, что визуальная подача контента вашего бизнеса все еще актуальна для пользователей, раз в 3 месяца проводите разведку вкусов ЦА. Это поможет избежать резких переходов стилистики оформления аккаунта, а соответственно, и снизить риск получить порцию негатива в сторону вашего «нового идеального дизайна».

Несмотря на брендбук, визуальное оформление даже известных брендов постоянно меняется. В 2020 узнаваемость бренда достигается за счет деталей и ракурсов более, чем с помощью цветовой гаммы и текстовых месседжей на визуале.

Основные этапы визуального анализа:

Выделите для себя 15-30 Instagram-профилей актуальных (или потенциальных) клиентов. Сохраните ссылки на их аккаунты в отдельно созданном документе. Просмотрите бизнес-аккаунты, на которые они подписаны (не менее 10), какие аккаунты комментируют и репосты какого контента делают в своих Stories. Внесите пример визуалов, которые нравятся вашим клиентам, в документ для дальнейшего анализа. Выделите ключевые моменты, в которых ваши визуалы отличаются от представленных.

Например:

анимация вместо фото;

видео;

цветовая гамма (узнать гамму любого открытого аккаунта можно с помощью инструмента Colorkuler);

стиль изображения: иллюстрация, с элементами веб-интерфейса, фото;

обработка: отсутствует, цветокоррекция.

После анализа внедряйте изменения в ленте своего профиля.

Отдайте предпочтение динамическим креативам, чтобы снизить стоимость промо в 1,5-4 раза

Скриншот из рекламного кабинета клиента: креативы со статичным контентом и видео, запущенные в одно время с равным распределением бюджета между объявлениями (автоматическая оптимизация, ставка). Результат фото/видео отличается более, чем в 10 раз. Теперь используем для клиентов преимущественно видео для рекламных кампаний.

Динамическими креативами принято называть:

видеобаннеры (публикации с видео);

фото и видео галереи, прикрепленные к публикации;

карусель с карточками товаров (подборки);

баннеры с анимированными элементами.

Такие форматы стоит внедрить в 2020 году, чтобы получать еще больше охвата и снизить стоимость рекламы.

Измените цветовую гамму аккаунта и регулярно тестируйте новые варианты (чтобы не надоедать аудитории)

Понять свое визуальное отличие и найти наиболее популярные цветовые сочетания можно с помощью сервиса Colorkuler. Также сервис полезен тем, что поможет определить цветовую гамму любого открытого для просмотра профиля Instagram: вашего или тех, которые нравятся вашей аудитории.

Очеловечьте наконец свой профиль

Если ваш бизнес связан с оказанием услуг или fashion-индустрией — вам просто необходимо показывать продукт «в жизни».

Фотографии (или целые фотоподборки) с участием моделей, демонстрирующие функциональность и преимущества продуктов, на 60% удачнее предметных фото.

Копирайтинг

С ростом качества визуальной составляющей маркетинга в социальных сетях повышаются ожидания к текстовой составляющей.

Вот несколько советов, которые помогут вам показать жизнь со стороны вашего бизнеса не хуже лидеров рынка.

Пишите только тогда, когда есть что сказать

Лучше отказаться от большого количества публикаций в сторону качества. Ну, а если все же без поста не обойтись, разбавьте контент-план фановой публикацией.

Развеселить аудиторию тематическим юмором никогда не будет лишним (если вы не ведете социальные сети ритуальных услуг, конечно).

Cейчас не существует идеального количества Stories и публикаций. Базовые рекомендации на период 1-2 квартала 2020 года таковы:

публикуйте 3-5 Stories в пиковые дни активности, 3-5 раз в неделю;

делайте не менее двух публикаций в неделю.

Если посетители аккаунта попадают к вам с помощью таргетированной рекламы, не забывайте о важности взаимодействий с ними. Чем больше взаимодействий (лайков, комментариев, просмотров Stories) сделает пользователь во время первого визита в ваш аккаунт, тем выше вероятность топового ранжирования в ленте. Это значит, ваш продуктовый или развлекательный контент увидят раньше, чем контент конкурентов.

Используйте #теги — они живы

По статистике Instagram отмечает рост количества показов публикаций из источника «Другое». Если вы используете теги средней частотности в своих публикациях, то уже ощутили прирост показателей «Показы» и «Посещения профиля».

Теги в сочетании с алгоритмической лентой за последние два года набирают все большую популярность и осуществляют роль контекстной рекламы прямо внутри самой социальной сети.

Пользователи, использующие теги в навигации по контенту социальной сети, находятся в конце воронки продаж и готовы сразу же приобретать продукт, отвечающий их бюджету и введенному в «поиск» запросу.

Начните использовать альтернативный текст к описанию поста

В случае, если в ваш аккаунт постоянно заходят новые пользователи, дополнительное описание фото сродни «SEO-тайтлам» поможет укрепить позиции в выдаче вашего контента внутри социальной сети, а также внутри поисковых сетей Google и Yandex.

