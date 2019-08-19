Дропшиппинг: как за два месяца снизить стоимость привлечения лида на 25%

Услуга: контекстная реклама. Регион: Украина.

Продолжительность сотрудничества: два месяца.

Появление дропшиппинга в Украине связывают с кризисным 2008 годом. Тогда мелким предпринимателям было дорого и невыгодно платить за аренду склада, заниматься логистикой, тратить время на общение с потенциальными розничными покупателями, улаживать вопросы с возвратом и обменом товара.

Дропшип (от англ. dropshipping) — это метод управления цепочкой поставок, при которой посредник продает в розницу без промежуточного хранения товаров на своем складе. По сути, каждый интернет-магазин может работать по такой схеме. Например, занимаясь продажей б/у товаров .

Но как эффективно привлекать заинтересованных пользователей в условиях теперь уже активной конкурентной борьбы на рынке дропшиппинга? Один из вариантов описываем в этом кейсе.

Исходные данные

Для продвижения нам достался бизнес, который не использовал рекламу в Google Ads и продвигался только с помощью таргетированной рекламы на Facebook. Нашей целью было получить как можно больше регистраций на сайте по минимальной цене. Список работ, составленный под такой запрос и бюджет: реклама в поисковой сети, ремаркетинг на тех, кто был на сайте, но не зарегистрировался.

Действия команды

1. Настроили отслеживание целей в Google Analytics:

успешная отправка формы регистрации;

добавление товара в корзину;

успешная покупка (цель, которая срабатывает при открытии страницы «Спасибо за заказ»). Важно: зарегистрированному пользователю открывается доступ в интернет-магазин, где он может заказывать товар для своих клиентов;

заказ обратного звонка;

внедрили модуль электронной торговли.

2. На основании структуры сайта разработали структуру кампаний в Google Ads.

3. На основании структуры кампаний собрали семантическое ядро — основной пул ключевых и минус-слов для рекламы в поисковой сети.

4. Настроили все доступные в Украине типы расширений объявлений в Google Ads. Это позволило сделать объявления более заметными.

5. Запустили поисковый ремаркетинг (RLSA) и ремаркетинг в контекстно-медийной сети.

Так как раньше цели в Google Analytics были настроены не корректно, в первый месяц работы запустили кампании на минимальных бюджетах. По опыту мы знали, что этого достаточно, чтобы при ограниченном бюджете не терять показы.

Для сбора основной статистики мы использовали ручное управление ставками. Оно позволяет точечно контролировать все показатели до тех пор, пока автостратегии не будет достаточно данных для обучения.

Автостратегия — механизм автоматического назначения ставок.

Результаты первого месяца сотрудничества

В итоге удалось собрать такие данные:

количество кликов: 3422;

средняя цена за клик: 2,09 гривен;

количество успешных регистраций: 379;

стоимость регистрации: 18,87 гривен. По данным клиента, конвертация регистрации в клиента составила 10% и один клиент приносил в среднем 300 гривен дохода в месяц. То есть данная стоимость регистрации — уже хороший результат.

Дальнейшие действия

Проанализировав результаты, мы решили протестировать автоматическую стратегию назначения ставок «Максимальное количество кликов». Так как кампании и без того показывали хорошие результаты, нужно было проверить, как поведут себя кампании при увеличении трафика.

Максимальное количество кликов — это стратегия, которая позволяет получать наибольшее количество кликов в рамках заданного бюджета. В рамках пакетной стратегии «Максимальное количество кликов» можно ограничить максимальные ставки для ключевых слов, групп объявлений или кампаний. Если эта величина не задана, Ads автоматически корректирует ставки таким образом, чтобы вы могли получить как можно больше кликов в пределах указанной вами суммы расходов.

Стратегию применили ко всем поисковым кампаниям. Предел цены за клик не указывался. Решили не запускать эксперимент в рамках одной кампании, а сразу перевести кампании на автостратегию. Очень важно было на период тестирования не вносить никаких изменений в кампании и дать возможность автостратегиям обучиться. Существовала возможность, что результаты окажутся намного хуже предыдущих. Мы предупредили об этом заказчика и он, доверяя нашей экспертности, согласился провести тест.

Результаты

Эксперимент показал:

количество кликов:

цена за клик:

количество регистраций:

стоимость регистрации:



В процентном соотношении это выглядит так:

количество кликов: выросло на 76,33%;

расходы выросли на 25,84%;

цена за клик снизилась на 28,44%;

средняя позиция снизилась на 32,62%;

количество регистраций увеличилось на 67,28%;

стоимость регистрации снизилась на 24,59%.

Важно: таких показателей в короткий срок удалось достичь благодаря сговорчивости заказчика. Следуя базовым месседжам агентства , наш клиент учитывал все рекомендации и соглашался с предложениями команды. При этом все технические задания выполнялись вовремя, а мы оперативно получали необходимые материалы по проекту.

Выводы

Автостратегии подберут за вас оптимальные параметры, разгрузят от работы со ставками и настройками кампаний. Всего лишь за месяц нам удалось с их помощью увеличить количество регистраций на 67,28% при этом снизив их стоимость на 24,59%. Отметим, бюджет на рекламные кампании вырос всего на 26%. Но следует помнить, что многое зависит от прежних результатов и, самое главное, нужно дать время на обучение иначе ничего не выйдет.

Важно: автостратегии — не панацея и у вас не выйдет в разы снизить ставку или стоимость лида, поскольку за основу берутся те данные, что вы собрали изначально.