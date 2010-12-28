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Дублирование контента на сайтах, ориентированных на разные страны
Алексей Борщ
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Всем привет. Сегодня затронем очень щепетильную тему. Многих интересует вопрос дублирования контента на разных сайтах, а также фильтры, которые можно получить в виде бонуса от Гугла за наличие дублей.

Дублирование контента на разных сайтах, ориентированных на разные страны.

Ответ на этот вопрос был получен в разделе вопросов и ответов на SEOmoz'е.

Итак, вопрос от парня по имени Адам:

У моего клиента есть два одинаковых сайта, находящихся на разных доменах. Один из сайтов ориентирован на Канаду, второй на США. Оба на английском, оба на одном сервере. Я ищу наилучший вариант для интернационального поиска и предлагаю клиенту перенести канадскую версию сайта на .ca домен и хостить этот сайт в Канаде.

Ответ сегодня дает Gillian Muessig, сооснователь компании SEOmoz:

.ca домен должен хоститься в Канаде. Получайте ссылки с канадских ресурсов на этот сайт. Сайт для США должен хоститься в США и получать соответствующие ссылки. Для канадского сайта используйте исключительно .ca домен и не используйте .com. Для сайта под США можно брать любой домен без геопривязки; не обязательно переносить сайт на .us домен. Наконец, пересмотрите и отредактируйте все тексты на сайтах, чтобы они были написаны с языковыми особенностями данного государства, т.к. канадский английский — это не английский в США. Я не имею ввиду, использование слова 'eh' ;-) Есть небольшие различия в написании и разговорном языке, которые обеспечат дополнительное подтверждение того, что материал не просто дублируется, а разработан для специфического рынка. Гугл все лучше видит такие сигналы. Поступайте таким образом и у вас не будет проблем с ранжированием в различных странах. И не забывайте писать о кёрлинге, Тиме Хортонсе, Дне Подарков (boxing day) и переведите целиком .ca сайт с канадского английского на канадский французский тоже.

Алексей Борщ

CEO и Founder Tonti Laguna, Co-founder Tonti Laguna Mobile – мультипродуктовых компаний, создающих свои контентные проекты и приложения, которые ориентированы, в первую очередь, на аудиторию в США.

В 2006 году окончил с отличием магистратуру Одесской национальной академии связи. Параллельно с обучением, с третьего курса работал в Одесском НИИ Связи, в лаборатории цифровых систем передачи.

С 2010 года начал работать в Netpeak Agency и заниматься SEO. Сначала это были украинские проекты, а через 3 месяца начал интересоваться зарубежными. В результате сформировал отдел продвижения зарубежных проектов.

За все время работы в Netpeak Agency, работал над очень большим количеством проектов, в т.ч. с OLX, TripAdvisor, Logaster.

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