Алексей Борщ

Алексей Борщ

Автор NJ c 2016
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
CEO и Founder Tonti Laguna, Co-founder Tonti Laguna Mobile – мультипродуктовых компаний, создающих свои контентные проекты и приложения, которые ориентированы, в первую очередь, на аудиторию в США. В 2006 году окончил с отличием магистратуру Одесской национальной академии связи. Параллельно с обучением, с третьего курса работал в Одесском НИИ Связи, в лаборатории цифровых систем передачи. С 2010 года начал работать в Netpeak Agency и заниматься SEO. Сначала это были украинские проекты, а через 3 месяца начал интересоваться зарубежными. В результате сформировал отдел продвижения зарубежных проектов. За все время работы в Netpeak Agency, работал над очень большим количеством проектов, в т.ч. с OLX, TripAdvisor, Logaster.

Статьи автора

SEO
42740 57
Сайт попал под фильтр. Так ли страшен черт, как его малюют?
SEO
Сайт попал под фильтр. Так ли страшен черт, как его малюют?
42740 57
Блог Netpeak Software
53400 124
Netpeak Spider — помощник при составлении технического аудита сайта
Блог Netpeak Software
Netpeak Spider — помощник при составлении технического аудита сайта
53400 124
SEO
22300 33
Как орфографические ошибки могут повлиять на позиции сайта в выдаче?
SEO
Как орфографические ошибки могут повлиять на позиции сайта в выдаче?
22300 33
SEO
20482 6
Дублирование контента на сайтах, ориентированных на разные страны
SEO
Дублирование контента на сайтах, ориентированных на разные страны
20482 6
SEO
28925 8
Page Authority & Domain Authority
SEO
Page Authority & Domain Authority
28925 8