Измерить прирост трафика можно будет с помощью встроенной статистики профиля, а ощутимый эффект наступит уже после 2-3 месяцев использования функции (при условии правильного заполнения блока альтернативного текста).

Используйте в тексте отметки своего @профиля

Это работает схожим образом с кнопками на посадочной странице сайта: повышает вероятность перехода и клика «по кнопке».

Вне зависимости от того, используете ли вы таргетированную рекламу, рекламу у блогеров или же развиваете аккаунт органическим способом, чем больше отметок вашего профиля и тегов внутри текста вашей публикации, тем проще пользователю перейти в ваш аккаунт или рубрику публикаций, связанных определенным тегом.

Используйте всевозможные отметки в Stories и дублируйте их в Facebook

Нужно ли говорить о том, что есть масса историй случайных знакомств с брендом через инструмент историй. Чтобы охватить максимальное количество ЦА и вовлечь новую аудиторию, сделайте привычкой использовать следующие отметки: Локация, Тег, Голосование.

Получите «галочку»

С ростом количества лидеров мнений получить желанное подтверждение официального профиля становится все проще и быстрее.

В противовес высокому количеству подписчиков страницы Instagram предлагает повышать лояльность пользователей к брендам с помощью официального подтверждения правообладания имени или торговой марки.

Подтверждение может получить любой аккаунт, число подписчиков которого превышает 10 тысяч пользователей.

Таргетированная реклама

Используйте рекламную цель «Отправить сообщение»

В 2020 рекламодателям стала доступна возможность размещать рекламу в Instagram с кнопкой «Отправить сообщение» и начинать диалог не только в Facebook Messenger, но и непосредственно в сообщениях Instagram. Это значительно облегчает процесс оформления заявки/покупки для пользователей, предпочитающих общаться в Direct. Больше подробностей об инструменте читайте в Справке Facebook.

Гиперлокальный таргетинг для локальных точек кампании

Показывайте рекламу по точному адресу с помощью ограничений «Исключить место». Такая возможность пригодится компаниям, тестирующим локальные акции, подходит для оффлайн-бизнеса или бизнеса, нацеленного на определенную локацию (для street-магазинов, а также для кофеен и кафе с отдельным входом).

Отметьте необходимую локацию отметками «Исключить» и ваши объявления увидит аудитория только вне «красной зоны».

Реклама у блогеров, лидеров мнений и не только

По нашему опыту смело рекомендуем бизнесу открыть новый для себя вид рекламы, отличающийся от таргетированной способом закупки и более высоким коэффициентом проникновения в ЦА.

Реклама у блогеров также подойдет не только крупному, но и малому, и среднему бизнесу. При этом, если ваш продукт инновационный, качественно донести его преимущества и отличия от конкурентов у блогеров получится лучше — за счет высокой лояльности аудитории и нативности рекламы в противодействие баннерной слепоте при использовании таргетированной рекламы.

Чтобы подсчитать рентабельность вложений в покупку рекламы на ресурсе либо у блогера, необходимо определить для себя несколько основных KPI:

стоимость охвата 1000 пользователей;

стоимость клика (если размещение со ссылкой в Stories, Telegram-канале);

стоимость начатой переписки.

Если статистика, предоставленная в переписке с блогером, обещает результат по цене не дороже, чем 20% от результата таргетированной рекламы, то стоит рекламироваться у блогера.

В последнее время мошенничество со стороны блогеров вызывает недоверие к скринам статистики. Чтобы обезопасить свой выбор от искаженных данных статистики рекомендуем запрашивать видео-скрины (запись экрана телефона) блогера. Данный раздел приложения не раскрывает персональные данные пользователя, а значит, не несет потенциальной опасности для блогера и его подписчиков. Запрос видеозаписи экрана — нормальная практика в 2020 году.

Перед заключением сделки и размещением рекламы необходимо проверить качество аудитории блогера на накрутки и «гивы» с помощью одного из сервисов:

HypeAuditor;

GetPapaBot;

LiveDune.

Кроме размещений в Instagram-аккаунтах блогеров, актуальна также и реклама в Telegram-каналах. В случае, если вы не смогли подобрать Insta-блогера из-за локации его аудитории, хорошим опытом рекламы может стать размещение промо на городском ресурсе в Telegram-канале.

Выводы

На начальном этапе работы с соцсетями сделайте конкурентную разведку по визуальной составляющей ведения соцсетей. Внедрите как можно большее количество динамических креативов вместо статики. Меняйте периодически цветовую гамму аккаунта, чтобы не надоедать подписчикам. Оживляйте профиль с помощью фото людей. Не гонитесь за большим количеством публикаций, а сосредоточьтесь в пользу качества контента. Теги еще живы и еще работают на увеличение количества посещений вашего профиля. Прописывайте alt-тексты для публикуемых постов. Используйте вовлекающие отметки и стикеры в Stories и не забывайте дублировать Stories и в Facebook. Запускайте рекламу с целью «Отправить сообщение» и пользуйтесь инструментом гиперлокального таргетинга, где это уместно. Сотрудничайте с блогерами и тщательно анализируйте их статистику перед размещением рекламы.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.