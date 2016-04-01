Бизнес

Эксперимент: месяц без доступа в интернет, опыт IT-агентства Netpeak
Андрей Чумаченко
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Вдохновленные успешностью недавнего эксперимента над сотрудниками под кодовым названием «Выживший» (работа 4 дня в неделю по 10 часов вместо 5 дней в неделю по 8 часов) в начале марта, мы решились на еще один, более смелый и амбициозный эксперимент, о котором готовы рассказать только сейчас. Итак, с 1 марта 2016 года по сегодняшний день все 230 сотрудников агентства Netpeak во всех офисах, городах и странах полностью отказались от интернета и работали в кабинетах оффлайн. 

Одиночество, пустые почтовые ящики и ломка по Facebook породили название для этого эксперимента. Мы назвали его «Татуин», в честь пустынной и малозаселенной планеты из вселенной «Звёздных Войн».

В этой публикации мы расскажем, как удалось настроить работу так, что за прошедший месяц ни один из наших клиентов, ни один из 50+ тысяч посетителей сайта и блога и никто из 20 тысяч подписчиков ничего не заподозрил.

Зачем мы это затеяли?

Во-первых, мы хотели доказать, что живое общение, даже в нашу цифровую эпоху, не заменят никакие мессенджеры и таскеры. Мы хотели сплотить коллектив, дать сотрудникам возможность больше общаться друг с другом, объяснять, спорить и находить истину, видя живое лицо собеседника перед собой.

Во-вторых, мы давно заметили, как атрофируется почерк и насколько сложно становится писать без ошибок, когда практически каждый редактор текста на компьютере подчеркивает твои ошибки и опечатки красным цветом. Во время эксперимента сотрудники ставили друг другу задачи на листиках, копирайтеры писали тексты в блокнотах и только после этого стала видна истинная картина знаний и умений людей.

В-третьих, часто менеджер предпочитает скайп или электронное письмо простому телефонному звонку клиенту. Благодаря эксперименту у менеджеров не оставалось другого способа связи, и даже самые скромные люди заставляли себя звонить, задавать вопросы и решать задачи, слушая клиента по телефону.

И еще один немаловажный момент — когда в агентстве работает более 200 человек и коллектив растет на 5-6 человек каждый месяц, очень сложно познакомиться, узнать поближе и даже просто запомнить нового сотрудника. Благодаря отсутствию интернета и вынужденному общению перезнакомились все и со всеми.

Как это настроить?

Мы договорились со всеми коллегами, что на весь март каждому сотруднику запрещено использовать любой интернет, как офисный, так и мобильный. Многие пошли дальше и отказались от интернета даже дома, выбрав месяц добровольного интернет-отшельничества.

В конце февраля мы потратили больше недели на то, чтобы наши партнёры, клиенты и читатели не почувствовали никаких изменений и ничего не заметили.

Для SEO-специалистов, с целью работы над внутренней оптимизацией проектов клиентов, были сделаны бекапы всех сайтов. Сегодня сайты будут обновлены сразу для всех наших клиентов.

PPC-специалистам пришлось сложнее. Почти весь март, кроме обычной работы над проектами, они прогнозировали и настраивали автоматическую работу с обновлением объявлений и ставок в Google Рекламе и Яндекс.Директ.

Наша закрытая разработка, бот «Валентин», обрабатывал все вопросы и комментарии клиентов в «Личном кабинете» и отвечал от имени специалиста, имея выборку из более чем 800 вариантов ответов (на основе анализа 25 135 вопросов наших клиентов за последние 4 года).

Специалисты отдела маркетинга подготовили очередь публикаций в блог, постов в социальные сети и еженедельных рассылок, настроив время так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что публикации производятся от живых людей.

Все входящие заявки также обрабатывались в автоматическом режиме, под запрос клиента генерировался бриф, оформлялся и подписывался договор. И уже сегодня менеджеры приступили к прямому общению с новыми клиентами, готовыми к работе.

Как прошел этот безумный месяц?

Честно говоря — тяжело. Мы били рекорды в знаменитом бегущем динозаврике. Мы рыдали, слушая одну и ту же скачанную заранее музыку в mp3. Мы каждое утро с надеждой смотрели на вкладку с Gmail в надежде получить письмо.

Эту картинку мы видели целый месяц

Но на третий день это прошло. По итоговым исследованиям и анализу эксперимента мы собрали следующую статистику:

  1. Количество сотрудников в офисе за месяц никак не изменилось.
  2. Среднее время выполнения одной задачи сократилось на 17%.
  3. Количество выпитых чашек кофе на 1 сотрудника в 1 рабочий день увеличилось с 1,38 до 2,004 штук.
  4. Траты на оплату интернета в 100% офисов Netpeak в марте снизились на 100%.
  5. Средняя продолжительность собраний увеличилась на 17%, при этом количество вопросов от слушателей на собраниях возросло более чем на 82%.
  6. Частота походов на совместные игры в футбол и баскетбол увеличилась на 34%.
  7. За месяц у нас в гостях побывали 28 представителей других компаний из нашей сферы, которые знали про наш эксперимент и хотели ощутить атмосферу работы агентства интернет-маркетинга без интернета.
  8. За 31 день марта 230 сотрудников агентства Netpeak сделали более 1000 фотографий, из которых в Instagram было опубликовано 0.
  9. Опрос сотрудников показал, что затраты на мобильную связь в среднем возросли на 420%.
  10. За время эксперимента были придуманы, написаны и протестированы 4 новых скрипта, позволяющих ускорить работы по SEO и PPC и еще больше их автоматизировать.

Выводы

Организовать работу с минимальными потерями из-за отсутствия интернета — реально даже в таком большом коллективе, как наш. И даже в компании, которая зарабатывает в интернете.

Результатами довольно как руководство, так и большинство сотрудников. После месяца интернета в апреле мы планируем повторить эксперимент, возможно, ужесточив его условия запретом на уход с работы.

Также, благодаря успеху «Татуина» и недавнему резонансу эксперимента «Выживший» мы всерьез рассматриваем идею запуска новой услуги «Проведение корпоративных экспериментов» для B2B.

Стабильного вам коннекта и с первым днём апреля.

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нюансы работы с интернет-агентством бизнес в сети интернет-маркетинг офисы Netpeak истории бизнеса
Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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