Бизнес

Что почитать о бизнесе, финансах, инвестициях — рейтинг Telegram-каналов Украины
Нуард Погосян
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Утро начинается не с кофе, а с просмотра Telegram. За последние два года приложение увеличило аудиторию с 200 до 500 миллионов, и в конце 2020 стало шестым по популярности среди мобильных мессенджеров.

Мы хотим понять, какие каналы в нише бизнеса, финансов и инвестиций читают в Украине. Думаем, это будет интересно и вам.

Похожие рейтинги были в 2018, 2019 году, но теперь сконцентрируемся только на Telegram.

В целом Украина занимает 12 место в мире по аудитории и количеству новых загрузок Telegram.

скрин телега страны

По данным ресурса telemetr на 1863 украинских канала подписаны почти 22,5 миллиона человек. Но там учитывают только русскоязычные блоги, так что и каналов, и пользователей явно больше.

Мы собрали 25 тематических блогов (анонимных и авторских) с числом подписчиков не менее 10 тысяч.

При этом большое количество подписчиков — еще не показатель популярности. Поэтому указываем также средний охват каждого поста и индекс ERR (средний охват одного поста/количество подписчиков в процентах).

Голосуйте за каналы, которые читаете, предлагайте своих любимчиков, их тоже можно включить в рейтинг. Результаты увидим 26 апреля.

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рейтинги
Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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