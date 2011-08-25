Что выбрать: страницу или группу на Facebook?

В этом посте рассмотрим функционал страниц и групп в социальной сети Facebook. Должно быть, все видели отличные страницы. А как насчет групп?

В отличие от групп, фан-страницы видны всем пользователям.

Группы могут быть с открытым или ограниченным (вступление по приглашению) доступом. Даже если группа «открыта», количество участников может быть скрыто (станет известным только после вступления).

В отличие от подписчиков фан-страниц, каждый участник группы может массово разослать друзьям приглашение вступить.

Чтобы пригласить на фан-страницу, нужно разместить у себя на стене небольшое объявление. Только администраторы страницы могут массово советовать друзьям «лайкнуть» фан-страницу.

Контент на фан-страницах можно таргетировать (например, на группу родственников, на англоговорящих участников и т.п.).

Вы не можете запретить кому-либо «лайкнуть» страницу. Но можете удалить подписчика. И даже можете включить «пожизненный бан».

Как администратор, вы можете удалить любого участника группы.

Вы можете отправить «одним махом» личное сообщение всем участникам группы (при условии, что их чуть менее, чем 5000).

Вы можете создать виджет фанов только на основе страницы, никак не группы.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

А теперь подробнее:

И в качестве выводов:

Страницы лучше создавать для поддержания долгоиграющих отношений с фанами, читателями, клиентами.

Группы удобнее использовать для краткосрочных дискуссий.

В Facebook есть команда специально обученных людей, которые проверяют создана ли конкретная страница официальным представителем организации, бренда или публичной фигуры. «Неофициальные» страницы могут быть заблокированы.

Интересно, что раньше на Facebook можно было «конвертировать» группы в страницы. Но теперь придется заново «изобретать колесо».

Частично материал и картинка были позаимствованы из этой статьи.