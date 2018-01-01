Что почитать о бизнесе, финансах, инвестициях — рейтинг Telegram-каналов Украины

Утро начинается не с кофе, а с просмотра Telegram. За последние два года приложение увеличило аудиторию с 200 до 500 миллионов, и в конце 2020 стало шестым по популярности среди мобильных мессенджеров.

Мы хотим понять, какие каналы в нише бизнеса, финансов и инвестиций читают в Украине. Думаем, это будет интересно и вам.

Похожие рейтинги были в 2018 , 2019 году, но теперь сконцентрируемся только на Telegram.

В целом Украина занимает 12 место в мире по аудитории и количеству новых загрузок Telegram.

По данным ресурса telemetr на 1863 украинских канала подписаны почти 22,5 миллиона человек. Но там учитывают только русскоязычные блоги, так что и каналов, и пользователей явно больше.

Мы собрали 25 тематических блогов (анонимных и авторских) с числом подписчиков не менее 10 тысяч.

При этом большое количество подписчиков — еще не показатель популярности. Поэтому указываем также средний охват каждого поста и индекс ERR (средний охват одного поста/количество подписчиков в процентах).

Голосуйте за каналы, которые читаете, предлагайте своих любимчиков, их тоже можно включить в рейтинг. Результаты увидим 26 апреля.