Как создать объявление в поиске картинок Google

В 2011 году в Украине появилось очередное новшество от Google Ads — рекламные объявления в поиске картинок. Пройдясь по некоторым популярным тематикам, нам так и не удалось обнаружить ощутимого спроса на этот вид рекламы. Похоже, рекламодатели еще не успели начать использовать Картинки Google в коммерческих целях.
А начать пользоваться этим «кусочком» бездонного аккаунта Ads — очень просто.
Для того, чтобы подключить объявления для поиска по картинкам, вам следует:
- Зайти на вкладку «Объявления» в вашем аккаунте Google Ads.
- Нажать на кнопку «Новое объявление».
- Выбрать «Редактор медийных объявлений».
- Перейти на «Поиск картинок».
- Активировать «Объявление в поиске картинок».
После этого вам остается загрузить графическое объявление (максимальный размер которого: 160x160), написать текст объявления, задать целевой URL и отправить на модерацию.
Некоторые преимущества:
- Рекламное объявление находится над результатами поиска, поэтому пользователь волей-неволей обратит внимание на ваше сообщение.
- Создание визуальных ассоциаций с определенными запросами. Например, пользователь вводит запрос «мебель» и в первую очередь видит логотип вашей компании.
- Не будем писать про то, что ежедневно миллионы украинцев ищут картинки. (И все-таки написали.)
- Таргетинг по ключевым словам и оплата за клик.
- Использование графики в связке с текстом. После рекламы ВКонтакте и на Facebook этот формат стал особенно близок большинству населению.
И это далеко не полный список преимуществ рекламы в поиске картинок. Используйте новые возможности Google Ads!
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