PPC

Как создать объявление в поиске картинок Google
Сергей Бахарь
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В 2011 году в Украине появилось очередное новшество от Google Ads — рекламные объявления в поиске картинок. Пройдясь по некоторым популярным тематикам, нам так и не удалось обнаружить ощутимого спроса на этот вид рекламы. Похоже,  рекламодатели еще не успели начать использовать Картинки Google в коммерческих целях.

А начать пользоваться этим «кусочком» бездонного аккаунта Ads — очень просто.

пользоваться этим «кусочком» бездонного аккаунта Ads

Для того, чтобы подключить объявления для поиска по картинкам, вам следует:

  1. Зайти на вкладку «Объявления» в вашем аккаунте Google Ads.
  2. Нажать на кнопку «Новое объявление».
  3. Выбрать «Редактор медийных объявлений».
  4. Перейти на «Поиск картинок».
  5. Активировать «Объявление в поиске картинок».

После этого вам остается загрузить графическое объявление (максимальный размер которого: 160x160), написать текст объявления, задать целевой URL и отправить на модерацию.

загрузить графическое объявление

Некоторые преимущества:

  • Рекламное объявление находится над результатами поиска, поэтому пользователь волей-неволей обратит внимание на ваше сообщение.
  • Создание визуальных ассоциаций с определенными запросами. Например, пользователь вводит запрос «мебель» и в первую очередь видит логотип вашей компании.
  • Не будем писать про то, что ежедневно миллионы украинцев ищут картинки. (И все-таки написали.)
  • Таргетинг по ключевым словам и оплата за клик.
  • Использование графики в связке с текстом. После рекламы ВКонтакте и на Facebook этот формат стал особенно близок большинству населению.

И это далеко не полный список преимуществ рекламы в поиске картинок. Используйте новые возможности Google Ads!

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Google AdWords
Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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