Деньги из трафика: как войти в арбитраж

Привет, я кот Даблер, и о том, как лить трафик в плюс, я знаю всё. Хочу, чтобы и ты узнал о CPA-сетях, вертикалях, офферах, связках, монетизации (всё-всё, это последний раз, когда я кидаю сленговые слова без объяснения). А в конце расскажу о главном — зачем вообще мне делиться этой информацией.

1. Как войти в тему

Если ты таргетолог, наверняка несколько раз пересекался с арбитражниками, хотя бы на 8P, и слышал, на каком странном языке мы говорим. Чтобы понять, о чем речь, погрузись в тематический контент — медиа, блоги и форумы. Вот несколько моих любимых:

блог SalesDoubler — полезные советы для тех, кто работает в финансовой вертикали, истории успеха специалистов, вечнозеленые кейсы и пошаговые руководства. К слову, в самой партнерской сети крутая подборка обучающих материалов, зарегистрироваться стоит хотя бы ради неё;

ZorbasMedia — сайт ценен своими гайдами, воркшопами и подкастами;

Партнеркин — обучающие материалы, интервью с экспертами, рейтинги CPA-сетей;

Где трафик? — обзоры полезных сервисов, аналитика трендов маркетинга;

CPA.RIP — еще один полезный сайт с фишками, руководствами и FAQ — в основном по Facebook.

CPA Mafia — хорошая структура форума, активное комьюнити, много живых историй от специалистов;

CyberAff — молодой закрытый форум для арбитражников, в основном для тех, кто работает в гемблинге и беттинге. Закрытые форумы всегда ценны информацией от экспертов, которую больше нигде не найдешь.

Обучающие материалы SalesDoubler

Просто заведи привычку несколько часов в день читать тексты на этих сайтах — и через месяц ты уже будешь разбираться. А если попадется что-то непонятное с самого начала, скопируй себе этот толковый словарик:

CPA-модель — реклама с оплатой только за совершенные конверсионные действия. То есть рекламодатель платит только если клиент что-то сделал на сайте. Размер оплаты зависит от сложности задачи.

Вебмастер — специалист, дает рекламу по CPA-модели (чаще всего) в CPA-сетях.

CPA-сеть — платформа, которая создает условия для работы рекламодателя: определения целевых действий, загрузки баннеров, получение заявок. Задача вебмастера просто привести лиды, которые совершат целевое действие.

Вертикаль — сфера, которая объединяет конкретные виды офферов. Например, микрокредиты, брокеры, банки — это финансовая вертикаль.

Оффер — любое предложение услуги или продукта.

Источники трафика — всё, что использует вебмастер для достижения результата: SEO, email-рассылки, мессенджеры, социальные сети, собственные площадки: блоги и видеоблоги.

Новичка может смутить такое количество инструментов.

Успокою: вы можете начать с чего-то одного, с того, что хорошо умеете и знаете. Да и сами CPA-сети заинтересованы в высокой прибыли вебмастеров, поэтому регулярно выкатывают инструменты, облегчающие работу с трафиком. У того же SalesDoubler есть инструмент для SMS-рассылок SDSender для монетизации баз телефонных номеров.

И все же будущему вебмастеру для старта нужна база навыков.

2. Что нужно на старте

Желание и стремление получать эксклюзивную информацию. Рынок не пустует и если ты занимаешься каким-то «уникальным» оффером, будь готов: другие вебмастера придут и попытаются лить трафик успешнее. Именно поэтому очень важно участвовать в закрытых форумах, тусовках, афтепати конференций, где можно добыть информацию о новых фишках и темах.

Арбитраж — это фан. Фото с афтепати 8P

Стартовый бюджет. От нескольких сотен долларов — если речь о том, чтобы лить трафик через мессенджеры или YouTube. Иногда называют стартовую сумму в $10-15 тысяч — в случае с рекламой в Ads со стоимостью клика $2-4. Это отпугивает. Есть другая сторона медали. Я знаю многих вебмастеров, которые начинали с запроса «заработок без вложений» в Google, но предупреждаю: это путь страданий. Минимальный стартовый бюджет все же должен быть.

Знания Google Analytics. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на трафик и понять: какой эффект получаешь от своей работы.

Знания одной из сфер маркетинга. Прелесть арбитража в том, что ты можешь экспериментировать. Рекламные кабинеты — сложно? Начни с email-рассылок.

