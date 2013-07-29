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Netpeak Spider — помощник при составлении технического аудита сайта
Алексей Борщ
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Мы решили поделиться еще одной программой, которая была написана нашим секретным подразделением программистов и ранее использовалась только внутри компании. Программа называется Netpeak Spider и она помогает составить технический аудит сайта. Netpeak Spider А конкретнее:

  • сканировать сайты с помощью собственного робота;
  • искать ошибки на сайтах (битые ссылки, неправильные редиректы, дублирование Title, Keywords и Description);
  • анализировать входящие и исходящие внутренние ссылки для каждой страницы;
  • рассчитывать внутренний PageRank;
  • экспортировать данные в Excel.

Внешний вид главного окна программы выглядит так:

Внешний вид главного окна Netpeak Spider

В настройках можно гибко настраивать количество потоков парсера, т.к. можно ненароком «уронить» сайты на некоторых хостингах. Есть возможность просканировать только определенный раздел сайта. То есть, если какая-то категория на сайте подверглась изменениям, то можно проверить на ошибки только ее.

Ошибки, найденные на сайте, вынесены в отдельный список:

Ошибки, найденные на сайте, вынесены в отдельный список

В настройках сканирования можно включать/отключать подсветку ошибок, сканирование поддоменов, использование robots.txt и т.д.: В настройках сканирования можно включать/отключать подсветку ошибок Интересная функция — расчет внутреннего PR с учетом и без учета сквозных внутренних ссылок на сайте: Расчет внутреннего PR с учетом и без учета сквозных внутренних ссылок на сайте Вряд ли найдется человек, который хочет, чтобы интернет был завален сайтами, у которых есть технические проблемы. Поэтому и отдаем данную программу вебмастерам, интернет-маркетологам и другим заинтересованным людям совершенно бесплатно. Надеемся, что Netpeak Spider станет полезным инструментом и в вашем арсенале. Вся подробная информация о возможностях и обновлениях программы находится на этой странице.

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технический аудит сайта
Алексей Борщ

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