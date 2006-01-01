Алексей Борщ

Об авторе:

CEO и Founder Tonti Laguna, Co-founder Tonti Laguna Mobile – мультипродуктовых компаний, создающих свои контентные проекты и приложения, которые ориентированы, в первую очередь, на аудиторию в США. В 2006 году окончил с отличием магистратуру Одесской национальной академии связи. Параллельно с обучением, с третьего курса работал в Одесском НИИ Связи, в лаборатории цифровых систем передачи. С 2010 года начал работать в Netpeak Agency и заниматься SEO. Сначала это были украинские проекты, а через 3 месяца начал интересоваться зарубежными. В результате сформировал отдел продвижения зарубежных проектов. За все время работы в Netpeak Agency, работал над очень большим количеством проектов, в т.ч. с OLX, TripAdvisor, Logaster.