Умение находить команду. Серьезно, очень круто, если ты разбираешься в html и mysql так же хорошо, как в дизайне. На старте ты вполне сможешь развиваться сам, но когда войдешь во вкус, поймешь: без команды двигаться и тестировать гипотезы в арбитраже тяжело.

3. Кого взять в dream team

Тебе необязательно брать людей на зарплату — обращайся к фрилансерам. А если ты начинаешь, считай этот список набором навыков, которые стоит в себе развить:

Специалисты по рекламными кампаниям в Google Ads, Facebook и других платформах. Программисты, которые могут подключить API-сервис, интегрировать его с СРА-сетью и решить другие технические вопросы. Бухгалтеры, умеющие проводить сверки с СРА-сетями, сводить дебит с кредитом и выписывать счета. С ростом команды этой работы становится так много, что справиться с ней может только профессионал. Коммуникатор — человек, который умеет договариваться. Он помогает получать лучшие условия от офферов, рекламодателей, СРА-сеток. А также знает, что происходит на рынке и куда он движется. Специалисты, которые закрывают не технические задачи: верстка лендингов, переводы, создание креативов, копирайтинг.

Теперь понимаешь, почему я решил рассказать тебе об арбитраже? Возможно, ты не универсальный солдат — в таком случае ты сможешь стать частью чьей-то команды. Или сам ею руководить. Но это на будущее. Оптимальная точка входа для новичка-одиночки — CPA-сеть. Именно там ты получишь свои первые офферы.

4. Мой первый оффер

Маститые вебмастера могут получать офферы напрямую от рекламодателей, но даже они продолжают сотрудничество с СРА-сетями. Просто потому что это комфортный способ входа в арбитраж. CPA-сети предлагают большой выбор проверенных офферов от рекламодателей.

Менеджеры партнерки всегда помогут, проконсультируют, посоветуют связки. Для новичка это бесспорный плюс. Аффилейт-менеджеры партнерки — компетентные ребята с большим опытом и базой знакомств. Им всегда можно написать, спросить, какие офферы стреляют, какие нет, попросить выбить у рекламодателя бòльшую ставку за действие клиента.

Для арбитражника СРА-сеть закрывает три важных вопроса:

Коммуникацию с рекламодателями (в том числе по ставкам). Финансовые вопросы, касающиеся дебиторки и оборотки. Гарантия выплат.

Админ-панель CPA-сети на примере SalesDoubler

То, что СРА-сеть выступает гарантом выплат, показал 2020 год. Не все рекламодатели пережили локдаун. А те, что выжили, существенно задерживали выплаты. Партнерки же работали без перебоев и платили арбитражникам вовремя.

Еще некоторые СРА-сети помогают с кредитованием. Например, когда у тебя не хватает оборотки, чтобы запуститься. Такое сотрудничество возможно, когда СРА-сеть и арбитражная команда очень хорошо друг друга знают.

Лично я поддерживаю только белые офферы — разрешенные законодательствам сферы бизнеса. Надеюсь, ты тоже. К ним, в частности, относится финансовая вертикаль.

Оффер выбрал! Какой нужен бюджет, чтобы заработать?

Когда заходишь с платного трафика, бюджет можешь прикинуть по показателю средней выплаты. Примерно 70-100 средних выплат — это тот бюджет, который нужен тебе на тест, чтобы понять, что происходит с выплатами по офферу и с платным трафиком в твоей вертикали.

Если ты начинающий игрок без понимания вертикали, офферов, связок, тогда не заходи с большими бюджетами, тем более кредитными. Всегда начинай с тестов на маленьких суммах, чтобы понять, какая будет плюс-минус конверсия. Эту информацию можно посмотреть и в обзорах партнерок, но один и тот же трафик у разных брендов работает по-разному.

А дальше тестируй, изобретай, придумывай — поле для фантазии не ограничено. Продвигать телеграм- или ютуб-каналы, запускать вайбер-боты, оставлять ссылки на офферы под постами самих рекламодателей, — все методы хороши, надо только сидеть, думать и пробовать.

Ведь главный инструмент веб-мастера это не бюджет, а предприимчивость и изобретательность.

В следующем посте я расскажу о том, как работать с CPA-сетями, комьюнити и подстраховать себя в юридическом и финансовом плане. Хочешь получить этот пост первым? Оставь свой email. Всем мяу!