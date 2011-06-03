Как создать объявление в поиске картинок Google

В 2011 году в Украине появилось очередное новшество от Google Ads — рекламные объявления в поиске картинок. Пройдясь по некоторым популярным тематикам, нам так и не удалось обнаружить ощутимого спроса на этот вид рекламы. Похоже, рекламодатели еще не успели начать использовать Картинки Google в коммерческих целях.

А начать пользоваться этим «кусочком» бездонного аккаунта Ads — очень просто.

Для того, чтобы подключить объявления для поиска по картинкам, вам следует:

Зайти на вкладку «Объявления» в вашем аккаунте Google Ads. Нажать на кнопку «Новое объявление». Выбрать «Редактор медийных объявлений». Перейти на «Поиск картинок». Активировать «Объявление в поиске картинок».

После этого вам остается загрузить графическое объявление (максимальный размер которого: 160x160), написать текст объявления, задать целевой URL и отправить на модерацию.

Некоторые преимущества:

Рекламное объявление находится над результатами поиска, поэтому пользователь волей-неволей обратит внимание на ваше сообщение.

Создание визуальных ассоциаций с определенными запросами. Например, пользователь вводит запрос «мебель» и в первую очередь видит логотип вашей компании.

Не будем писать про то, что ежедневно миллионы украинцев ищут картинки. (И все-таки написали.)

Таргетинг по ключевым словам и оплата за клик.

Использование графики в связке с текстом. После рекламы ВКонтакте и на Facebook этот формат стал особенно близок большинству населению.

И это далеко не полный список преимуществ рекламы в поиске картинок. Используйте новые возможности Google Ads!